Закон о "Цифровых паспортах", Bellingcat и тайны Кремля. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Первые в мире: Верховная Рада приравняла цифровой паспорт к бумажному документу

Вчера произошла очень знаковая вещь – государство Украина дала своим гражданам уникальную во всем мире услугу. Верховная Рада 302 голосами приняла закон о "Цифровых паспортах", теперь документ в приложении "Дія" полностью приравнен к бумажному рудименту. Такого нет ни в одной стране. Круто, что Минцифры как драйвер проекта не оглядывались на других и не побоялись амбициозной цели. Из таких кирпичиков строится имидж современной страны.

Интервью с министром Цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым читайте завтра на LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Bellingcat і таємниці Кремля. Як виглядає передова війни проти спецслужб Росії

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Володимир Путін зробив спецслужби конвеєром політичних вбивств. Впливова організація Bellingcat роками ходить по стопах кілерів. Як Європі захиститися від Росії, яка доля розкритих вбивць і як спецоперація проти ПВК Вагнера вивела українські спецслужби в топ – про це LIGA.net розповів Христо Грозєв. Більше за лінком.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Без МВФ уже некомфортно". Глава Минфина Марченко о карантине, индексации пенсий и бюджете

Нелегкая работа у министра финансов. Сначала составить бюджет, который устроил бы и МВФ, и депутатов. Выделять деньги на медицину, а потом перенаправлять на дороги. Запускать кредитные программы в помощь малому и среднему бизнесу и видеть, что их используют крупные агрохолдинги. А потом опять искать деньги, договариваться с МВФ и отвечать на вопросы дотошных журналистов.

Очень интересное интервью Сергея Марченко. Читайте, как работает государственная финансовая машина, добавляйте в закладки. Больше по ссылке.

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