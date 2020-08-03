Партия Слуга народа активно готовится к местным выборам в столице. На Банковой верят, что Ирина Верещук сможет навязать борьбу Виталию Кличко. А с Киевсоветом все сложнее. Мало того, что согласно соцопросам, туда могут зайти до семи партий, так еще и в списках президентской силы могут оказаться одиозные личности. С чем партия Владимира Зеленского идет на киевские выборы, из-за чего происходят конфликты и почему президент их не замечает, - разбиралась LIGA.net.

БОРЬБА С КЛИЧКО И ПОДНОЖКИ ОТ ДУБИНСКОГО

Последние пару месяцев имя кандидата в мэры Киева от провластной партии оставалось тайной. В конце мая нардепы от СН обратились к президенту с просьбой провести праймериз. Изначально в Офисе президента не очень спешили одобрять идею депутатов и всерьез рассчитывали выдвинуть в мэры главного санврача Виктора Ляшко, который был личным фаворитом Зеленского.

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Однако ОП согласился на праймериз, в котором решили принять участие "слуги" Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук и Николай Тищенко. Последний не был рад ни праймериз, ни желанию Банковой выдвинуть кого-то другого, кроме себя.

Формальные праймериз прошли 16 июля и победу на них одержала Верещук, хотя победитель был известен как минимум за неделю до этого. "О том, что Верещук победит на праймериз, все знали еще две недели назад. На встречах в ОП говорили, что либо Ляшко, либо Верещук", - заявил Дубинский 24 июля в эфире телеканала 112 Украина. Это же подтвердила и Верещук в интервью НВ.

В целом Зеленский и его ближайшее окружении довольны медийным выхлопом после праймериз, рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве партии. В отличие от Дубинского, который считает праймериз фиктивными. Более того, буквально на следующий день после внутрипартийных выборов в сети можно было найти проплаченные компрометирующие сюжеты против Верещук авторства телеканала 1+1, на котором работал Дубинский.

"Дубинский говорит: "А я ее не мочу. Я после праймериз чуть-чуть помочил. Я ж не могу просто так занять второе место и не мочить", - рассказывает LIGA.net один из членов предвыборного штаба Слуги народа.

Сам Дубинский заявляет, что его поддержка Верещук заключается в том, что он ведет системную работу по "раскрытию схем в окружении Кличко". "Это моя весомая поддержка кандидату от Слуги народа. Но я бы хотел видеть и действия партии. Пока я этого не вижу", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Верещук реагирует на действия Дубинского дипломатично. "Мы все живые люди и только учимся политической культуре. Года, наверное, было мало. Я без обид и эмоций спокойно воспринимаю эту ситуацию, потому что понимаю, что дальше будет еще больше вызовов", - отметила она в комментарии LIGA.net.

На данный момент Верещук проводит встречи с киевлянами и готовит свою предвыборную программу. "У меня есть команда моих помощников, но основная команда под руководством Александра Корниенко", - сказала LIGA.net Верещук.

По словам Корниенко, сейчас ключевая задача штаба – повышение узнаваемости Верещук. "На фоне антипиара важно показать, кем она является сейчас и чего уже достигла, а не эти сказки про Рава-Русскую (в 2010-2015 годах Верещук была мэром Рава-Русской Львовской области - ред.)", - сообщил глава партии LIGA.net. Он добавил, что команду Верещук партия усиливает в сферах коммуникации и диджитал.

Касательно финансов, то руководство заверило Верещук, что проблем с деньгами не будет. "Также будет зарегистрирован мой избирательный фонд, если люди захотят помочь честно заработанными и задекларированными деньгами. Я буду за этим следить", - отметила Верещук.

По ее словам, в подготовке к выборам ей помогают коллеги по фракции. С киевскими мажоритарщиками Дмитрием Гуриным и Анной Бондар Верещук сотрудничает по законопроекту о столице. Нардеп от СН Елена Шуляк консультирует по ситуации с инвесторами банка Аркада. Также ей помогают нардеп Виктория Подгорная и глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Общая тема кампании – реформирование системы управления городом, избавление его от коррупции, потоков и "смотрящих", - говорит LIGA.net один из руководителей столичного штаба.

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КИЕВСОВЕТ. МАЖОРИТАРЩИКИ ПРОТИВ ТИЩЕНКО

Вторая часть предвыборного штаба занимается выборами в Киевсовет и формированием избирательного списка. Этим занимаются Корниенко и Тищенко. Список предварительно разделили по квотам.

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"От Слуги народа в горсовет могут зайти 25-30 человек. На эти месте будут претендовать человек 50", - рассказывает собеседник в руководстве партии. По его словам, киевские мажоритарщики от СН должны до 10 августа подать как минимум по одному кандидату в список (всего мажоритарщиков – 13).

Вторую половину проходного списка должна заполнить партия. Здесь активную роль отыгрывает глава киевской парторганизации Тищенко. И части мажоритарщиков это не нравится.

"У всех есть опасения, что Коля по своей квоте будет совать "чертей". Но им сказали, что их квоты никто не забирает. Коле это не нравится. Он открытым текстом говорит: "Зачем им эта квота, давайте ее заберем". Я думаю, они будут сбивать кандидатов от мажоритарщиков и давать на них компромат", - говорит LIGA.net собеседник в штабе партии.

По его словам, неделю назад часть киевских мажоритарщиков требовали собрать совет киевской ячейки, чтобы Тищенко отчитался за билборды и откуда взял на них деньги - с намеком на Дениса Комарницкого.

