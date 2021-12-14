Запасной аэродром Зеленского. Как Коломойский выигрывает от войны Банковой с Ахметовым

Президент Владимир Зеленский так и не сжег мосты в отношениях с Игорем Коломойским. Хотя публично отрицает контакты с олигархом. В медиавойне президента с олигархом Ринатом Ахметовым именно Коломойский становится главной опорой Зеленского.

Лояльные к олигарху депутаты помогают хромающей монокоалиции голосами, а телеканал 1+1 показывает хорошую для власти картинку. Взамен Коломойский может рассчитывать на бизнес-бонусы от Банковой, а также на места для своих людей в списках Слуги народа.

Как именно олигарх помогает Зеленскому и какие преференции получает за это от государства, – в разборе LIGA.net.

Коломойский не ответил на запрос издания о комментарии. Мы готовы добавить позицию бизнесмена, как только ее получим.

ЗАСТРЯВШИЙ В УКРАИНЕ

"Есть вероятность, что если я приеду в Украину, то не смогу уехать. Могут объявить тебя должником и закрыть выезд из страны", – говорил Коломойский в интервью DW в мае 2018 года.

Отчасти эти слова стали пророческими.

В первый год президентского срока Зеленского бизнесмен всячески демонстрировал, что он – хозяин положения. Он периодически вставлял палки в колеса инициативам монобольшинства. Именно Коломойский, по версии окружения Зеленского, стоял за сливом аудиозаписей, результатом которых стала отставка правительства Алексея Гончарука.

Весной прошлого года 25 депутатов, лояльных олигарху, отказались голосовать за банковский ("антиколомойский") закон и завалили монокоалицию СН поправками ко второму чтению – 16 000.

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Однако Зеленский тогда выбрал не Коломойского, а Международный валютный фонд, который обещал увеличить финансовую поддержку Украины в случае принятия банковского закона. Для этого слуги народа даже изменили регламент Верховной Рады и внедрили спецпроцедуру, позволяющую нивелировать поправочный спам.

Казалось бы, самое время показать влияние, вывести подконтрольных депутатов из СН и стать триггером для досрочных парламентских выборов. Но к внутренним проблемам добавились внешние.

Угроза тюрьмы заставила Игоря Коломойского сменить тактику. Даже президент не может застраховать от проблем с зарубежным правосудием.

Еще в начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США. По информации издания BuzzFeed, украинского олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде.

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Промежуточным итогом американских проблем олигарха стал запрет на въезд в США, под который также попали его ближайшие родственники.

В июле 2021-го стало известно, что полиция Израиля начала расследование мошенничества, в котором якобы участвует Коломойский и несколько его соратников, сообщал Kyiv Post со ссылкой на источник.

"Коломойскому некуда деваться. В Израиле у него уголовное дело и его арестуют. Если он поедет куда-то дальше – его арестуют США. Та же Швейцария сразу его выдаст американцам", – рассказывает LIGA.net один из руководителей Офиса президента.

ПОЛИТИКА ПЛЮСОВ И ПОМОЩЬ ОТ ПАЛИЦЫ

После истории с банковским законом Коломойский серьезно обиделся на Зеленского, но мостов никто не сжигал, отметили LIGA.net четыре собеседника в руководстве ОП и фракции Слуга народа.

"Пару месяцев (после принятия закона в мае 2020-го. – Ред.) у его депутатов были списки законов: за какие они голосуют, а за какие – нет. Но при этом никто не угрожал вывести людей из фракции СН", – говорит один из руководителей монобольшинства.

Сейчас Зеленский не общается с олигархом лично. На пресс-марафоне в ноябре президент, отвечая на вопрос о Коломойском, заверил, что не вел союзнических разговоров около двух лет.

Это подтверждают собеседники LIGA.net в ближайшем окружении Зеленского. По словам одного из руководителей ОП, за контакт с олигархом сейчас отвечает Давид Арахамия, глава фракции СН.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак поддерживает связь с Тимуром Миндичем, близким другом Коломойского. По данным программы Схемы, Миндич был в Офисе президента накануне голосования за "антиколомойский" закон. И именно в квартире Миндича Зеленский праздновал свой день рождения в январе 2021-го, сообщали Схемы.

Еще одной причиной охлаждения отношений бизнесмена с властью стали американские санкции против экс-ведущего 1+1 Александра Дубинского. "Коломойский звонил Давиду и обижался, что в этой истории мы выбрали американцев, а не его", – говорит собеседник в руководстве фракции СН.

Проблемы с законом вынудили Коломойского снизить планку претензий.

