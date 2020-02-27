Золотая пирамида B2B Jewelry, рост киберспорта и неудача РПЦ. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 27 февраля. Температура от +2 до +5, курс доллара 24.65.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения

В это сложно поверить, еще труднее принять, но в 2020 году в Украине очень успешна и востребована компания, которая очень и очень рискованным образом привлекает деньги населения. Речь о магазинах, работающих под брендом B2B Jewelery. Более 400 000 человек принесли им свои деньги, под 400% годовых и по сути под честное слово не очень понятно в итоге кого. Как такое может быть в Украине и почему все финансовые регуляторы “разводят руками”, в расследовании LIGA.net. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Киберспорт в 2020 году достигнет $1,1 млрд, крупнейшим рынком будет Китай

Более 200 млн людей в 2020 году будут смотреть соревнования по киберспорту хотя бы раз в месяц. Эта сфера уже становится новой большой площадкой для рекламы. С рынком традиционного спорта или телевидения киберспорту, конечно, по объемам пока тяжело тягаться. Но все тенденции указывают на то, что рынок будет быстро расти в ближайшие годы. И в него будут вливаться деньги. Больше по ссылке.

Тема дня. Гибридный Амман. Итоги встречи для Москвы, Константинополя и Киева



Российская православная церковь хотела провести собор церквей, чтобы поднять на нем вопрос раскола, сорвать процесс признания Православной церкви Украины и оспорить первенство Вселенского патриархата. Но ничего из этого РПЦ сделать не удалось.

На встречу с главой РПЦ Кириллом в Амман (Иордания) приехали только трое (из 15) глав других православных церквей. То есть, Москва переоценила свое влияние на православный мир. Что это значит - разбиралась LIGA.net. Больше по ссылке.

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