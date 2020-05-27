Запуск продажи билетов от Укрзалізниці и регистрация Apple в Украине. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 27 мая. Температура от + 8 до +16, курс доллара 26.90

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В апреле экономика Украины упала на 12%

Инвесткомпания ICU выпустила исследование, что будет с экономикой во втором квартале. Страна потеряет 10% ВВП за три месяца. В апреле был пик падения - минус 12% ( все к предыдущему году). Это много - отбрасывает нас в 2017-й год, и мало - в развитых странах падение в разы больше. Из плюсов - теперь мы знаем какой относительно небольшой вклад у всех ресторанов и непродуктового ритейла в официальную экономику. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Реформированные на 10%, или Почему полицейские продолжают пытать, насиловать и убивать

Реформа МВД. Была ли она? Была. Осталась ли она? Что-то осталось. Но дальше будет только хуже, если немедленно не начать реанимировать. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Укрзалізниця открыла продажу билетов по Украине

Свершилось. Все, кто собирались к родственникам на майские, доберутся на Троицу. Укрзализниця открыла продажу билетов. Пока - по трём направлениям. Ехать можно только дневными экспрессами Интерсити. Запад Украины пока остаётся закрытым. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Apple зарегистрировала представительство в Украине

Хорошие новости: возможно, скоро в Украине откроется официальное представительство Apple. По крайней мере, в реестре юрлиц компания Apple Ukraine уже появилась. В какой форме Apple будет присутствовать в Украине, пока не понятно. Но знак определенно хороший. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.