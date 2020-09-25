ЗНО-2020: гениальных выпускников все больше, интервью со Степановым. Что надо знать утром

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Парад отличников. Почему школьники сдают ЗНО все хуже, а гениальных выпускников все больше

Давайте поговорим о главном — об образовании. Мы первыми проанализировали результаты карантинного ЗНО-2020: в целом, без особых сюрпризов. Выпускники Киева, Львовской и Харьковской области подготовились лучше всех, Закарпатье и Николаевская в конце списка (по украинскому языку). Примерно такая картина последние 3-4 года. Что интересно в карантинном ЗНО — колоссальный рост очень умных детей, которые сдали экзамен на 200 баллов, в этом году их 382, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее и вообще рекорд за историю ЗНО. Почему? Мы точно не знаем. Моя гипотеза — репетиторы научились идеально предугадывать и "тренировать" выпускников. Вторая — карантин пошел отличникам на пользу и они дозубрили предметы до заветных 200 баллов. Но мы сильно постараемся это выяснить. Больше по ссылке.

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Легенде тенниса Борису Беккеру грозит тюрьма за скрытие данных о персональном банкротстве

Перед британским судом все равны. Бывшей звезде мирового тенниса Борису Беккер грозит тюрьма за сокрытие данных о своём имуществе в деле о личном банкротстве.

Так заканчиваются некоторые истории успеха. И начинаются совсем другие истории. Процесс над Беккером может быть полезным и украинским олигархам, которые проходят испытание британским правосудием. Лучше свое поражение, чем приговор. Будьте честными, берегите себя. Больше по ссылке.

Максим Степанов: COVID набирає обертів, а тестуємо на коронавірус ми недостатньо

Цієї розмови ми добивалися пів року. Нас годували обіцянками, ігнорували, і так по колу. Аж ось, нарешті - інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Це була гаряча розмова до хрипоти. Міністр визнав, що ми недостатньо тестуємо на коронавірус, тому поширення хвороби продовжується. Але не зміг відповісти на питання, як МОЗ збирається попередити катастрофу і потенційний італійський сценарій в Україні. Нагадаємо, що тоді в Італії медики мусили обирати, кого рятувати, бо надто багато людей захворіло одночасно. Поговорили ми також про медреформу і одіозних людей, яких він запросив у свою Медичну раду при МОЗ. Більше за лінком.

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