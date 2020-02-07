"Зростають у гніздечку соросята": как Джорджа Сороса делают главным врагом Украины

Есть такая штука - "форсед мем (forced meme)". Это когда те или иные люди очень хотят сделать слово или словосочетание популярным, и поэтому постоянно повторяют его в средствах массовой информации, надежно вбивая в головы граждан.

И сейчас в украинское медиаполе вбивается один такой объект. Форсед мем "соросята". То есть, как бы, дети Сороса. Мем этот уничижительный. Им обзываются.

Попробуем разобраться, кто им обзывается, зачем он это делает и при чем здесь вообще Сорос.

Кто есть мистер Сорос

Известный американский финансист без малого девяноста лет от роду, по происхождению - венгерский еврей. Крупный меценат, известный, в первую очередь, созданием и поддержкой ряда культурных и научно-образовательных фондов, так или иначе продвигающих ценности либеральной демократии, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Влиятельный лоббист в США, поддерживающий одно из крыльев Демократической партии.

С Соросом очень любят воевать в России. Там он, наряду с "планом Даллеса" - один из символов вечно вредящей "встающей с колен" стране мировой закулисы. В 2015 году Генпрокуратура РФ признала его фонды "Открытое общество" и "Содействие" нежелательными организациями. Беларусь же запретила деятельность его фондов еще в 1997 году.

Отдельная война развернулась на малой родине мецената, в Венгрии, где наступление на его структуры объявил президент страны Виктор Орбан, обвинив Сороса в попытках разрушить страну, наводнив ее мигрантами.

В схожих вещах, но применительно к своим странам, обвиняли Сороса инициатор Брекзита Найджел Фарадж и итальянские правопопулисты, а президент Турции Реджеп Эрдоган и вовсе считает его ключевой фигурой мирового еврейского заговора.

Грубо говоря, Сорос в роли мема используют те, кому серьезный статус не позволяет оперировать термином "жидомасоны". А так речь о том же - о влиятельном деятеле, разрушающем нации, размывая их традиционные устои. Еще и еврейского происхождения.

С другой стороны, Сорос публично выступал, как друг Украины, призывал оказывать ей макроэкономическую помощь, финансировал в ней ряд полезных проектов через свой фонд "Відродження" и получил из рук экс-президента Петра Порошенко Орден Свободы.

Вот такая неоднозначная личность.

Одна проблема.

К ругательству "соросята" Сорос имеет очень опосредованное отношение. А порой и вовсе никакого.

На самом деле

На самом деле Сорос здесь - ширма-страшилка. Когда говорят о соросятах, не имеют в виду людей, работающих именно на Сороса или структуры, как-то с ним связанные, вроде того же "Відродження". Когда форсят этот мем, говорят о другом. О более широком.

Какое же значение те, кто постоянно повторяет это слово, в него вкладывает?

Значение очень старое. Схожее обзывательство продвигали еще с конца позапрошлого века многие деятели, включавшие в себя даже дедушку Ленина - у них это называлось "компрадорской буржуазией". Проблема в том, что даже то, что мог воспринимать мозг балтийского революционного матроса, уже порой слишком сложно для некоторой части украинских телезрителей. Поэтому - "соросята".

Соросята, они же компрадорская буржуазия - это, в понимании авторов термина, такие злые люди, которые играют на руку интернациональному капиталу. То есть зарубежным бизнесменам. В противовес капиталу национальному, то есть местному. Это представляется как сотрудничество с империалистами против патриотов.

Цитирую (простите! для дела надо!) Энциклопедию марксизма:

"В развивающихся странах сложилось две группы буржуазии — национальная и компрадорская. Последняя связана с иностранным монополистическим капиталом и феодально-помещичьей верхушкой в своей стране, служит проводником интересов иностранного капитала, препятствует борьбе своих народов за национальную и экономическую независимость. Национальная буржуазия, страдая от иностранного и компрадорского капитала, занимает, как правило, прогрессивные позиции в борьбе с международным империализмом, поддерживает национально-освободительное движение и народные революции."

Во как.

Но, как всегда, при встрече теории с практикой возможны нюансы.

В нашем случае "соросятами" клянут:

- правительство Гончарука,

- международные фонды (все, по площадям),

- неправительственные организации, кроме ориентированных на РФ или украинских олигархов.

Вот это, значит, наши "компрадоры", то есть соросята.

А кто же их противники? Кто же наша национальная буржуазия? А вы их поименно знаете. Собственно, это украинские олигархи и есть.

Насколько прогрессивные позиции занимает эта группа - это уж вы сами судите. Исходя из собственной оценки ситуации в стране.

И вот тут выходит, что в нашем, украинском контексте, все как-то выглядит не так, как в Энциклопедии, простите, марксизма. Обвинение в адрес соросят, по сути, звучит как, что "эти нехорошие люди хотят завести сюда Форды, Икеи и Лакшми Миталов, подорвав позиции наших, родных Ланосов, АТБ и Игорей Ринатовичей".

Ужас-то какой.

Кто и зачем форсит

Соответственно, обзываются этим словом люди, выступающие на стороне национального капитала. Или капитала, позиционирующего себя таковым.

Так, очень любит это слово та часть фракции "Слуга народа", что ближе всех к Игорю Валерьевичу Коломойскому.

Почему же она так часто его повторяет?

Видите ли, когда вы хотите создать в чей-то адрес иррациональную ненависть, нужно придумать конкретное уничижительное слово. И форсить его до потери пульса.

Так, например, Михаил Саакашвили таранил оппонентов словом "барыги".

Хорошее слово. Звучит обидно, и само по себе не очень осмысленно. Слишком расплывчатое обвинение. Доказать, что ты не барыга - все равно, что доказать, что ты не поганец. Это сначала нужно требовать от оппонента определение поганца, потом доказывать, почему оно на тебя не налазит… В общем, к концу разбирательства у всех уже будет стоять знак равенства между твоей фамилией и этим словом. "А, этот? Это который так тщательно доказывал, что не поганец?.."

До поры эти же люди таранили оппонентов маркером "порохобота". Даже людей, крайне негативно настроенных к предыдущему президенту. А ты докажи, что не порохобот?

Теперь этот мем немного устарел. Валить все на предыдущего президента, нынешнего главу относительно небольшой парламентской фракции - это уже немного абсурдно. Нужен злодей вселенского масштаба.

Сорос! И дети его - соросята!

Уже не бывший президент, пытающийся вернуть власть. Уже целый мировой заговор транснационального капитала против бизнесменов-патриотов. И конкретно всех этих прозападно настроенных людей в синих пиджаках против Зеленского и Украины. Надо срочно их снять и заменить проверенными людьми - из национально-капиталистической тусовки. Ну, сами понимаете, из какой именно ее части.

Тут, конечно, немного иронично выходит. Потому что в Турции, в России, в Венгрии, Соросом обычно пугают специфическую аудиторию - открыто или латентно антисемитскую, к "мировому заговору" обычно добавляющему "еврейский". А у нас наоборот, большинство его форсящих сами еврейского происхождения. Возможно, поэтому пока не очень заходит - звучит несколько искуственно.

Но они очень стараются.

Поэтому не стоит удивляться, что о "соросятах" говорят и люди, которые раньше не были замечены в клеймлении либерального Запада и мировой закулисы. Так работает пропаганда. Даже странные вещи, будучи повторены многократно, задают дискурс.

Что мы сейчас и видим.

Автор - Виктор Трегубов, журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"