"У него безысходность. Он только с нами может что-то делать в Украине. В мире его нет, – объясняет собеседник в руководстве СН. – Благодаря американцам он стал крафтовым украинским олигархом. Он живет и работает в Украине, поэтому готов на любые украинские правила".

По словам народного депутата от СН Никиты Потураева, Коломойский принял для себя решение "не вести никакой политики, отдельной от Слуги народа". "Даже самое слабое государство – сильнее самого сильного олигарха", – объясняет он эту позицию LIGA.net.

Тем более, если правила включают в себя атаку на давнего знакомого Коломойского – донецкого олигарха Ахметова. "Все понимают, что это ситуативный союз из-за того, что он хочет завалить Ахметова, – говорит LIGA.net один из руководителей ОП. – Он звонит Давиду и спрашивает: "Ну шо там? Как будете мочить Ахметова?"

Главный актив Коломойского, который, безусловно, интересен Зеленскому в войне с Ахметовым – это телеканал 1+1. По словам четырех собеседников в руководстве ОП и СН, ситуативный союз с Коломойским предусматривает отсутствие критики и "ножей в спину" на 1+1.





В выпусках новостей 1+1 в июле 2020 года баланс выглядел так: 86,9% – нейтральных и 12,1% негативных. В июле 2021 года, когда в первом чтении принимали закон об олигархах, негатив в новостных сюжетах вообще исчез: 94,8% нейтральных, 5,2% положительных.



В ноябре-2021 баланс в новостях вернулся к прошлогоднему значению: нейтральных – 87,3%, негативных – 12,7%.



Для сравнения, на ТРК Украина Ахметова в ноябре Semantrum насчитал 34,8% негативных упоминаний о Зеленском/Ермаке. LIGA.net попросила систему медиа-мониторинга и репутационной аналитики Semantrum проанализировать, как 1+1 подает новости о Зеленском и Ермаке. Основная тональность – нейтральная.В выпусках новостей 1+1 в июле 2020 года баланс выглядел так: 86,9% – нейтральных и 12,1% негативных. В июле 2021 года, когда в первом чтении принимали закон об олигархах, негатив в новостных сюжетах вообще исчез: 94,8% нейтральных, 5,2% положительных.В ноябре-2021 баланс в новостях вернулся к прошлогоднему значению: нейтральных – 87,3%, негативных – 12,7%.Для сравнения, на ТРК Украина Ахметова в ноябре Semantrum насчитал 34,8% негативных упоминаний о Зеленском/Ермаке.

Градус симпатий телеканала 1+1 к власти колебался, говорит LIGA.net главред Детектор Медиа Отар Довженко. Его ресурс публикует еженедельные мониторинги главных политических ток-шоу на ТВ.

"Когда появились слухи о конфликте Зеленского с Коломойским, количество материалов с признаками пиара в новостях значительно уменьшилось, – рассказывает он. – Были всплески, связанные с пиаром проекта "большое строительство"... Но сейчас период затишья. Пиара Зеленского в новостях мало или нет совсем".

По его словам, по-настоящему дискомфортные темы, в частности "вагнергейт", 1+1 отрабатывал в интересах власти, "замалчивая все, что можно замолчать", и предоставляя преимущество позиции Банковой.

Ток-шоу "Право на владу" – это политическая витрина канала Коломойского, и его авторы довольно последовательны в отстаивании интересов Банковой и лично Зеленского, говорит Довженко.

"Поведение Натальи Мосейчук (ведущей этого ток-шоу. – Ред.) на пресс-марафоне, где она буквально грудью закрывала Зеленского от критики, вполне в духе ее поведения в эфире, – рассказывает журналист. – Гостевая политика и поведение модератора всегда гарантируют, что представители других лагерей проиграют в дискуссии".

По наблюдениям Детектор Медиа, после начала медиавойны Ахметова против Зеленского преданность "плюсов" только усилилась.

"Такое ощущение, что Коломойский пытается послать Зеленскому сигнал: "Я – твой последний запасной аэродром", – отмечает Довженко.

В Офисе президента категорически отрицают влияние на редакционную политику 1+1. "Что касается 1+1 или любого другого телеканала, то Офис президента абсолютно точно не обсуждает редакционную политику СМИ с медийщиками. Это их прерогатива – формировать свои повестки", – заверил LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

Помимо поддержки на "плюсах", Слуга народа снова получает поддержку от депутатов, которые лояльны Коломойскому. По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН, сейчас таких депутатов в монобольшинстве около 15, а в депутатской группе За майбутнє – до 10.

