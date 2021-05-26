Закрытие неба над Беларусью, независимая журналистика – это свобода. Что надо знать утром

В Беларуси закрыли крупнейшее независимое медиа Тут.by. В Беларуси закрыли бывшего главреда NEXTA. Минск повторяет путь Москвы. Тот же путь нам хотели предложить во времена Януковича. Украина тоже могла бы оказаться в международной изоляции с тираном-самодуром наедине. В эти дни мы решили обратиться к вам, чтобы подчеркнуть: мы были в шаге от пропасти, но смогли вырваться. Цена была высокой. Цена была непоправимой. Но не напрасной.