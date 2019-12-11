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11.12.2019, 20:08

Зеленский 2.0: из Парижа вернулся другой президент

Зеленский 2.0: из Парижа вернулся другой президент - Фото
Павел Казарин

Зеленский развеял одну из главных претензии к себе, как президенту: ценностную невнятность. Опыт - дело наживное. А как быть со связью с олигархами?

Октябрь 2016 года. В Берлине проходит заседание Нормандской четверки. Главы государств договариваются о разведении войск на трех участках фронта – в Золотом, Петровском и станице Луганской. Говорят о разработке закона об особом статусе Донбасса. Спустя год произойдет обмен "удерживаемыми лицами". 73 на 233. 

Спустя три года место Франсуа Олланда занял Эммануэль Макрон. Место Петра ПорошенкоВладимир Зеленский. Но в остальном перемен никаких. Обещают развести войска на трех участках фронта. И провести обмен. 

Украина вновь привыкает к своему президенту. Этой весной на выборах победу одержал "антиПорошенко". Но на саммите в Париже шестой президент Украины отличался от пятого лишь эстетически. В остальном он говорил так же, как и его предшественник. Зраду ждали, но она не пришла. 

Мы продолжаем обсуждать персоналии, хотя стоило бы - повестки. Потому что победителем по итогу может считаться повестка суверенитета. Та самая, которая весной соперничала с повестками "холодильника" и "капитуляции". Та самая, которая, по итогу, осталась в меньшинстве. Но именно она, в результате, оказалась триумфатором. Переделав под себя человека, который еще недавно обещал стране скорый мир. 

Триумфатором Нормандской встречи оказалась повестка суверенитета, переделав под себя человека, который еще недавно обещал стране скорый мир

Повестка суверенитета переделала под себя человека, который еще недавно обещал стране скорый мир. что будет дальше

И главный вопрос в том, что будет дальше. 

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Нужно понимать простую вещь. Если бы партии "Слуга народа" не существовало, Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук на парламентских выборах получили бы существенно больше голосов. За президентскую силу шли голосовать избиратели обоих лагерей. Одни видели в Зеленском человека, который договорится с Москвой (35% его избирателей ждали мира и дружбы с Россией). Другие рассчитывали на снижение тарифов и рост соцвыплат.

Но пока что президент страны успел попасть в ожидания лишь тех, кто голосовал за его главного оппонента. 

Эти люди еще недавно выходили на акции протеста. Требовали не допустить капитуляцию. Привыкали к статусу "меньшинства". После саммита в Париже им впору вновь выходить на улицы – но уже не "против", а "за". Потому что их ряды внезапно пополнил человек, которого они не выбирали. 

Инерция неизбежна. Зеленский всю весну и лето предпочитал давать максимально неконкретные ответы на максимально конкретные вопросы. Все уличные митинги были ничем иным, как попыткой эти самые ответы получить. Теперь они есть. Отныне президенту и избирателям вновь предстоит привыкать друг к другу. 

Пока что Зеленский успел попасть в ожидания лишь тех, кто голосовал за его главного оппонента

Трансформация неизбежна. Потому что от президентского лагеря ожидаемо будут откалываться все те, кто ждал от Зеленского капитуляции и уступок.  Те, кто хотел вернуться в 2013-й. Те, кто считал Украину последних шести лет – временной девиацией, которая обречена проиграть. 

Впрочем, дробиться станут не только президентские 73%. Точно так же трансформация ждет и те самые 25% голосов, доставшиеся во втором туре пятому президенту. Потому что среди них есть голоса как тех, кто голосовал адресно за Петра Порошенко, так и тех, кто поддерживал повестку суверенитета. Первые во время парламентской гонки подарили партии экс-президента 8% голосов. А остальные распределились между другими партийными проектами. Тем более, что повестку суверенитета уже предлагали сразу несколько игроков – от объединенных националистов до партии "Голос". 

С самого начала главные претензии к Владимиру Зеленскому сводились к трем пунктам: ценностная невнятность. неопытность и связь с олигархами. Саммит в Париже внес определенную ясность по поводу первого пункта. Практика международных переговоров может рано или поздно избавить от претензий по поводу второго. И теперь шестому президенту предстоит пройти испытание третьим пунктом.

Зеленский развеял одну из главных претензии к себе, как президенту: ценностную невнятность. С неопытностью справится практика. Теперь ему предстоит развеять Связи с олигархами

Потому что у украинских олигархов и Владимира Путина есть много общего. Все они искренне убеждены, что Украина принадлежит именно им. Все они не прощают попыток ограничить свою аппетиты. Все они умеют затейливо мстить. Пятый президент Украины в этом смысле мог бы многое рассказать шестому. 

Впрочем, возможно и не потребуется. Возможно, он и сам скоро узнает. Или нет.


журналист
Павел Казарин
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Теги: Павел Казарин, встреча в нормандском формате, Владимир Зеленский
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