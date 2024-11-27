Религиозная риторика стала одним из мощнейших инструментов Дональда Трампа в предвыборной кампании, говорит LIGA.net эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

"Перед тем как получить фан-базу среди конспирологов, он получил приверженнность религиозных фанатиков, особенно среди евангелистов. Он давал им то, чего они ждали много лет – возможность войти в мейнстрим", – отмечает он.

Религия в арсенале Трампа – мощное оружие, чтобы поддержать собственные радикальные заявления и дальнейшую радикализацию общества, добавляет LIGA.net исследователь вопросов религии в политическом контексте Елена Чупринская.

Как религия помогла прийти Трампу к власти – объясняем коротко.

Как Трамп открыл дверь в мейнстрим для евангелистов

41% населения США считают себя протестантами. Вторая крупнейшая по размеру группа в стране (26,8%) – религиозно незаангажирована. Остальные 32,2% приходятся на евреев, мусульман, буддистов и членов других религиозных структур, указывает LIGA.net на исследование магистр трансатлантических студий Ягеллонского университета (Польша), исследователь вопросов религии в политическом контексте Елена Чупринская.

Значительная часть религиозного состава избирателей – христиане, подтверждает Колдомасов. Это удачно представляет парадокс США: с одной стороны, очень религиозное общество и устойчивая религиозная традиция в основе государства, с другой — гражданские государственные институции.

Согласно исследованию Pew Research Center за осень 2024 года, Трампа поддерживают 82% опрошенных белых евангельских протестантов, 61% белых католиков и 58% белых неевангельских протестантов. Многое зависит от штатов и распределения населения: в селах доля консервативных христиан гораздо больше.

"В религиозной идентичности можно найти ключ Трампа к победе. Многие консервативные молодые ребята, благодаря которым Трамп на этот раз одержал победу, воспитывались именно в христианских протестантских семьях", – говорит Колдомасов.

Трамп достаточно влиятельный человек, особенно в глазах американских верующих протестантов, отмечает Чупринская. В своей риторике он апеллирует к тому, что резонирует с этой группой и их взглядами, добавляет Колдомасов. Они считают, что "уход" от традиционных ценностей грозит упадком страны.

В частности, поэтому многие и поддерживали действия губернатора Флориды Рона Десантиса по ограничениям в сексуальном образовании в школах штата. Страну, по их мнению, нужно спасать. В комбинации с теориями заговора, у Трампа среди этой целевой группы вырисовывается образ героя-спасителя, который не боится говорить правду.

"Перед тем как получить фан-базу среди конспирологов, он получил приверженность религиозных фанатиков, особенно среди евангелистов. Он давал им то, чего они ждали много лет – возможность войти в мейнстрим", – рассказывает Колдомасов.

Почему религиозные страхи стали фундаментом кампании Трампа

Еще первая президентская кампания Трампа в 2016 году прочно базировалась на религии и "христианском национализме", отмечает Чупринская.

"Мы будем защищать христианство. И если вы посмотрите, что происходит по всему миру, посмотрите на Сирию, где они могут отрубить вам голову, если вы христианин... Христианство в осаде. Мы должны объединиться", – говорил он тогда.

Таким образом, кампания Трампа выстроила связь между голосом за него и сохранением США как христианской нации, акцентируя внимание на противопоставлении небелых и мусульман христианской идентичности.

Колдомасов отмечает, что религиозная тематика стала магистральной в кампании Трампа, особенно после первого покушения, которое сам Трамп назвал "Божьей защитой" для его "службы стране". Его кампания действительно искусно вплела в свои месседжи религиозные символы: продажа благословенных копий Библии, призывы посылать смс на номер кампании со словом "Вера", а также чувствительные темы, такие как ограничение абортов.

Дональд Трамп кладет руку на Библию (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Трамп не создал ощущения "осажденной крепости" среди этих людей, но он, безусловно, сыграл на нем. К примеру, достаточно удачным был его месседж: "Моя позиция по поводу абортов может быть неидеальной, но я — лучшее, что у нас есть", объясняет LIGA.net научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева.

