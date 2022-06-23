Зеленский и его "карточный домик". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций

23 февраля, за день до начала большой войны, спецпредставитель МИД по санкционной политике Алексей Макеев улетел в Гаагу. 24-го утром он должен был выступать перед послами при НАТО на тему введения превентивных санкций против России. В итоге мероприятие было отменено, оставили лишь выступление Макеева.

"Я начал со слов: "Мы говорили вам о превентивных санкциях. Я сегодня проснулся от звонка жены и дочери, что на них падают бомбы. Где вы были?!" – вспоминает Макеев в комментарии LIGA.net. – После этого я должен был возвращаться в Украину, но Кулеба сказал оставаться и работать с партнерами на месте. В Украину я вернулся только в конце мая".

Еще год назад Макеев был единственным человеком, занимавшимся санкциями в министерстве. Сейчас таких 200.

Прыжок состоялся 24 февраля. Тогда президент Владимир Зеленский определил для дипломатии три главные задачи: больше оружия, больше санкций, больше финансовой помощи.

LIGA.net встретилась и переговорила с десятком людей, которые сегодня помогают Украине выполнять эти задачи. Как дипломаты, политики, бизнесмены, лоббисты, экономисты и знаменитости давят на мир ради одной цели – победы в войне и свержении режима российского диктатора Владимира Путина, – читайте в большом разборе LIGA.net.

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РЫНОК ОРУЖИЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КУСОК ОТ США

Большая война нуждается в большом оружии. Поэтому поставки вооружения являются одним из главных элементов государственной политики давления.

Алексей Резников за короткое время пребывания в кресле министра обороны (назначен в ноябре 2021-го) успел установить много связей с партнерами, рассказывает LIGA.net один из руководителей ОП. Связи объединены в контактную группу по обороне, более известную как Рамштайн.

Тема очень чувствительная, поэтому все без исключения собеседники LIGA.net попросили об анонимности.

С ноября Украина начала получать много противотанкового вооружения – Javelin, NLAW и Stinger. "Мы говорили с Западом обо всех видах вооружения, но фокусировались именно на противотанковом оружии, потому что не ожидали подобного масштаба вторжения", – признается собеседник в МИД.

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Большая война изменила потребности Украины. Но сейчас Украина получила всего 10% оружия, о котором просила у Запада, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Есть страны, которые хотят получить что-то взамен. Например, Чехия говорит: "Мы отдадим вам свои советские танки, но взамен хотим немецкие танки Leopard. Пока немцы не подтвердят – мы не дадим", – перечисляет LIGA.net сложности один из руководителей Минобороны.

По его словам, к сожалению, решение о поставках новых видов вооружения западные партнеры принимают после трагедий. "Решение о поставках в Украину артиллерии 155 калибра было принято после Бучи. После Мариуполя приняли решение по MLRS. Очень не хотелось бы, чтобы решение по самолетам принималось после подобных трагических случаев", – добавляет собеседник.

Поэтому у Украины большие надежды на Рамштайн. Это еще один инструмент для США давить на союзников, уверен он.

"Если завис какой-то вопрос, мы работаем в тандеме с США, – объясняет собеседник в МИД. – Например, мы просили оружие, и партнеры сомневались. Но как только это оружие дали американцы – они это восприняли как сигнал и тоже начали давать. Хороший пример – гаубицы. По РСЗО – я уверен, что как только пойдут поставки от США, то другие страны тоже примут соответствующее решение".

По его словам, Генштаб – основной запросник такой помощи и определяет, чего именно не хватает для войны. Минобороны смотрит, есть ли это в Украине, а если нет – у кого в мире есть. Затем подключается МИД, который пытается договориться, чтобы это оружие попало в Украину.

Если вопрос зависает, в процесс вступают Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак на своих уровнях.

Но рынок оружия – это в первую очередь именно рынок. "Все крутится вокруг денег. Если говорят, что это вам бесплатно, – то это не бесплатно", – признается один из руководителей Минобороны.

