Слуга народа исключила Дубинского из партии. Как это повлияет на фракцию и на отношения Зеленского с Коломойским

Вслед за Виктором Медведчуком Владимир Зеленский объявил публичную войну Игорю Коломойскому. Слуга народа выгнала лояльного олигарху нардепа Александра Дубинского из партии. На очереди другие нардепы из орбиты Коломойского или сам олигарх? Кому с президентом не по пути и почему Зеленский только сейчас разглядел деструктивность людей Коломойского, – в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. После американских санкций Слуге народа понадобился почти месяц, чтобы исключить Дубинского из фракции. Еще больше времени заняло изгнание Дубинского из партии. В этом вопросе "слугам" должен был помочь партийный съезд 13 марта.

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Однако в этот день Дубинский остался членом партии. Более того, его кандидатуру утвердили в новый партийный орган – Нацсовет громад. Глава партии Александр Корниенко пояснил журналистам, что не может исключить Дубинского из партии, прикрывшись "принципом субсидиарности": сначала его должна снять киевская областная ячейка.

В тоже время на съезде была утверждена новая версия устава партии, которая предоставила руководству механизмы для изгнания Дубинского. После сьезда Корниенко созвал заседание киевской областной ячейки, которая 14 марта сняла Дубинского с должности. А 15 марта распоряжением Корниенко Дубинский был исключен из партии.

"Партия Слуга народа начинает новый период… Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей" – сказал Зеленский на съезде 13 марта. И заверил: "Мы готовы двигаться дальше".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Зеленский продолжает попытки бороться с влиянием олигархов на свою партию. В частности, на съезде был утвержден новый состав политсовета СН, где к условно лояльным Коломойскому людям можно отнести только министра культуры Александра Ткаченко.

"В политсовете нет людей Коломойского. Нет людей Ильи Павлюка. Нет людей Разумкова. Состав политсовета показал, что главные Зе-солдаты – это действительно независимые списочники. Это пример деолигархизации партии изнутри", – заявил LIGA.net собеседник в руководстве партии.

По мнению нардепа и члена политсовета СН Людмилы Буймистер, после санкций США против Коломойского все лояльные ему депутаты "должны серьезно задуматься, на какой стороне истории они хотят оказаться". "Никогда не поздно покаяться и делать правильные проукраинские шаги", – говорит она в комментарии LIGA.net.

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Изгнание Дубинского на Банковой связывают исключительно с деконструктивным поведением самого Дубинского. "Зеленский удивлен, когда члены его команды вставляют ножи в спину. Для нас это больно. Лерос, Дубинский. Они забыли, кем были полтора года назад и как пришли в политику", – отметил собеседник LIGA.net в руководстве ОП. При этом уточнил: самому Коломойскому "мало что угрожает".

Нардеп от СН Марина Бардина считает, что заявление президента адресована тем ее коллегам, которые ставят себя в оппозицию к президенту. "Много из моих коллег – это молодые и перспективные люди, которые занимались реформами еще при предыдущих правительствах, но потом зашли в Раду, познакомились с Дубинским и группами влияния, и стали адвокатами их интересов. Время встрепенутся и быть опорой президента, а не олигархов", – сообщила она в комментарии LIGA.net.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Судя по заявлению президента, то с "засланными казачками" и "случайными людьми" в СН еще не покончено. Опрошенные LIGA.net нардепы не называют конкретных фамилий тех, кого Зеленский имел в виду.

"Считаю, что это работа для СБУ. Она должна установить четкие связи депутатов с олигархами", – заявила Буймистер. При этом она сомневается, что вслед за Дубинским из фракции и партии начнут выходить люди, лояльные Коломойскому.

"Для монобольшинства нам нужно 226. Сейчас во фракции 245. Если часть депутатов решит самостоятельно покинуть фракцию или их исключат, у нас все равно остается возможность быть монобольшинством", – уверена Бардина.

Собеседник LIGA.net в ОП не так оптимистичен: "Если все люди Коломойского выйдут из фракции, то у нас будут проблемы с голосованием, что может привести к распаду Рады". По оценкам трех собеседников LIGA.net в руководстве ОП и фракции СН, условная группа Коломойского может насчитывать 25-27 депутатов.

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Журналист LIGA.net спросил у "слуг" по поводу нардепов Максима Бужанского и Евгения Шевченко, у которых иногда возникают идеологические разногласия с коллегами. Последний в феврале хвастался визитом на мероприятие с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Одно дело, когда депутаты просто выражают свое мнение. Но когда это вредит процессу реформированию страны, то партия может достаточно жестко на это реагировать", – так ответила LIGA.net Буймистер.

Развил ее мысль и один из руководителей Офиса президента: "Многие называют Бужанского, Шевченко и Качуру. Идеологически у нас есть расхождения. Но чисто математически они голосуют то, что нам надо. Они страдают больше, чем другие, но голосуют".

Нардеп Александр Качура говорит LIGA.net, что у него "были претензии, но по техническим вопросам, в частности по партстроительству", но сейчас "у партии открылось новое дыхание" после избрания руководящих органов. На вопрос, задумывается ли он о выходе из партии/фракции, Качура ответил: "Посмотрим. Буду делать все возможное до конца для того, чтобы реализовать программу президента и партии. На сегодняшний день я не собираюсь выходить из партии и фракции".

Нардепы от СН сомневаются, что Зеленский лично будет инициировать исключение кого-то из "группы Коломойского". "Во фракции нет тоталитаризма, но дисциплина должна быть. И депутаты, которых связывают с Коломойским, должны решить: они пришли выполнять обещания президента или они использовали узнаваемость президента, чтобы пролезть в СН и помогать Коломойскому. И это в то время, когда США сигнализируют, что будут помогать Украине в борьбе с олигархатом", – считает Бардина.

Однако возникает логичный вопрос: почему президент решил бороться с олигархами только сейчас, ведь о лояльных тому же Коломойскому людях было известно еще на этапе формирования избирательного списка СН в 2019 году.

По мнению Буймистер, причина в смене геополитической ситуации: "Мы видим постепенное ослабление России, особенно после американских выборов. Это дает больше уверенности в действиях против явно пророссийских олигархов, к которым относятся Медведчук и Коломойский… Мы понимаем, что никто на Западе не будет вставлять палки в колеса".

В свою очередь собеседник LIGA.net в руководстве ОП скептически относится к демонизации олигархов. "Хотите вы или нет, но они самые крупные налогоплательщики. Но мы должны установить для них единые правила игры. Зеленский им прямо говорит: давайте менять правила или порвем страну. Президент намекнул, что отступать не собирается. И если олигархи продолжат играть не по правилам, то следующими после Медведчука будут они", – подытожил он.

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