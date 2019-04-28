Закон о языке, паспорта РФ и шимпанзе с Instagram: новости недели

Российские паспорта для Донбасса, отставки глав ОГА, массовые "минирования", украинский корабль-разведчик, Владимир Зеленский - президент, Джо Байден и американские выборы, взрывы на Шри-Ланке, изменения в деле Екатерина Гандзюк , закон о языке, экзамен по математике для всех и шимпанзе с Instagram. Обзор LIGA.net .

Владимир Путин (фото - ЕРА)

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

В штабе Зеленского заявили, что запуск процедуры раздачи паспортов РФ в оккупированном Донбассе - признание России в участии в войне.

Раскритиковали действия Кремля страны Евросоюза и США.

Украина в связи с указом созвала Совбез ООН, однако заседание завершилось просто заявлением.

Власти призывают мир ввести против Москвы новые санкции.

Позже глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что в Кремле рассматривают выдачу паспортов всем гражданам Украины.