По его словам, сейчас мощно развивается лоббизм компаний-производителей вооружения, заинтересованных в поставках. С производителями работают военные атташе. "Производители понимают, что Украина с небольшими финансовыми возможностями, но $23,7 млрд от США – довольно привлекательный кусок, который все хотят отведать", – добавляет он.

В тоже время у правительств и производителей есть предостережения по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией. "Поэтому, например, с [гаубиц] M777 была снята система GPS, позволяющая объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. И тут ты никак не дожмешь. Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь", – объясняет собеседник в Минобороны.

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ГРУППА ЕРМАКА-МАКФОЛА: САНКЦИИ

Не все страны спешат терять бизнес-связи с Россией. Здесь на авансцену выходят экономические ограничения. Частично масштабные санкции, свалившиеся на Россию после 24 февраля, являются заслугой украинского правительства.

США, страны ЕС, Великобритания и Япония арестовали около $300 млрд российских валютных резервов. Против России действуют шесть пакетов экономических и политических санкций, арестованы активы российских олигархов на миллиарды долларов. Только Евросоюз на апрель 2022 года заморозил имущество россиян на 12,5 млрд евро.

Чтобы выявлять зарубежные российские активы, анализировать эффект санкций на российскую экономику и предоставлять другим странам более аргументированные предложения санкций, Украина фактически перепрофилировала несколько государственных ведомств.

НАПК, АРМА, Госфинмониторинг – эти институты в одночасье стали аналитическими центрами, которые ищут для МИД и правительства российские активы в Украине и за рубежом. Макеев из МИД признается, что благодаря тому же НАПК процесс переговоров с правительствами других стран стал намного проще.

По данным главы НАПК Александра Новикова, ведомство с начала войны подало в МИД и Офис генпрокурора уже девять списков с активами и именами людей, причастных к войне с Украиной. В общей сложности это 3 770 компаний и 15 500 физических лиц.

СПРАВКА. Также НАПК помог МИД разработать механизм обличителей: анонимные сообщения о деятельности в обход санкций. "Например, аудиторская компания получает запрос о помощи в обходе санкций. И она, не называя компанию, анонимно сообщает о пути обхода. А дальше мы уже работаем, – рассказывает Макеев. – Таких анонимных историй много".

"В какой-то момент иностранцы были перегружены нашими предложениями. Мы приходили к ним и говорили: "Вот список. Как вам?" Они отвечают: "Стоп, ребята, 12 000 человек. Нас не так много, чтобы проанализировать это. В службе ЕС, которая занимается санкциями, – всего три-четыре человека. Тогда мы поняли, что нам нужны аналитики", – рассказывает Макеев.

Так возник еще один аналитический центр, заточенный больше под санкции и их влияние на экономику страны-агрессора, чем на поиск российских активов. Это так называемая группа Ермака-Макфола, в которую входят до 50 украинцев и иностранцев – юристов, бывших послов, членов украинского правительства и государственных компаний Украины.

"Специфика работы группы такова: эксперты могут собираться на обсуждение (онлайн) и подавать свои предложения с обоснованием. Состав участников рабочих групп меняется в соответствии с областью применения санкций", – рассказала LIGA.net GR-директор госкомпании Оператор газотранспортной системы Ольга Белькова. Она – один из членов этой группы.

Название группы Ермака-Макфола происходит от имен ее соучредителей – главы ОП Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола. По словам советника Ермака Сергея Лещенко, глава ОП пригласил в эту группу Макфола по его рекомендации. Лещенко рассказал LIGA.net, что знаком с Макфолом с 2002 года.

Дальше уже американец привлек в эту группу иностранных экспертов. "Мы каждый день анализируем, смотрим на эффект, ищем места, где нужно еще больше закрутить России гайки", – рассказывает LIGA.net участница группы и вице-президент Киевской школы экономики (KSE) Наталья Шаповал.

За более чем два месяца своего существования группа Ермака-Макфола представила три плана со списком санкций, которые другие страны могут ввести против России. "Процентов 45 наших предложений уже учтены", – делится результатами Шаповал из KSE, ссылаясь на внутренние расчеты.

