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30.12.2018, 20:39
Заказчик Гандзюк, санкции РФ и Кэп Марвел: новости недели

Смертоносное цунами в Индонезии, санкции РФ и контрсанкции, конец военного положения, украинская опера в топ-10 лучших мира, грипп в Украине, официальное предоставление томоса, российские паспорта для украинцев, тревожный белок, главные проблемы украинцев, заказчик убийства Гандзюк и трейлер "Капитана Марвел". Обзор LIGA.net.

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Цунами в Индонезии

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В Индонезии в результате мощного цунами на этой неделе погибли более 400 человек, еще 128 – пропали без вести. Количество пострадавших на островах Ява и Суматра превысило 1459 человек. 

Свои дома, сообщают местные власти, потеряли более 11600 человек.

28 декабря в индонезийской провинции Западное Папуа зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и существенных разрушениях пока не сообщается: в регионе проживает относительно небольшое количество населения.

Эпицентр землетрясения пришелся на глубину в 55 км, в окрестностях города Маноквари.

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Теги: санкции РФ, новости недели, томос, marvel, капитан марвел, цунами в индонезии, заказчик гандзюк, грипп в украине
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