СПРАВКА. Комарницкий – соратник экс-мэра столицы Комарницкий – соратник экс-мэра столицы Леонида Черновецкого . Журналисты Bihus.info называют Комарницкого новым "смотрящим" на киевском рынке недвижимости. Такой вывод они сделали после анализа документов, которые якобы находились на компьютере в офисе Комарницкого и были изъяты СБУ в ходе обыска в октябре 2019 года. По информации нардепа Гео Лероса , Комарницкий вместе с депутатом Киевсовета Аллой Шлапак руководили избирательным штабом Тищенко в 2019 году.

Нардеп Качура считает, что билборды – это право Тищенко как киевского мажоритарщика. "Не считаю это агитацией в прямом значении этого слова. Все расходы по бордам мы должны увидеть в декларации Тищенко", - заявил он в комментарии LIGA.net.

"Для всех загадка, почему кандидат Верещук, а борды по Киеву развесил Тищенко", - говорит LIGA.net киевский мажоритарщик от СН Гурин.

Трое собеседников LIGA.net в штабе партии подтвердили попытки Тищенко протолкнуть в список СН людей, связанных с Комарницким. "Комарницкий – инвестор ресторанов Тищенко. Это как Дубинский и Коломойский. Они всю жизнь вместе. Здесь не про обязательства, а про совместные интересы", - говорит один из них. По его словам, сейчас главная задача штаба – учесть интересы Тищенко и мажоритарщиков.

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"Если нам удастся свести в списке все интересы, то мажоритарщики успокоятся на время выборов, но после встанет вопрос по императивному мандату. Потому что его фактически реализует Коля как глава ячейки. И если зайдет много депутатов от мажоритарщиков, то Коля может в любой момент собрать 2 000 подписей и вынести какого-то депутата", - объясняет собеседник в руководстве штаба.

По его словам, Тищенко предлагает в список экс-руководителей коммунальных предприятий Киева и членов партии Шлапак Социальная справедливость. Не отстают и мажоритарщики. В частности, Людмила Буймистер спрашивала, можно ли в список взять Константина Ялового - действующего депутата Киевсовета от партии Єдність, сына экс-секретаря Киевсовета (1996-2006) Владимира Ялового и зятя экс-нардепа Виктора Пилипишина.

Для всех загадка, почему кандидат Верещук, а борды по Киеву развесил Тищенко

В связи с этим партия просит мажоритарщиков не предлагать в список нынешних депутатов Киевсовета. "По Киеву реально дурдом. Уже 300 кандидатов со всех сторон. Каждый мажоритарщик дал кандидатов от Ровно до Луганска. Депутаты своих жен дают", - рассказывает LIGA.net один из руководителей киевского штаба.

Верещук признается, что подготовка к мэрской кампании забирает у нее много времени, и за формированием списка она не успевает следить. "Но никаких "любих друзів", никаких водителей Комарницкого, сестры Ваврыша, брата Столара не должно быть и, наверное, не будет. Мы должны изучить наши прошлые ошибки во время формирования списков, когда мы недоанализировали и сейчас имеем рейтинговые потери", - заявил она LIGA.net.

ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ МЕЖДУ СТОЛАРОМ И КОМАРНИЦКИМ

Задача минимум для Слуги народа - выход Верещук во второй тур. "Если Верещук выйдет во второй тур, у нее есть шансы. На антирейтинге Кличко можно много сделать", - говорит LIGA.net один из руководителей предвыборного штаба СН.

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Касательно Киевсовета, то настроения намного сдержаннее. "Я думаю, что Слуга народа не будет иметь большинства, буду откровенной. Я за коалицию и за диалог с другими фракциями", - сказала Верещук в эфире телеканала Zik.

Генеральная тема кампании – битва Столара и Комарницкого. Будет в Киевсовете 40% Столара, 40% - Комарницкого и 20% - золотой акции Слуги народа

Поддерживает ее в этом Гурин. "В любом парламенте и совете нужно искать договоренности. Собирать большинство – это задача мэра", - отметил он LIGA.net.

Однако собирать большинство придется из людей, лояльных с одной стороны Комарницкому, а с другой – другому скандально известному киевскому застройщику, нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару.

"Генеральная тема кампании – битва Столара и Комарницкого. Они заведут своих людей через разные партии. Будет в Киевсовете 40% Столара, 40% - Комарницкого и 20% - золотой акции Слуги народа", - объясняет собеседник LIGA.net в руководстве партии.

В такой ситуации необходимо будет договариваться и находить консенсус, считает Качура. "Не обязательно учитывать бизнес-интересы "смотрящих". Если новый мэр полностью не уничтожит всех этих застройщиков, то это уже будет для них большое счастье. Если им дадут достроить объекты и попрощаются с ними – это уже будет для них победой. Это и есть консенсус", - рассказал нардеп LIGA.net.

На брифинге после праймериз Зеленский на вопрос о Комарницком удивился и сказал, что не знает такого человека. Более того, президент заверил: "смотрящих" от ОП за Киевом нет. При этом ранее нардеп Лерос опубликовал в Facebook фотографии встречи Тищенко с Комарницким.

"Пару месяцев назад до президента довели, что есть в орбите Шлапак и Комарницкий. Президент закипел и приказал их убрать. Но чтобы их не было, нужно убрать Колю", - рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве СН.

Поэтому в итоге в Киевсовете может быть только десяток лояльных президенту депутатов. Остальные будут обслуживать интересы столичных "застройщиков".

"Я верю, что ближайшее окружение президента вложило ему в уши, что Киев под контролем", - заявил экс-советник Кличко Максим Бахматов в недавнем интервью LIGA.net.

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