UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский объявил войну Медведчуку, авария в энергосистеме. Что надо знать утром

04.02.2021, 09:30
Зеленский объявил войну Медведчуку, авария в энергосистеме. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 4 февраля. Температура от -3 до -8, курс доллара 27.93

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится

Прошла только половина недели, а случившихся чудес в Украине хватило бы на прошлый год. Исключение из фракции Слуга народа ставленника олигарха Коломойского Александра Дубинского; вскрытие сети Telegram-каналов, работающих в интересах России; санкции против партнера Медведчука Тараса Козака и закрытие ТВ-каналов 112, ZIK, NewsOne; Верховный суд отказал главе Конституционного суда Тупицкому.
 
Мы узнали детали, как готовилась операция "по Медведчуку", почему закрыли каналы именно сейчас и какие могут быть последствия этого решения. Но, безусловно, символом этой чудо-недели станет депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович, поющий "Вставай страна огромная, вставай на смертный бой". И Рабиновича можно понять. Если Зеленский сохранит такие темпы "выжигания" пророссийских пропагандистов, то через месяц Рабиновичу и поговорить будет не с кем. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украине грозит общесистемная авария в энергосистеме: НКРЭКУ не исключает блэкаут

В Украине уже давно не было веерных отключений электроэнергии. Если повезет, не будет и в этом году. А если не повезет – будут. Такой риск действительно есть. После небольшого потепления ожидаются холода, на складах теплостанций – минимум запасов угля, а сами станции (большинство у ДТЭК Рината Ахметова) – частично на ремонте. Хотя есть подозрение, что как только государство снимет ценовые ограничения на рынке, ремонт быстро закончится. Еще один риск – возможные ЧП. Первое произошло вчера ночью в Запорожской области. Из-за короткого замыкания на подстанции временно обесточенными оказались города Энергодар и Днепрорудное. Украину ждет сложный февраль. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

 

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Симптоми скасування: що блокує ще одну важливу реформу в Україні

Люди, які глибоко в темі, називають її реформою реформ, хоча багато хто з нас може саркастично усміхнутись: "Ну і як це вплине на моє життя?". Мова про реформу державної служби. Простими словами – це ті люди, які пишуть проєкти наказів, постанов, законів та інших важливих документів на всіх рівнях (від міністерств до ОТГ), які вже потім прямо впливають на наше життя. Поганий держслужбовець є сліпим виконавцем волі політиків. Треба – зробимо, без прорахунку ризиків і небезпек. Хороший – розбирається у своїй темі, прораховує плюси і мінуси, пропонує варіанти. Зараз говорять про відкат цієї реформи. Що їй загрожує і чому? Ми спробували розібратися. Більше за лінком.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
новости утренний дайджест

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 