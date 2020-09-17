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Тема дня | Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомниться

17.09.2020, 21:03
Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомниться - Фото
Коллаж - Евгений Адаменков/LIGA.net

Слуга народа, ОПЗЖ Медведчука и группа Коломойского утвердила членов комиссии по отбору главы САП. Под угрозой безвизовый режим с ЕС и деньги МВФ

Партия Владимира Зеленского при помощи голосов ОПЗЖ и группы За майбутнє утвердила семерых членов конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Функция этого ведомства - процессуально сопровождать антикоррупционные дела НАБУ. Теперь, с учетом интересов олигархов и российского лобби, власть сможет поставить лояльного себе человека. 

Зачем президентская фракция поставила под удар поддержку международных партнеров и почему требования Запада большинство "слуг" назвали шантажом, - читайте в материале LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рада с третьей попытки смогла утвердить своих представителей в конкурсной комиссии по отбору руководства САП. 3 сентября не хватило пяти голосов, чтобы принять решение. При том, что во фракции Слуга народа зеленую кнопку нажали только 176 нардепов. На помощь пришла ОПЗЖ, однако усилий Виктора Медведчука и компании не хватило.

СПРАВКА. Осенью текущего года заканчивался срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП – органа, который процессуально ведет дела Национального антикоррупционного бюро по топ-коррупционерам. "Наследника" Холодницкого должна избрать конкурсная комиссия из 11 человек. Четырех делегирует совет прокуроров (это уже сделано), семерых – парламент.

Недостающие голоса Слуга народа нашла в группе За майбутнє, которую связывают с Игорем Коломойским: профильный комитет изменил конфигурацию кандидатов и включил в перечень двух представителей группы За майбутнє. Троих подала президентская фракция, еще по одному – ОПЗЖ и лояльная Банковой группа Довіра. И на этот раз - с третьей попытки - неформальное новое большинство делегировало своих представителей в конкурсную комиссию – 239 голосов "за". При этом Слуга народа отдала лишь 172 из 247 голосов. Более 70 депутатов не решились голосовать.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Перед голосованием западные партнеры дали четко понять власти: непрозрачный конкурс в САП может стоить Украине сотрудничества с МВФ и ЕС. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 млрд евро. По ее мнению, правительство Украины спешно продвигает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП.

По мнению Центра противодействия коррупции, у избранных кандидатов нет опыта в антикоррупционной сфере, также нет безупречной деловой репутации. Пятеро из семи кандидатов ранее уже были провалены во время голосования парламента. Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что сегодняшний сценарий реализован с подачи Офиса президента. "Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом. Сегодняшнее решение парламента создало в Раде новую пророссийскую коалицию", - считает он.

Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом

Глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что никаких договоренностей с ОПЗЖ и За майбутнє нет. "Мы ничего не делали и не искали специально голоса", - отметил он в комментарии LIGA.net. При этом вышеупомянутые слова депутата Европарламента он назвал "слухами" и сказал, что будет реагировать "только на письма". "Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС - там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать", - сообщил нардеп журналистам.

Нардеп от СН Андрей Мотовиловец, поддержавший кандидатов в комиссию, сообщил LIGA.net, что при голосовании смотрел только на людей, поданных СН. А на других - нет. "Наши кандидаты нормальные и профессиональные. Я голосовал именно за них", - объяснил он.

Еще один из голосовавших "за" нардеп от СН Роман Грищук не увидел претензий к избранным кандидатам. "Как называется, когда тебе говорят: "Если вы проголосуете, то мы отменим безвиз"? Это шантаж или давление? Все говорят, что проголосовали вместе с ОПЗЖ. А после этого мы вместе с Евросолидарностью проголосовали закон о разведке. Поэтому не нужно вытягивать одну конкретную ситуацию", - заявил нардеп во время видеотрансляции в Facebook, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net

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Нардеп от группы За майбутнє Антон Яценко тоже отрицает наличие договоренностей с властью. "Мы ничего не делим", - заявил он LIGA.net. По мнению Яценко, "на людей надевают ярлыки добропорядочности", а Украина "не должна находится под внешним управлением".

Собеседник в руководстве СН и вовсе уверяет: это Запад заставил власть так голосовать. "Все нарушилось с самого начала. Венедиктова дала через совет прокуроров четырех американцев. Если бы она подала двоих американцев и двух наших, тогда все было бы по-другому и не было бы никакого скандала", - объясняет он. Отсутствие кандидатов от Голоса объясняют так: "У них и так уже "соросят" хватает в комиссии".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Решение по САП делает комиссию полностью зависимой от офиса Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, считает нардеп от Голоса и первый замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин"Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности", - цитирует нардепа пресс-служба партии.

Согласен с ним и нардеп Гео Лерос, недавно исключенный из фракции СН. "Это даст возможность контролировать НАБУ. В том числе, чтобы не расследовались дела против Офиса президента", - заявил он в комментарии LIGA.net.

Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности

Член правоохранительного комитета от СН, пожелавший остаться неназванным, заверяет, что "если следующий руководитель САП будет соответствовать требованиям добропорядочности и профессионализма", то "к нам не будет вопросов со стороны международных партнеров".

Вечером на решение Рады отреагировал Офис президента. "Вынуждены напомнить, что первого руководителя САП (речь о Холодницком, - ред.) в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате его высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями", - сказано в заявленииПо мнению ОП, "даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности".

В свою очередь США и Европейский Союз "приняли к сведению" решение парламента. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - сказано в заявлении посольства США в Украине.

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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