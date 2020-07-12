Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2020, 20:00
Зеленский признался в нарушении закона, пожары на Донбассе и розовый снег: новости недели

СБУ выложила разговоры о Донбассе "куратора Шайтанова", Зеленский признался в нарушении закона, в Киеве задержали внештатного сотрудника российской разведки, в Украине начали проверять образ жизни чиновников, вопреки обещаниям Зеленский начал пользоваться резиденцией в Конча-Заспе, выпускник академии ФСБ Деркач опубликовал запись переговоров Путин-Порошенко, Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ, пожары в Луганской области, мэра Сеула нашли мертвым, а ученые зафиксировали "порозовение" снега в Альпах. Обзор LIGA.net.

1/10

"Мы Су-25 сбили". СБУ выложила разговоры о Донбассе "куратора Шайтанова"

Валерий Шайтанов под конвоем в зале суда (фото - LIGA.net)

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала аудиоперехваты телефонных разговоров полковника ФСБ РФ Игоря "Эльбруса" Егорова, который, по их данным, завербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Из них следует, что россиянин был одним из непосредственных организаторов войны на Донбассе и оккупации части украинской территории.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В спецслужбе утверждают, что с лета 2014 года Егоров напрямую координировал деятельность гибридных войск РФ в Луганской области, в том числе диверсионных групп, собирал развединформацию, доводил до полевых командиров боевиков указания российского командования, согласовывал действия с "министерством обороны ДНР", отвечал за снабжение оккупантов вооружениями и боеприпасами и организовывал взаимодействие незаконных вооруженных формирований.

При этом себя он называл "первым заместителем командующего войск Новороссии" и лично присутствовал на оккупированной территории, а также перенаправлял группы боевиков из Крыма на Донбасс.

Контрразведка зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию оккупантами украинских военных самолетов летом 2014 года и к обстрелам сил АТО из реактивной артиллерии, в том числе с территории России.



Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, новости недели
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Коронавирус у Зеленской, рекордная заболеваемость и подозрение Порошенко: новости недели
Политика Коронавирус у Зеленской, рекордная заболеваемость и подозрение Порошенко: новости недели
Гордон-Гиркин, смерть нардепа Давиденко и бесплатная Civilization VI: новости недели
Политика Гордон-Гиркин, смерть нардепа Давиденко и бесплатная Civilization VI: новости недели
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
Политика Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
Политика
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 