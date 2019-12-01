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01.12.2019, 20:09
Звонок Зеленского Путину, "угрозы президенту", рост Наполеона: новости недели

Разговор Зеленского с Путиным, "угрозы" волонтеров президенту, падение рейтинга Зеленского, скандал с советником Скалецкой, отмена прапорщиков, арест Альперина, правда о росте Наполеона. Обзор LIGA.net.

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Разговор Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

25 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей, но отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находивихся на этих судах. Стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС, сообщили в ОП.

В пресс-службе Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе Зеленского с учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате.

27 ноября у Путина заявили, что Украина и Россия ведут переговоры по вопросу оборудования с возвращенных кораблей.

28 ноября зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что возвращенные корабли нельзя использовать по назначению из-за нанесенного им ущерба. Убытки оцениваются примерно в €2 млн.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Владимир Зеленский, Вадим АЛьперин, Маруся Зверобой
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