"Наши планы очень удобны. Все санкции собраны в одном документе, – говорит LIGA.net секретарь группы Владислав Власюк. – Это не абстрактные разговоры в стиле: "Накажите Россию". Просто сделайте то, что здесь написано".

Часть планов Зеленский лично передавал госсекретарю США Энтони Блинкену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Кроме того, наработки группы распространяют МИД и непосредственно ее участники.

Так, для продвижения наработок группа организовала в июне "круглые столы" в брюссельской организации ECIPE (Европейский центр международной политической экономики) и Центре исследований экономической политики (CEPA). В скором времени эксперты группы будут объяснять необходимость ужесточения энергетических санкций в Chatham House (Великобритания), рассказала LIGA.net советник Ермака Дария Заривная.

"Соцсети, контакты, связи – все используют свои возможности. МИД и Офис президента доносят наши наработки через свои каналы, участники группы – через свои. Например, Макфол – у него очень влиятельный Twitter", – рассказала Шаповал.

СМС МАКРОНА И STARLINK ОТ ИЛОНА МАСКА

Украинские послы – одни из самых главных лоббистов санкций против России. Для них есть постоянно обновляемый playbook с приоритетами.

"Наша главная санкционная коалиция – это ЕС, США, Канада, Великобритания, Австралия, Япония, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. С каждой из стран мы работаем отдельно", – объясняет Макеев из МИД.

Одним из самых популярных (и самых неоднозначных) украинских послов военного времени стал Андрей Мельник, представитель в Германии. Он регулярно критикует правительство Олафа Шольца, обвиняя его в инертности. Медиаактивность Мельника имеет пояснения.

"Нашего посла не принимают в немецком правительстве. У него нет доступа ни к одному высокому кабинету. Поэтому он и был вынужден идти в СМИ, а не заниматься классической дипломатией", – объясняет LIGA.net осведомленный собеседник в МИД.

Но даже с классической дипломатией у Украины не все хорошо. "У нас небольшие посольства. К примеру, в Эстонии работают всего пять человек, включая водителя. И они зашиваются", – рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве ОП.

Эту проблему помогают решать депутаты. Сначала их использовали точечно – куда-то поехать, что-то заявить, посмотреть на реакцию, признается один из руководителей фракции Слуга народа. Со временем их роль в дипломатических переговорах с иностранными правительствами вышла на более высокий уровень.

"До конца апреля мужчин за границу не выпускали. Поэтому первыми нашими лоббистами оружия и санкций были украинские женщины-депутаты. У нас был "женский батальон", первый месяц ездивший по европейским столицам", – вспоминает собеседник из партии Слуга народа.

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По его данным, дипломатическую деятельность нардепов координирует заместитель главы ОП Андрей Сибига. В тоже время свои технические задачи, встречи и дипломатические заявления они согласовывают исключительно с МИД. Но ситуации бывают разные. Если нардепов не устраивает уровень встреч, они "работают по своим контактам", не скрывает собеседник со СН.

В качестве примера нардеп приводит встречу мэра Мелитополя Ивана Федорова с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 1 апреля. "Один из членов делегации когда-то учился с давним другом Макрона. И тот просто написал Макрону сообщение и попросил встретиться с украинскими нардепами. Посольство, когда узнало, было в шоке", – признается собеседник.

По схожему принципу украинское правительство договорилось о поставках Украине спутниковых систем Starlink с Илоном Маском. За эти переговоры от Украины отвечал Георгий Дубинский, экс-работник украинского посольства в США, а ныне – заместитель министра по цифровизации Михаила Федорова.

По его словам, он выходил на компанию Маска через "различные контакты" и общение "в разных" форматах, однако решающим стал твит министра Федорова лично Маску. "Twitter был тем каналом, который позволил вывести эту дискуссию в публичное пространство", – вспоминает замминистра в комментарии LIGA.net.

СПРАВКА. За последние четыре месяца Украина получила от разных стран и компаний около 12 000 спутников Starlink, сообщили За последние четыре месяца Украина получила от разных стран и компаний около 12 000 спутников Starlink, сообщили LIGA.net в Министерстве цифровизации. Спутники Маска стабилизировали телекоммуникационную инфраструктуру страны, которую систематически атакуют в условиях войны российские хакеры.

