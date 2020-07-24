Звездные войны США и РФ, теракт в Луцке и похищение полковника полиции: новости недели

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В Луцке террорист захватил автобус с заложниками

Задержание луцкого террориста (Фото: Twitter Арсена Авакова)

21 июля в Луцке террорист Максим Кривош захватил автобус с 13 заложниками. При себе у него было оружие и взрывчатка.

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Мужчина требовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года.

Зеленский после личного телефонного разговора с Кривошем выполнил часть его требований: записал для Facebook видео с рекламой фильма "Земляне" 2005 года, а также выложил скрины с идеями злоумышленника. Террорист, увидев, что президент опубликовал рекламу фильма отпустил людей и вышел.

После освобождения заложников, что, как утверждает президент, входило в договоренность с террористом, видео и скрины были оперативно удалены из профиля Зеленского. В МВД заявили, что президент "поступил правильно, ведь все могло быть агрессивнее".

23 июля Луцкий горрайонный суд Волынской области взял под стражу на 60 дней Кривоша. Мужчину подозревают в совершении террористического акта, в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде Максим Кривош отказался ответить, откуда взял оружие и заявил, что захват автобуса с людьми "является действенным методом против государства, которое является основным террористом и понимает только силу".

На вопрос, доволен ли он последствиями своих действий, Кривош ответил, что был готов умереть, но старался, чтобы люди не погибли. Кривош также добавил, что ЧП не было спонтанно и что у него нет сообщников, "это все выдумки спецслужб".

Кривош также заявил, что его условие выполнил только Зеленский и его не беспокоит, что видео уже удалили, а применял оружие "потому что 9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования".

"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма и выпустил людей. Я был готов умереть вчера", - сказал подозреваемый.

На происшествие в Луцке отреагировал создатель SpaceX и Tesla Илон Маск. "Типичный день 2020 года", - написал Маск, комментируя в Twitter публикацию The New York Times об инциденте, который произошел в Луцке.

Также на инцидент отреагировали и создатели фильма "Земляне", который прорекламировал Зеленский. Режиссер документалки о проблеме эксплуатации животных людьми Шон Монсон говорит, что создатели фильма не одобряют террор.

"Наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - говорится в сообщении.