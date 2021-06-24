Зеленский грозит олигархам войной, как Путин устроил провокацию. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Они в состоянии объединиться". Зеленский грозит олигархам войной. Как они ответят

Украина на исторической развилке: оставаться очень олигархической страной или избавиться от чрезмерной власти очень большого бизнеса. Это не первая такая развилка, пока что всегда шли по первому пути. Как в этот раз? СНБО (читай Зеленский) ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Что там за санкции пока не очень понятно, но вместе с антиолигархическим законопроектом в Раде это уже громкий сигнал всем товарищам из олигархического клуба: в погоне за рейтингом Зеленский плохо предсказуем и может сделать им больно. Как олигархи ответят? Возможен ли олигархический консенсус и коллективная ответка, как далеко зайдет Зеленский? Эти вопросы мы задали главным олигарховедам страны. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию, а Британия ее проигнорировала

"Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию в Черном море, а Британия ее проигнорировала – история целиком. Собрали все, что известно, включая рассказ журналиста с борта британского эсминца. Дополнили комментариями специалистов. Получилось интересно. Британцы действительно просто забили на угрозы русских и четко проследовали по своему маршруту в границах территориальных вод Украины. А Крым – это Украина. Так что русские оккупанты были молча отбриты. Ну и понятно, зачем Путин сделал вид, что кто-то там бомбил британский корабль и героически заставил его отступать. Это было сделано для внутреннего потребления. Любой желающий может проверить через систему мониторинга движения кораблей, что эсминец не изменил траектории, даже если его бомбила вся российская авиация – как шел, так и продолжил. Но гостелеканалы в РФ этого не расскажут. А у Украины впереди – Sea Breeze. Через неделю. Самые масштабные учения в Черном море за всю историю. Украина собирает друзей, чтобы показать: "Вы нам за Крым еще ответите". 32 страны. 40 боевых кораблей. 5000 солдат. Все едут в гости. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Штам коронавірусу Дельта уже в Україні. Які прогнози стосовно літа й осені дає нам вчений

Ми не чекали, а він припхався. А з ним можуть припхатися і нові проблеми, і нова хвиля ковіду. Йдеться про штам Дельта, на який українці не сильно зважали, бо найбільше "бушував" він в Індії, а це ж від нас далеко, "коли ще дійде". А тут МОЗ заявляє, що Дельта уже у нас. Так співпало, що напередодні цієї заяви ми взяли інтерв'ю у вченого-математика з Нацакадемії наук, який аналізує ситуацію з ковідом в Україні. Ігор Бровченко розповідав про те, чого нам можна очікувати цього літа і якою може бути осінь. Деталі – за лінком.

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