Религиозные активисты и теории заговора, как "Пиццагейт", тоже сыграли свою роль, мобилизовав определенные группы избирателей. Все это отлично подходило к американской культуре, где религиозные сообщества не раз бросали вызов "слишком провокативным" элементам поп-культуры. Трамп знал силу этого подхода еще в 2016 году и развил его в этом году.

Справка "Pizzagate" – это безосновательная конспирологическая теория, возникшая во время президентских выборов в США в 2016 году. Она утверждала, что высокопоставленные должностные лица, в частности демократы, организовали сеть детской проституции в подвале пиццерии Comet Ping Pong в Вашингтоне.



Теория не имела доказательств, но получила поддержку среди правых групп и некоторых медиа. В декабре 2016 года мужчина, веря в теорию, с пистолетом ворвался в пиццерию, чтобы "спасать" якобы похищенных детей. "Пиццагейт" привел к значительному вреду из-за распространения дезинформации. "Pizzagate" – это безосновательная конспирологическая теория, возникшая во время президентских выборов в США в 2016 году. Она утверждала, что высокопоставленные должностные лица, в частности демократы, организовали сеть детской проституции в подвале пиццерии Comet Ping Pong в Вашингтоне.Теория не имела доказательств, но получила поддержку среди правых групп и некоторых медиа. В декабре 2016 года мужчина, веря в теорию, с пистолетом ворвался в пиццерию, чтобы "спасать" якобы похищенных детей. "Пиццагейт" привел к значительному вреду из-за распространения дезинформации.

Для того чтобы понять, почему религиозные избиратели отдали предпочтение Трампу, а не другим кандидатам во время его первой предвыборной кампании, надо понимать, что происходит с американским обществом вообще, говорит LIGA.net операционный директор фонда Ukraine Freedom Project Анна Швецова.

В 2008 году экс-президент США Барак Обама отметил проблемы, возникшие в малых городах Пенсильвании и других регионах, где рабочие места были потеряны еще во времена администраций Клинтона и Буша. Общины не получили никаких заменяющих возможностей, и это повысило социальное напряжение: люди начали искать объяснение своим разочарованиям через оружие, религию или враждебность к тем, кто не похож на них.

Это снисходительное отношение к религии и ее роль в жизни обычных американцев стало особенно заметно в 2016 году, когда для избирателей, для которых вера была на первом месте, потребность в изменениях стала критической, отметила Швецова.

Защита традиционных ценностей стала краеугольным камнем кампании Трампа в 2024 году, добавляет Чупринская. Он позиционировал себя как телохранителя "традиционной Америки", создавая образ недавнего кандидата в лидеры США от демократов Камалы Харрис как "антиамериканки". Трамп обещал вернуть молитву в государственные школы, отстаивал "нуклеарную семью" с акцентом на роли матери и отца, а также пропагандировал концепцию гендерной дуальности. В то же время вопросы абортов он планировал оставить в компетенции штатов, позволяя каждому региону действовать по своему усмотрению.

Что такое "традиционная Америка"? – спрашивает Корева. Это вопрос времени, исторического контекста. Есть целое движение с лозунгом "Сделаем Америку великой снова". Оно укрепляет идею, что когда-то было лучше до того, как "левые радикалы" пришли и все разрушили. И теперь США пытаются вернуться к этому воображаемому "лучшему времени" или воспроизвести его.

"Это больше об эмоциях, чем о конкретике. Людям дают ощущение, что возможно вернуться во времена, когда все было понятнее, легче, а жизнь проще. Классический прием, который можно увидеть во многих западных странах. Спекуляция на "золотом прошлом", – заключает эксперт.

"Традиционная Америка". Христианская риторика как оружие на выборах

Религия в арсенале Трампа – мощное оружие, чтобы поддержать собственные радикальные заявления и дальнейшую радикализацию общества, что усилит поддержку "политики изоляционизма" республиканцев, считает Чупринская.