"Даже не возникает вопрос, голосуют "бородатые" или нет. Они с нами по умолчанию, – говорит один из лидеров СН. – Могут быть отдельные идеологические истории, но в целом с их голосами проблем нет".

В руководстве Слуги народа отрицают существование "группы Коломойского" в Верховной Раде. "У меня не было ни одного депутата, который пришел и сказал: "Это очень странный закон, и он очень нужен Коломойскому". Такого не видел ни разу", – заявил в интервью LIGA.net первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец.

При этом он признает, что на выборах, особенно в мажоритарных округах, было влияние олигарха и помощь в организации выборов.

Потураев говорит, что лояльные олигарху нардепы в СН – все же есть.

"Их чуть больше десяти. Сейчас с ними проблем нет. Отношения нормализовались еще задолго до медиавойны с акционером СКМ, – рассказывает он LIGA.net. - Последнее напряжение было в августе-сентябре 2020 года. Потом все нормализовалось".

Что касается группы За майбутнє, то здесь Арахамия коммуницирует с Игорем Палицей - другом Игоря Коломойского. Семье Палицы, по его словам, принадлежит 10% в нефтяном бизнесе олигарха.

"У Палицы группа мажоритарщиков. Им априори нужно нормально работать с властью, – объясняет собеседник в руководстве монобольшинства. – С ними всегда предметный разговор: подряды, мажоритарные округа, субвенции, железная дорога в Буковель".

Взамен За майбутнє активно помогает голосами. Это можно проследить по голосованиям, начиная с сентября текущего года. В частности, группа Палицы почти в полном составе поддержала закон Зеленского об олигархах и так называемый "антиахметовский" закон №5600.

СПРАВКА. Закон об олигархах наделил СНБО правом включать представителей крупного бизнеса в реестр олигархов. Попадание в этот реестр автоматически ограничивает их возможности участвовать в приватизации госактивов, запрещает им финансировать политические силы и вынуждает декларировать свои активы и встречи с политиками. Закон об олигархах наделил СНБО правом включать представителей крупного бизнеса в реестр олигархов. Попадание в этот реестр автоматически ограничивает их возможности участвовать в приватизации госактивов, запрещает им финансировать политические силы и вынуждает декларировать свои активы и встречи с политиками. Законопроект №5600 повышает, в частности, размер ренты на добычу железной руды. Оба закона – краеугольный камень в политической борьбе между Ахметовым и Зеленским: статус олигарха может ограничить его возможности привлекать капитал на европейском рынке, а повышение ренты – увеличит налоговую нагрузку на металлургический холдинг Ахметова Метинвест. Президент Укрметаллургпрома Александр Каленков сообщил LIGA.net, что законом повышается рента на железную руду для металлургических предприятий, но есть исключение – марганцевая руда, которую добывают ГОКи Коломойского.

Потураев отрицает договоренности с группой Палицы. "Они голосуют разумные законы, которые идут на пользу стране. Я не вижу в этом никакой проблемы. Они хотят зарабатывать деньги и заинтересованы, чтобы экономика росла и развивалась", – говорит нардеп.

ПОЛИТИКА КАК БИЗНЕС

Энергетика, инфраструктура, промышленность и авиаперевозки – сферы, где сосредоточены интересы Коломойского и его бизнес-партнеров. Отразилась ли кооперация власти и олигарха на их бизнесе?

В ОП это категорически отрицают. По словам Подоляка, "у Коломойского нет никаких преференций". Подобные обвинения он называет "домыслами" оппонентов и результатом "дискредитационных программ".

Этой же позиции придерживаются и в СН. "Коломойскому некуда деваться, поэтому воевать с властью он не хочет. Никаких преференций в его сторону я не вижу. Нам было много упреков, что Коломойский вернет ПриватБанк. Вернул? Не вернул", – сказал LIGA.net собеседник в СН.

Еще до того, как Зеленский и Ахметов вошли в политический клинч, дела Коломойского в Украине действительно напоминали американские горки: за резким взлетом следовало падение.

Теперь Коломойский как минимум перестал нести потери. В этом и есть (пока) его преимущество от кооперации с властью.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

В феврале-марте 2021 года НАБУ объявило о подозрении в растрате более 8 млрд грн трем экс-топ-менеджерам ПриватБанка времен Коломойского. По данным УП, речь об экс-главе банка Александре Дубилете и его экс-заместителе Владимире Яценко.

