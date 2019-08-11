Звонок Путину, лоббист Зеленского, конь Пентагона: новости недели

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Эскалация в Донбассе и звонок Зеленского Путину

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)





6 августа в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков около Павлополя четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

7 августа стали известны имена погибших морпехов: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов.

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных.

Позже Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на боевиков, чтобы они не стреляли. Он не стал рассказывать журналистам о том, как отреагировал Путин на эту просьбу, а предложил подождать официального пресс-релиза по этому поводу. Президент США Дональд Трамп заявил 9 августа, что считает Зеленского "очень разумным парнем", и что уверен, что тот может "заключить соглашение" с Путиным.

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