Опираясь на религиозные доводы, Трамп получил значительную часть христианского консервативного электората. Для этих избирателей он стал символом "борца" за сохранение традиционной Америки, где религиозные и нравственные ценности являются основой общественной жизни, невзирая на некоторые противоречия в его личной жизни и поведении.

Трампу даже не пришлось объединять религиозных избирателей в противостоянии "либеральной повестке дня", убеждена Швецова. Согласно социологическим опросам, прогрессивная повестка дня значительно левее среднего избирателя.

До начала своей кампании 2016 года Трамп не демонстрировал особой религиозной привязанности. Швецова отмечает, что это, вероятно, был политический расчет, направленный на то, чтобы заручиться поддержкой избирателей-республиканцев, большинство которых христиане. Хотя взгляды Трампа достаточно консервативны, они не свидетельствуют о глубокой связи с религией, добавляет Колдомасов.

"Думаю, что здесь скорее о том, что его собственное эго в этом случае важнее Бога, а он думает, что Бог его удачно ведет по этой тропе", – говорит эксперт.

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Чупринская, в свою очередь, отмечает, что риторика Трампа, которая акцентирует внимание на защите традиционных религиозных ценностей, выглядит неубедительной, учитывая многочисленные нарушения морально-религиозных норм, в частности его участие в сексуальных скандалах и использование ненормативной лексики. Однако избиратели Трампа часто игнорируют эти противоречия, а его имидж как патриота и защитника "традиционной Америки" затушевывает его прошлое, включая многочисленные уголовные дела.

В течение большей части своей жизни Трамп был, по сути, демократом из Нью-Йорка, который финансировал демократов и не демонстрировал особого интереса к консервативным взглядам, например, на тему абортов. Ему это просто не было важно, добавляет Корева.

"Трамп не ходит в церковь, а его стиль жизни отнюдь не соответствует тому, как религиозные люди представляют, какой должна быть "правильная" жизнь. Это политическая игра", – объясняет Корева.

Успех Трампа на выборах президента США в 2016 году в значительной степени базировался на поддержке христианского сообщества. Большую роль в этом сыграли влиятельные религиозные лидеры, которые помогли ему заручиться доверием консервативных избирателей.

Одной из ключевых фигур стала телеевангелистка Паула Уайт.

Конкретно с её поддержки и начался фуррор в политической карьере Трампа, вспоминает Колдомасов. Когда он участвовал в праймериз от партии Реформ в 2000-м и его риторика носила исключительно бизнес-характер, этого успеха скорее не было. Но вот когда в 2016-м он заручился поддержкой Уайт, у которой есть огромная фан-база благодаря ее телевизионным проповедям и религиозным программам, дела пошли вверх.

Как она сама отмечала в интервью, Трамп позвонил к ней сначала за консультацией по поводу решения пойти в президенты, потому что "страна начала двигаться не в том направлении" – и эти слова срезонировали у нее. Паула и ее коллеги благословляли Трампа на тогдашние выборы и называли это его "призванием". Она утверждает, что Трамп "полностью доверяет ей". Не зря Трамп во время кампании в 2016 году говорил, что "является голосом для тех, у кого его нет". Странно ли это, спрашивает она, для "одной нации под Богом"?

В 2024 году в кампании Трампа проявились еще две заметные тенденции: персонификация "зла" и использование библейских мотивов во внутренней и внешней политике.

Камалу Харрис во время кампании называли "демоном" из-за ее прогрессивных идей, а демократов в целом – "демоническими", говорит Колдомасов. Трамп позиционировал себя как голос простых людей "под Богом", противопоставляя их безразличной элите. Республиканцы на этот раз апеллировали к среднему классу, испуганному радикальными изменениями.

Во внешней политике поддержка Израиля как "святой земли" и мирная риторика по отношению к Украине отвечали библейским принципам, на которые опиралась кампания Трампа. Война изображалась как расхождение писания, а призывы к миру резонировали с его избирателями, что отражает возвращение христианского национализма в США.