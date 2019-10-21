Я отчетливо помню избирательную кампанию Владимира Зеленского. Это был подлог. Из лидера "95-го квартала" создавали книжку-раскраску - каждый мог разрисовать его теми красками ожиданий, которые были ему по душе. Никакой конкретики. Никаких обещаний.

Его избиратели мечтали о противоположном. Голосовать за Зеленского шли сторонники свободного рынка и госрегулирования. Адепты Москвы и еврооптимисты. Будущий президент не мешал себя придумывать – и преуспел.

А еще он молчал. И все могли лишь гадать, кто именно является акционером ЗАО "Владимир Зеленский". И сколько процентов акций принадлежит ему самому.

Проблема в том, что избирательная кампания уже закончилась. И теперь мы обречены получить ответы на все эти вопросы. С той лишь разницей, что это знание уже ни на что не повлияет.

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Я думаю об этом, когда читаю отклики на злополучный концерт "95 квартала". Тот самый, в котором они высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Тот самый концерт, который вышел в эфире телеканала, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Тому самому Коломойскому, который не устает Гонтаревой угрожать.

"95 квартал" уже заявил, что будет и дальше заниматься "острой политической сатирой". И что юмор – "их главное оружие". Проблема только в том, что ребята не очень хорошо разбираются в юморе. А, заодно, и в этике. Иначе бы они могли задуматься о том, чего стоят шутки над жертвой. Над слабым. Над объектом чужой травли.

Впрочем, еще пару лет назад этот инцидент вряд ли бы вызвал значительный резонанс. Злополучную песню списали бы на отсутствие вкуса и чувства меры. На эстетический уровень сценаристов и этический уровень актеров. В конце концов, успешность не обязательно служит критерием качества. А сцена не всегда требует ума и интеллекта.

Но все изменилось. В тот самый момент, когда лидер этого коллектива оказался в президентском кресле.

Политическая сатира – это всегда история про бичевание недостатков. Про высмеивание дурного. Про обличение зла. В этом смысле миниатюра "кварталовцев" про Валерию Гонтареву – это высмеивание самой Гонтаревой. Сюжетно именно она становится объектом насмешки и обличения. Ей отведена роль антигероя, а комический эффект достигается за счет принципиального "несочувствия" ей.

Либо актеры "95 квартала" не понимают таких простых вещей и они идиоты. Либо они все это понимают, и тогда мы имеем дело с подлецами. Которые не просто шутят про жертву травли, но делают это вдобавок в эфире телеканала, который принадлежит врагу Гонтаревой.

А еще сатира – это всегда инструмент борьбы слабого с сильным. Скоморох не может победить короля, но способен его высмеять. Десакрализировать. Обсмеять – и тем самым подарить зрителю ощущение собственной силы. Но проблема "95 квартала" в том, что их лидер отныне сидит в президентском кресле.

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По сути, у них был очень простой выбор. Либо начать тренировать свое остроумие на Зеленском. Либо отдавать шутки про президента на вычитку самому президенту. Они выбрали второй вариант. Но проблема в том, что придворный статус плохо вяжется с самим форматом политической сатиры. Примерно как Робин Гуд, который грабит бедных и защищает богатых.

Впрочем, вполне возможно, что ребята из "95 квартала" всего этого искренне не понимают. Да и стоит ли их за это винить? Какой может быть спрос с артистов, если они не метят в президентское кресло, верно?

Но в том и штука, что Владимир Зеленский уже больше не артист. И главная проблема не в том, что его бывшие коллеги шутят по поводу Гонтаревой и Коломойского. Главная проблема в том, что обо всем этом молчит сам президент.

Для его бывших коллег национализация Приватбанка, травля экс-главы Нацбанка и претензии Игоря Коломойского могут быть темой для шуток. Но для президента все это может быть лишь темой для политического заявления. Того самого, в котором не будет места для сценических реприз. Зато найдется место для принципиальной оценки.

Потому что эта позиция расставит точки на "і". Не только в вопросе судьбы "Приватбанка". Не только в вопросе сотрудничества страны с МВФ. И не только в вопросе о том, какое будущее ждет украинскую экономику.

Эта позиция, вдобавок, позволит понять структуру акционерного общества под названием "Владимир Зеленский". И это тот самый случай, когда молчание может быть формой ответа.

Хотя задаваться этими вопросами стоило, как минимум, полгода назад.

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