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28.04.2019, 21:12
Закон о языке, паспорта РФ и шимпанзе с Instagram: новости недели

Российские паспорта для Донбасса, отставки глав ОГА, массовые "минирования", украинский корабль-разведчик, Владимир Зеленский - президент, Джо Байден и американские выборы, взрывы на Шри-Ланке, изменения в деле Екатерина Гандзюк, закон о языке, экзамен по математике для всех и шимпанзе с Instagram. Обзор LIGA.net.

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Паспорта РФ в Донбассе

Владимир Путин (фото - ЕРА)

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

В штабе Зеленского заявили, что запуск процедуры раздачи паспортов РФ в оккупированном Донбассе - признание России в участии в войне.

Раскритиковали действия Кремля страны Евросоюза и США.

Украина в связи с указом созвала Совбез ООН, однако заседание завершилось просто заявлением.

Власти призывают мир ввести против Москвы новые санкции.

Позже глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что в Кремле рассматривают выдачу паспортов всем гражданам Украины.

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