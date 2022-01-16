Запад отказал России, кибератака против Украины и смерть крысы-сапера: новости недели

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Отказались закрыть двери НАТО. Чем закончились переговоры Россия-Запад

Джо Байден, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель и Владимир Путин (Коллаж – Елена Сошкина – LIGA.net)

10 января состоялись первые переговоры недели между России и США. США отвергли российские "предложения по безопасности, которые просто не подходят для Соединенных Штатов", включая требования РФ не принимать Украину в НАТО и прекратить с ней сотрудничество в области безопасности.

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"Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО", –сказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Многие из российских предложений, как отметила замгоссекретаря, неприемлемы для западных официальных лиц, которые настаивают на том, что раздел сфер влияния в стиле холодной войны – пережиток прошлого, и что страны должны иметь возможность самостоятельно выбирать союзы.

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"Мы не обсуждали договор, который они положили на стол", — сказала Шерман.

У Путина, реагируя на эти переговоры, сказали, что не видят "существенных поводов для оптимизма".

12 января прошел второй раунд переговоров с РФ – уже в рамках беседы с НАТО. НАТО и Россия договорились поддерживать и развивать контакты, но не пришли к единому мнению ни по одному из обсуждавшихся вопросов, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На переговорах Россия снова поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре – в основном об отказе от принятия в НАТО новых членов (в частности, Украины и Грузии) и отведении войск НАТО из восточных стран-членов Альянса, сказал Столтенберг, но такие требования заведомо не могут обсуждаться, поскольку противоречат Уставу и принципам НАТО.

13 января с Россией встретились в рамках ОБСЕ. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад дал "предельно ясный" отказ на требования Москвы прекратить расширение НАТО.

Постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что готовясь к открытому диалогу, как укрепить безопасность во благо всех, удивительно шантажировать других: "Никогда нельзя разрешать вознаграждать агрессию и угрозы".