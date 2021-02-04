Зеленский объявил войну Медведчуку, авария в энергосистеме. Что надо знать утром

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украине грозит общесистемная авария в энергосистеме: НКРЭКУ не исключает блэкаут

В Украине уже давно не было веерных отключений электроэнергии. Если повезет, не будет и в этом году. А если не повезет – будут. Такой риск действительно есть. После небольшого потепления ожидаются холода, на складах теплостанций – минимум запасов угля, а сами станции (большинство у ДТЭК Рината Ахметова) – частично на ремонте. Хотя есть подозрение, что как только государство снимет ценовые ограничения на рынке, ремонт быстро закончится. Еще один риск – возможные ЧП. Первое произошло вчера ночью в Запорожской области. Из-за короткого замыкания на подстанции временно обесточенными оказались города Энергодар и Днепрорудное. Украину ждет сложный февраль. Больше по ссылке.

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