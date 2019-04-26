Закон о языке: что и когда поменяется. 5 пунктов

Верховная Рада Украины приняла закон об украинском языке. Основные новации: экзамены для тех, кто хочет быть президентом, спикером, премьером, топ-чиновником, чиновником. Обслуживание на украинском в кафе, ресторанах, транспорте. Украинский интерфейс сайтов по умолчанию. Предупреждения и штрафы за нарушение закона. Но все это будет не сразу. Для новшеств предусмотрен переходный период от полугода до пяти лет. Журналист LIGA.net прочитал закон и выделил пять нововведений, которые следует знать.

Экзамен для чиновников. Сам закон вступает в силу через два месяца после публикации. Но экзамен по украинскому претенденты на высокие государственные должности будут сдавать только через два года. Сначала нужно будет сформировать Нацкомиссию по языковым стандартам, подготовить тесты и правила экзаменов. Новый порядок экзаменов по украинскому для тех, кто хочет получить гражданство также откладывается на два года.

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Украинский в СМИ. Печатным СМИ дается два с половиной года на то, чтобы уравнять тиражи на украинском и иностранном. Эта норма не будет распространяться на издания на крымскотатарском языке, английском и официальных языках ЕС. Сайты органов власти, СМИ, предприятий должны будут перейти на украинский через полтора года после вступления закона в силу. При этом версии на иностранных языках можно будет оставить. Но украинская версия должна быть равной по объему информации и загружаться по умолчанию.

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Обслуживание на украинском. Также через полтора года предприятия должны будут перейти на обслуживание и информацию о товарах на украинском языке. Информация о товарах и услугах на иностранном языке не запрещается, но должна быть адекватно продублирована на украинском. При этом, по просьбе клиента его могут обслужить на иностранном языке, если этот язык доступен и приемлем для того кто предоставляет услугу.

Реклама. Через пол года после вступления закона в силу реклама в печатных СМИ, на телевидении и радио должна быть на украинском. Для заграничного вещателя допускается реклама на официальных языках ЕС, наряду с рекламой на украинском. Особенности рекламы на крымскотатарском языке будут прописаны в отдельном законе.

Штрафы. На нарушение права получить информацию или услугу на украинском языке можно будет пожаловаться уполномоченному по защите государственного языка. Он будет рассматривать жалобы и, при необходимости, выносить предупреждения или принимать решения о штрафах нарушителей. Назначать уполномоченного будет Кабмин. Статья о предупреждениях и штрафах вступит в силу не раньше чем через пол года после назначения уполномоченного. Закон о языке не вмешивается в сферу частного общения и религиозных служб. Отдельный закон должен быть принят о крымскотатарском языке, языке других коренных народов и национальных меньшинств.