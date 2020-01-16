Зарплаты депутатов, белорусское топливо и б/у смартфоны. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 16 января. Температура от 0 до +3, курс доллара 23.98.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Все возмущены зарплатами в правительстве. Мы сравнили их с европейскими. Все грустно

Кабмин вчера был главным ньюсмейкером. Но не так, как бы правительству хотелось. Министры были героями медиа скандалов. Первую половину дня СМИ пережевывали декабрьские зарплаты чиновников (это происходит каждый год, так как в последнем месяце топ-чиновники получают в два-три, а иногда и пять раз больше).

Нам захотелось внести ясность - много или мало получает глава украинского правительства. Для этого оценочный годовой доход в 21 000 евро мы сравнили с тем, что получают евро коллеги. Судите сами: меньше только в Молдове, а, например, в Германии в 15 раз больше.

Вечером было продолжение. На новом ютюб-канале выложили прослушку совещания членов правительства с НБУ. На которой премьер некрасиво отзывается о своих и президентских познаниях в экономике. Кто атакует Алексей Гончарука? Читайте уже скоро на LIGA.net. Больше по ссылке.



Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Укртатнафта просит Зеленского помешать покупке топлива в Беларуси

Игорь Коломойский негодует. Подконтрольная ему Укртатнафта (Кременчугский НПЗ) просит Владимира Зеленского спасти украинских автомобилистов от импорта белорусских нефтепродуктов. То есть на самом деле почти российских, как уверяют авторы письма. Потому что делает их Мозырский НПЗ, которым отчасти владеют санкционные российские компании.

Мишенью для обращения стала дочерняя фирма государственной Укртранснафты, которая решила заняться импортом из Беларуси. Появление нового конкурента никак не может радовать совладельца неформальной группы Приват. Потому что корову, которую считаешь своей, всегда приятнее доить самому.

Правда, есть один нюанс. По данным Укртранснафты, компания главного «приватовца» осенью сама импортировала белорусские бензины и дизель того же Мозырского НПЗ. Но это же совсем другое дело, правда? Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Мир переходит на б/у смартфоны, продажи новых снижаются

На рынке смартфонов наконец происходит явное насыщение. Новых гаджетов продается меньше, тем временем Б/Ушные смартфоны все больше пользуются спросом. Забавно, что бывшие в употреблении умные устровства перепродаются все чаще, несмотря на то что стоимость новых устройств в последние годы снижалась. Но Б/Ушный рынок формируют как раз не дешевые модели, а флагманы, которые отправлялись на ремонт (refurbished), а после этого снова попадали на полки магазинов. Но уже, конечно, по более скромной цене. Это растущий бизнес и в Украину, кстати, таких аппаратов завозят довольно много. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Послание Путина: узурпации власти и подготовка к большой войне

Россия скоро прекратит существовать как федерация. Новая форма правления будет северокорейского типа - абсолютный авторитаризм с жестоким репрессивным режимом, номенклатурной бандократией и максимальной закрытостью от внешнего мира. Вот, что стоит за предложенной вчера Путиным «конституционной реформой» в РФ и сменой премьера. Почитайте вот эту колонку, чтобы понять, чего ждать Украине от Москвы (спойлер: ничего хорошего). Больше по ссылке.

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