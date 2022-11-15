Зеленский предложил "формулу мира" на G20. Россия ответила ракетами по Украине: что дальше

Президент Владимир Зеленский на саммите G20 предложил "формулу мира" – с полной деоккупацией Украины и возмещением ущерба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров формулу Зеленского отбросил и покинул саммит за день до завершения. А уже через несколько часов Россия массированно выпустила по Украине около 100 ракет.

"Ответом на эти события будет Рамштайн (уже 16 ноября. – ред.), – говорит LIGA.net представитель президента в Раде Федор Вениславский. – Причем это будет ответ министров обороны около 50 стран".

Что показали Украина и Россия на G20, чего ждать от завтрашнего Рамштайна и финального дня саммита на Бали – коротко пишет LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Украина не пойдет на компромиссы с Россией по независимости, суверенитету и территории, заявил на саммите G20 президент Зеленский. "Минска-3" не будет.

Освобождение Херсона стало переломом в войне с РФ, подобно высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой, сказал президент. Он уверен в победе Украины, ради которой придется еще повоевать, но предлагает формулу мира, чтобы избежать тысяч жертв.

Формула Зеленского состоит из 10 пунктов (полный список – здесь):

– РФ должна вывести войска и прекратить боевые действия;

–мир - создать спецтрибунал по преступлению агрессии РФ и механизм для компенсации ущерба Украине за счет российских активов;

– группа стран G20 должна использовать свою мощь, чтобы Москва прекратила ядерные угрозы Украине и миру;

– нужна конференция о послевоенной архитектуре безопасности и гарантии безопасности для Украины в Кyiv Security Pact (рекомендации группы Ермака-Расмуссена – детальнее о них мы писали тут).

Но представитель России на G20 Сергей Лавров назвал условия неприемлемыми, обвинил якобы в срыве переговоров и покинул саммит вскоре после выступления. Через несколько часов РФ нанесла массированный удар по Украине – из 90+ ракет 73 сбиты.

В результате удара повреждены многоэтажки в центре Киева, известно об одном погибшем. Из-за повреждений в Украине 15 энергетических объектов проблемы с электроэнергией начались в столице, Львове, Харькове, других крупных городах и даже в Молдове.

По данным источника АР в американской разведке, ракеты также попали по приграничной территории Польши, убив двух человек. Варшава созвала комитет нацбезопасности и призывает дождаться официальной информации. Страны Балтии уже выражают солидарность с Польшей.

СПРАВКА. Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали с участием 20 крупнейших экономик мира. Ряд западных политиков, в частности Байден, не хотели видеть на саммите Путина – и он не приехал. Украина призывала к исключению РФ из G20, а Зеленский на саммите показательно говорил о G19 (без России).

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Зеленский предложил формулу окончания войны на фоне волны публикаций в западных медиа о возможных переговорах между Украиной и РФ. Партнеры из США просили быть не столь категоричным в риторике и не отбрасывать такую возможность, объяснял LIGA.net собеседник в руководстве Слуги народа.

И Зеленский своим заявлением на G20 показал, что Украина готова к обеспечению мира, продовольственной и энергетической безопасности, говорит LIGA.net представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Но прежде всего должно быть уважение к нормам международного права, отмечает нардеп: "Говорить о каких-то договоренностях, когда не выполняются нормы Устава ООН об уважении к территориальной целостности и суверенитету государств – это трата времени впустую".

Лавров на саммите G20 занял абсолютно деструктивную позицию и показал себя механическим громкоговорителем, объясняет LIGA.net Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности в Центре Разумкова.

"Террористическая атака в день саммита еще раз подтвердила, что Россия не просто не желает переговоров, а вообще не хочет прекращения войны, – уверен Пашков. – Все ее заявления о мирных переговорах – это дымовая завеса, попытка выиграть время и подготовиться к новым атакам".

К тому же российский обстрел – как и удары 10 октября – прошел накануне встречи в формате "Рамштайн". В октябре союзники ускорили поставки Украине средств ПВО – и новая атака может стать аргументом на Рамштайне 16 ноября, не исключает Пашков.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Также на саммите G20 президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал лидера Китая Си Цзиньпина вернуть Путина к реальным переговорам. С главой КНР разговаривал и президент США Джо Байден.

Эти встречи имеют определенное влияние и понемногу меняют ситуацию, считает Пашков. Он не исключает, что Китай продолжит удерживаться от прямой критики, но за кулисами может непублично намекать России на необходимость прекратить войну.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ракетные удары показали, что Россия готова и дальше прибегать к преступным методам давления на Украину, и ее слова расходятся с действиями, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, который находился с визитом в Киеве во время атаки РФ.

Атаку России осудил советник президента США Джейк Салливан и пообещал поддержку Украине столько, сколько нужно.

"На это может быть только один ответ – поддерживать Украину, продолжать поставлять оружие, работать над правосудием и гуманитарной помощью, – заявил Хукстра. – Это (ракетные удары. – ред.) – огромный стимул, чтобы и дальше стоять плечом к плечу".

И ответ будет уже завтра на Рамштайне, считает Вениславский. Возможно, в пакетах военной помощи Украине появятся новые номенклатуры. "Это будет ответ министров обороны около 50 стран. Они еще раз убедились в том, что Украине нужны современные системы противоракетной обороны", – отмечает он.

Попадание российских ракет по территории страны НАТО – Польши – очень опасная эскалация со стороны Кремля, заявили в МИД Латвии и пригрозили РФ полной ответственностью. Польша свою позицию на момент публикации еще не заявила.

Саммит G20 также продолжится 16 ноября. Ракетный удар может повлиять на формулировки в финальных документах, говорит Пашков.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже заявил, что ожидает от G20 принципиальной реакции: "Хватит призывов к двум сторонам. Станьте на сторону людей, а не военных преступников".

Убийства мирных жителей и разрушение инфраструктуры – ответ России на вопрос о возможности мирных переговоров, добавил министр.

"Переговоров без деоккупации наших земель, на мой взгляд, быть не может, – подытожил Вениславский. – Замораживать конфликт – точно нет смысла. Это будет только отсрочка более жесткой фазы войны. А мы заинтересованы в освобождении нашей территории".

Читайте также: Разбор | В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.