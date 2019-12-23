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23.12.2019, 09:00

Закрытие казино, самый успешный киллер и газовые проблемы. Что надо знать этим утром

Закрытие казино, самый успешный киллер и газовые проблемы. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 23 декабря. Температура от +5 до +12, курс доллара 23.29

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. 

Два топовых события выходных: все игровые залы и казино закрываются, и Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую ГТС на следующие пять лет.  Редакция LIGA.net работала все выходные, разбираясь с первым и вторым. 

О том, почему Зеленский “рубанул шашкой” и распорядился закрыть все игровые залы-салоны-казино, а министр МВД Арсен Аваков сделал вид, что прислушался, читайте в материале Зеленский показал характерА  как на опалу отреагировал киевский игорный бизнес в репортаже Потухли огни украинского Лас-Вегаса. Почему все казино Киева завесили черным полиэтиленом

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Американские санкции против российского, строящегося газопровода Северный поток 2 и компаний, которые участвует в строительстве вступили в силу. И это дало “волшебный” результат -  компания трубоукладчик Allseas остановила все работы на этом проекте.

Почему это важно, мы поняли даже раньше, чем Allseas объявил об остановке работ, Россия резко стала более сговорчивой на переговорах по транзиту. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Сайт крупной букмекерской конторы Favorit перестал работать

Если вы думаете, что всеукраинская операция "стоп казино" коснулась только офлайна - игорных залов, то это не так. Уже не так. В онлайне тоже начинают закрываться сайты, принимающие ставки. На выходных перестал работать favorit.com.ua, имеющий более 20 млн визитов в месяц. Правда, причины закрытия пока не уточняются. Остальные букмекерские сайты продолжают функционировать. Надолго ли? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Газовая война отменяется? Разбор нового соглашения между Украиной и Путиным

Третья газовая война между Украиной и Россией может закончиться так и не начавшись. Украина получит от Газпрома $3 млрд “стокгольмского штрафа” и продолжит поставлять российский газ в Европу еще минимум пять лет. Таков итог договоренностей в Минске 20 декабря.

Правда есть условие: Украина откажется от ряда других претензий к российскому газовому монополисту. Зрада или перемога? Пока не подписаны все документы — ни то, ни другое. От России в любой момент можно ждать "кидка", а видимые уступки могут оказаться лишь частью плана. Игра продолжается. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Забойщик скота

Недавно команда LIGA.net пополнилась талантливым рассказчиком Дмитрием Фиоником. И на этих выходных вышла его первая крутая история - о самом эффективном киллере Украины. Скорее идите сюда и добавляйте в закладки.

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Теги: эмейл-рассылка, Северный поток 2, казино, Владимир Зеленский, антироссийские санкции, букмекер
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