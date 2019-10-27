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27.10.2019, 20:00
Зеленский в Золотом, гибель экс-министра, жучок Греты Тунберг: новости недели

Зеленский в Золотом, полиграф для "слуг народа", гибель Кутового, переаттестация прокуроров, увольнение Горбатюка, заключение Асеева, жучок Греты Тунберг. Обзор LIGA.net.

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Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Зеленский в Золотом

26 октября президент Владимир Зеленский посетил военных на участке разведения сил в Золотом.

"В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по поводу разведения войск", - заявила пресс-секретарь президента Юлия МендельНа YouTube также появилось видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое.

На видео зафиксирован разговор президента с одним из добровольцев, который просил главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера".

Зеленский заявил, что он не получал никаких предложений о встрече: "Какие люди? Фамилии ты мне можешь сказать? Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".

В штабе операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме находятся в Золотом с оружием нелегально, и этому будет дана надлежащая правовая оценка.

Позже Зеленский рассказал о своей поездке. По словам президента, он провел в Золотом двое суток, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые продолжают работать.

"Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - написал Зеленский.

Также он рассказал о вооруженных людях, которые приехали в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить", - написал Зеленский.

Он в который раз заверил, что "капитуляции не будет в любом случае".

  • Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Сенцов о перепалке в Золотом: Стыдно за Зеленского




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Слуга народа, полиграф, Тарас Кутовой, александр дубинский, Давид Арахамия
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