МИТИНГ АХМЕТОВА И СВЯЗИ ПИНЧУКА

Публичные лица, бизнес и профессиональные лоббисты – еще один рычаг влияния Украины на международной арене, – рассказывает Лещенко. Еще в конце марта Банковая наняла американскую юридическую фирму Morrison & Foerster во главе с Джоном Смитом, бывшим представителем правительства США по введению санкций. Фирма консультирует команду Зеленского по регуляторным вопросам, режимам санкций США, ЕС и Великобритании и дает рекомендации по взаимодействию с чиновниками США.

Кроме этого, Украине помогают адвокат из штата Мэриленд Лукас Качмарек и глава представительства украинской юрфирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Мак. Первый работает над тем, чтобы ускорить экспорт в Украину американского оружия, второй – сопутствует международным соглашениям. Смит и Качмарек утверждают, что работают в Украине без каких-либо денежных выплат.

СПРАВКА. По данным По данным Bloomberg , британские юристы, работающие в компаниях лондонского Сити и специализирующихся на розыске активов, обнаружили по просьбе Украины сотни высокопоставленных россиян с активами за рубежом. Юристы работали бесплатно и передали перечень кандидатов на включение в списки санкций в посольство Украины в Лондоне.

Лоббисты в случае с Украиной – понятие скорее условное. Без официального статуса Украине активно помогает разветвленная сеть украинских агентов влияния. "Война объединила людей", – говорит собеседник из МИДа.

И один из самых показательных примеров – примирение президента Зеленского с экс-руководителем НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым после его увольнения в апреле 2021 года.

Коболев – один из неофициальных лоббистов Украины, помогающих советнице министра энергетики Лане Зеркаль в международных переговорах, рассказал LIGA.net собеседник из Министерства энергетики. Это подтверждает и сам Коболев. "Это моя собственная инициатива, но Офис президента знает, что я этим занимаюсь. В определенных вопросах помогает", – сказал он LIGA.net .

По его словам, он, как и Зеркаль, отвечает за целый спектр задач: от санкций против России до вопросов сфер топлива и энергетики.

"Коболева позвали, чтобы он помог с внешними проблемами. При Порошенко активно создавалась легенда, что у Коболева есть суперклассные связи с американцами", – уточняет собеседник LIGA.net из его команды.

Украинский бизнес тоже в деле. Один из "слуг народа" вспоминает в разговоре с LIGA.net, как олигарх Виктор Пинчук помог с налаживанием диалога с правительством Германии через писателя и историка из США Тимоти Снайдера.

"У нас была поездка в Берлин. Это был трэш. Мы час слушали обвинения, что мы не в том тоне общаемся с немцами, им не нравится наш тон. Мы искали, кто говорит с немцами на понятном им языке. Пинчук пообещал переговорить с Тимоти. Как результат – 13-16 июня Снайдер каждый день выступал в Брюсселе на тему, почему необходимо помогать Украине", – добавляет он.

Такая кооперация правительства и бизнеса – не единичный пример. Еще в конце марта холдинг ДТЭК Рината Ахметова начал информационный проект Stop Bloody Energy вместе с госкомпаниями Нафтогаз и Укрэнерго. Его задача – уговорить как можно больше иностранных компаний не сотрудничать с Россией.

"Экономическая мощь России построена на западных компаниях, они приходили, вкладывали средства и приносили технологии. Без этого Россия не будет иметь никакой экономической мощи", – считает глава Нафтогаза Юрий Витренко.

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Речи на бизнес-форумах, неформальные и непубличные встречи с партнерами и конкурентами – главный арсенал украинского бизнеса в войне с РФ. Однако иногда, когда прямая дипломатия не дает ожидаемого результата, на сцену выходят уже знакомые в Украине методы – публичное давление.

