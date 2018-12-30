Заказчик Гандзюк, санкции РФ и Кэп Марвел: новости недели

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В Индонезии в результате мощного цунами на этой неделе погибли более 400 человек, еще 128 – пропали без вести. Количество пострадавших на островах Ява и Суматра превысило 1459 человек.

Свои дома, сообщают местные власти, потеряли более 11600 человек.

28 декабря в индонезийской провинции Западное Папуа зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и существенных разрушениях пока не сообщается: в регионе проживает относительно небольшое количество населения.

Эпицентр землетрясения пришелся на глубину в 55 км, в окрестностях города Маноквари.