Закрытие неба над Беларусью, независимая журналистика – это свобода. Что надо знать утром
26.05.2021, 11:00
Коллаж LIGA.net
Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат
Доброе утро!
Сегодня среда, 26 мая. Температура от +12 до +20, курс доллара 27.47
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Независимая журналистика – это ваша свобода. Поддержите ее
В Беларуси закрыли крупнейшее независимое медиа Тут.by. В Беларуси закрыли бывшего главреда NEXTA. Минск повторяет путь Москвы. Тот же путь нам хотели предложить во времена Януковича. Украина тоже могла бы оказаться в международной изоляции с тираном-самодуром наедине. В эти дни мы решили обратиться к вам, чтобы подчеркнуть: мы были в шаге от пропасти, но смогли вырваться. Цена была высокой. Цена была непоправимой. Но не напрасной. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В пролете все. Что получит Украина от закрытия неба Беларуси? Разбор
С сегодняшнего дня украинские компании прекращают полеты в Беларусь. Днем раньше полеты прекратили европейские компании. Для беларусской Белавиа закрыты полеты в большинство европейских стран, включая Украину. Это абсолютно оправданное решение после принудительной посадки рейса Ryanair из Афин в Вильнюс и ареста журналиста Романа Протасевича, но крайне неудобное для пассажиров. Сможет ли Украина извлечь из него выгоду? Спойлер – минусов больше, чем плюсов. Больше по ссылке.
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