Stop Bloody Energy в Европе активно подхватывают активисты и украинские диаспоры, рассказывает LIGA.net Александр Шевелев, менеджер по стратегическим коммуникациям ДТЭК. Например, 29 апреля Объединение украинцев во Франции организовало митинг под головным офисом компании Engie – это французский энергогигант, долгие годы тесно сотрудничающий с российским Газпромом. Активисты пикетировали центральный офис компании с требованием разорвать газовые контракты с Россией.

"Запад очень чувствителен к своей публичной репутации", – говорит собеседник из МИД. Он утверждает, что по причине публичного давления Украине даже удалось "вывести" с российского рынка одного из энергетических гигантов Европы.

"У нас была медийная кампания: министр Кулеба писал твиты в Twitter, премьер (Шмыгаль. – Ред.) делал публичные заявления. Потом на нас вышла одна из энергетических компаний, попросила их не "мочить" – были согласны и так выйти", – вспоминает собеседник из МИД.

Также Украина использует лидеров мнений и звезд. Такие звезды, как Боно, Анджелина Джоли или Шон Пенн, могут достучаться до миллионов людей, убежден Ермак. "Они вызывают положительные эмоции, и когда они приезжают в Украину, – мы на выходе имеем положительные новости об Украине, – пояснил он в интервью Левому берегу. – С коммуникационной точки зрения это способ держать Украину в новостных лентах не только новостями о войне. И уже в эти новости "вкручивать" необходимые нам нарративы".

ЗАКРЫТЬ МИР ДЛЯ РОССИИ

По словам Макеева, санкции всегда были чисто национальной темой. Ранее США могли координировать их с Великобританией, но никогда не приходили со списками людей и компаний, против которых будут введены санкции. Ибо возможна утечка информации. Потому это делалось очень осторожно.

"Санкционная политика полностью изменилась за эти несколько месяцев. Никакие научные центры раньше не рассказывали, как странам нужно вести санкционную политику", – добавляет Макеев.

Тем не менее у нее есть свои недостатки. Коболев сетует на неэффективность определенных рабочих групп, помогающих властям лоббировать санкции против России. 99% рабочих групп, с которыми он имел дело, "затрачивают львиную часть усилий на внутреннюю конкуренцию", утверждает Коболев.

"Создать рабочую группу, способную направить более 50% усилий не на свое существование, а на заявленную цель, крайне трудно", – говорит он. По его мнению, властям необходимо больше сосредоточиться на дипломатии, а не аналитических справках, представляемых правительственными делегациями иностранным правительствам.

"Неужели кто-то искренне считает, что венгры не понимают, почему на самом деле Кремль продает им нефть с большой скидкой, как это вредит европейской солидарности и сколько жизней украинских военных или мирных граждан это будет стоить?" – риторически спрашивает Коболев.

Сейчас, чтобы остановить войну, действующих санкций против России пока недостаточно, констатирует Шаповал из KSE. Однако эффект от них уж точно есть. "Из-за санкций на конец этого года Россия потеряет 10-15% ВВП. Инфляция будет на уровне 20%. На первый взгляд, это не так много, но в абсолютных цифрах – гораздо больше, чем потеряет Украина", – добавляет Шаповал.

По ее мнению, самый большой удар по российской экономике произойдет в конце 2023 года, когда Евросоюз начнет отказываться от российской нефти и газа. Например, по планам стран ЕС, со следующего года в Европе должно вступить в силу эмбарго на 90% поступающей из России нефти.

"Нефть и газ приносят до 48% поступлений в бюджет РФ. Пока у них есть эти поступления, они могут финансировать бюджет", – объясняет вице-президент KSE. Такой темп Украину никак не устраивает.

"Если продолжается война – санкций недостаточно", – признает глава ОП. Сейчас украинские власти концентрируются на трех первоочередных целях: сорвать действующие военные контракты других стран с Россией, запретить трансферы в РФ товаров с двойным назначением, а также признать на мировом уровне страну-агрессора – спонсором терроризма.

"Расширение санкционного списка для нас – очень принципиальный вопрос, – резюмирует Ермак. – Все эти люди, которые сегодня находятся у власти в России, должны понять: для них этот мир будет закрыт".

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