Тогда же Фонд государственного имущества сменил весь состав правления в Центрэнерго. Энергоемкие ферросплавные заводы Коломойского потеряли доступ к дешевой электроэнергии. До смены менеджмента, как установили журналисты Радио Свободы и Bihus.info, связанные с Коломойским структуры были главными контрагентами госкомпании: покупали у нее в больших объемах электроэнергию и продавали ей взамен газ Укрнафты и уголь из России и Беларуси.

Без физической поддержки правоохранителей разорвать эту схему и заменить руководство Центрэнерго попросту не получилось бы.

"Сменить менеджмент планировалось без лишнего шума и сопротивления. И вот когда мы подъехали, появились силовики. С лестницами, ломами, автоматами. Вся территория была усеяна охраной", – рассказывал в интервью LIGA.net экс-глава Центрэнерго Юрий Власенко. По его данным, трейдерская фирма Юнайтед Энерджи, якобы связанная с Коломойским, покупала около 90% электроэнергии Центрэнерго.

Казалось, это только начало.

Еще один удар по бизнес-империи олигарха нанес Антимонопольный комитет. Из-за подозрений в картельном сговоре на рынке топлива, в марте АМКУ оштрафовал на 4,7 млрд грн Укрнафту – крупнейшего добытчика нефти в Украине и владельца больше 1600 автозаправок. Государству принадлежит контрольная доля в компании, но неформальная группа "Приват" Коломойского, владея более 40% акций Укрнафты, получает свой доход от ее работы.

Переломной оказалась осень, когда отношения между президентом и Ахметовым окончательно испортились

Дела Коломойского напротив пошли на лад. В октябре Кабмин неожиданно вернул связанной с бизнесменом компании Галтера взлетную полосу аэропорта "Днепр". За этот аэропорт четыре года шли суды между Галтерой и Фондом госимущества. ФГИ хотел вернуть актив, обвиняя Галтеру в невыполнении инвестиционных обязательств. Точку в этой истории поставил Верховный суд в мае 2020 года – он принял сторону Галтеры, посчитав ее позицию убедительной.

С октября возле аэропорта "Днепр" за счет госбюджета строятся новая взлетная полоса. Общая стоимость проекта – 6,2 млрд грн. Конечный срок выполнения работ – до 2025 года.

В этом тоже могут быть плюсы для Коломойского. По информации соосновательницы организации Лига антитраста Агии Загребельской, ООО "Международный аэропорт Днепр", которое опосредовано связано с бизнесменом, может стать управленцем новой полосы по завершению строительства.

"Эксплуатант определен без открытого отбора и определен на неограниченный срок. После завершения строительства нового аэродрома он просто внесет изменения в свой сертификат и продолжит эксплуатировать в дополнение к существующему новопостроенный за бюджетные деньги аэродром", – утверждает она в Facebook.

LIGA.net отправила информационный запрос в Министерство инфраструктуры, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. К моменту публикации ответ так и не пришел.

ПРИБЫЛЬНАЯ ТРОЙКА

Есть еще как минимум три инициативы власти, потенциально выгодные Коломойскому и его окружению.

Первая – разделение Укрнафты между Нафтогазом и кипрскими компаниями, связанными с Коломойским (он представлял их в наблюдательном совете). Эта идея обсуждается еще с 2018 года. Ее идеологами, по словам президента Зеленского, был экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев и нынешний руководитель компании Юрий Витренко.

По данным ZN.ua, стороны могут разделить активы Укрнафты непропорционально: Нафтогазу должны отойти газовые активы компании (это 26% от всей добычи Укрнафты), а структурам ПриватБанка – нефтяные (62% от всей добычи).

Разделение по такому принципу может закрепить за Коломойским монопольное положение на украинском рынке нефти, считает эксперт Лиги антитраста Владимир Даценко.

По его подсчетам, Укрнафта занимает до 60% рынка нефти страны.

Отчего такой перекос в пользу олигарха? Сам Зеленский на недавней пресс-конференции выделил две причины: разделение позволит погасить долг Нафтогаза перед Укрнафтой за 9 млрд кубов газа и откроет путь к урегулированию спора в лондонском арбитраже Коломойского с государством на $5,4 млрд.

"По-другому Коломойский не хотел выходить. Но Зеленский сейчас не настроен на подобные сделки", – рассказал LIGA.net руководитель фракции Слуга народа.

Это похоже на правду. Идею о разделении акционеры Укрнафты должны были утвердить 30 ноября. Но инициатива заглохла. Новый дедлайн – 23 декабря, указано в повестке дня акционеров Укрнафты.

