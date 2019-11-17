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17.11.2019, 19:38
Захват командира ИГ, скандал в Офисе президента, хвост на лбу: новости недели

Захват командира ИГ, взятка в Офисе президента, взрывы в Балаклее, нормандская встреча, исключение из фракции Слуга народа, запрет пластиковых пакетов, возвращение Мазура, удивительный щенок. Обзор LIGA.net.

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Захват командира ИГ

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15 ноября в результате совместной операции СБУ, МВД Грузии и ЦРУ США в Киевской области задержан один из командиров террористической организации Исламское государство.

По данным СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия, в 2013 году стал заместителем военного амира ИГИЛ, а после его ликвидации бежал в Турцию.

Читайте спецпроект LIGA.net об одном из лидеров ИГИЛ: Третий в аду

В 2018 году Аль Бара Шашани, по утверждению СБУ, легализовался в Украине с помощью фальшивых документов и якобы продолжал координировать деятельность террористов.

На основе портретной экспертизы СБУ утверждает, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером Исламского государства.

В данный момент подозреваемый находится под экстрадиционным арестом, проверяется его причастность к совершению преступлений в Украине.

Читайте также: "ЦРУ подключили за 2 месяца до ареста". Как СБУ задержала командира ИГИЛ под Киевом: фото




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: исламское государство
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