Что еще? "Большая железнодорожная стройка" также может принести дивиденды бизнесу Коломойского. В октябре Мининфраструктуры ввело поэтапное сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов. Инициатива касается двух самых популярных типов вагонов в Украине: полувагонов, в которых в основном перевозят уголь и руду, и зерновозов.

Из-за этого министерство может вывести с рынка до 2028 года 38 670 полувагонов и 18 772 зерновозов. Одна часть – это вагоны Укрзализныци, другая – вагоны Лемтранса Ахметова и других частных компаний. Потери УЗ в Мининфраструктуры обещают компенсировать новой программой на 100 млрд грн: закупкой 31 200 полувагонов и 14 600 зерновозов.

Это даст дополнительную нагрузку на отечественных производителей. Тут тоже может быть выгода для Коломойского. По словам Даценко из Лиги антитраста, Приват наряду с группой ТАС Сергея Тигипко контролирует Кременчугский сталелитейный завод – ключевое предприятие по производству вагонного литья в Украине. КСЗ – один из потенциальных участников программы Мининфраструктуры.

"Это одно из двух предприятий, которое производит рамы вагонов. Другое – Азовэлектросталь. Они фактически делят рынок 60/40. Если учесть планы Мининфраструктуры, то Коломойский может получить около 6 млрд грн дохода за следующие шесть лет", – убежден Даценко.

Третья инициатива, от которой могут выиграть партнеры Коломойского – это строительство дорог.

По подсчетам УП, одним из главных подрядчиков Укравтодора в 2020 году была компания ПБС. На "большом строительстве" она заработала почти 10 млрд грн дохода. Это 8% от всех расходов госбюджета на строительство дорог – 123,8 млрд грн. Примерно столько же заложено в бюджет на 2022 год.

Какое отношение она имеет к окружению Коломойского?

Согласно реестру юрлиц, бенефициар ПБС – Иванна Непик, бывший сотрудник "приватовского" курорта Буковель. Непик неоднократно на своей странице Facebook призывала поддерживать на местных выборах кандидатуру Александра Шевченко, депутата местного облсовета Ивано-Франковской области от За майбутнє и экс-директора Буковеля. Он очень активно на своей странице в Facebook освещает работу ПБС и называет ее "нашей командой".

"ПБС – классная фирма. У них новая техника. Даже если бы у них был другой собственник, они бы все равно выигрывали эти тендеры", – отмечает собеседник LIGA.net в руководстве Слуги народа, объясняя активность ПБС на рынке дорожного строительства.

Это самые яркие эпизоды, которые могут говорить о потенциальной выгоде Коломойского от партнерства с командой президента. Но есть и не такие масштабные. К примеру, 25 ноября министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал снижение ПДВ с 20% до 7% на внутренние авиаперевозки. За счет снижения налога правительство хочет удешевить стоимость билетов на авиарейсы на внутреннем рынке, что может увеличить количество авиаперевозок. Это тоже может быть выгодно бизнесу Коломойского. Например МАУ, где у него есть доля, или Розе Ветров, которая давно сотрудничает с Приватом. Также в ноябре Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие штрафа АМКУ Укрнафте на 4,7 млрд грн, а Хозяйственный суд Киева – признал недействительной процедуру bail-in акций национализированного ПриватБанка по иску компании Реватис. Впрочем, мгновенного эффекта эти решения не принесут. В любом случае, в этих судебных спорах еще должен поставить точку Верховный суд.

"НЕ ИЗОБРАЖАТЬ ГЛАВНОГО В СТРАНЕ"

Коломойский – опытный олигарх, который умеет трезво оценивать точку опоры. "Сейчас он осторожничает и не пытается изображать главного в стране", – говорит LIGA.net один из руководителей ОП.

Принятый закон об олигархах сам бизнесмен воспринимает с иронией. "Если последствия будут только такие, как прописано в нынешней версии законопроекта, я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов", – отметил Коломойский в комментарии Радио Свобода.

На вопрос, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться от своих бизнес- или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр, Коломойский ответил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается".

Тем более, что пока у власти нет в планах "раскулачивать" олигарха. "Это как в фильме "Дюна". Ты не можешь ничего сделать с песчаным червяком. Ты можешь его оседлать... Коломойского мы чуть оседлали", – отметил LIGA.net собеседник в руководстве фракции СН.

Он прогнозирует, что в отношениях ОП и Коломойского "все будет отлично": "На парламентских выборах он будет помогать, попросит поставить пару людей в проходную часть списка СН. А если будет попытка реанимировать мажоритарку – опять попросит 10 округов".

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