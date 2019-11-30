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30.11.2019, 15:45

29 декабря - выборы. Кому идти голосовать и зачем: семь карточек

1

Что-о-о? Выборы под Новый год?!

Да, ЦИК назначила первые местные выборы в шести объединенных громадах. Выборы затронут некоторые ОТГ в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Чернивецкой областях. Крупные города не голосуют.

2

А зачем это вообще?

Украина заканчивает реформу местного самоуправления. Выборы - последний этап. ОТГ начинают перебирать на себя всю власть. 

3

Кого будем выбирать?

Людей, которые непосредственно влияют на ситуацию в твоем городе/селе: руководителя ОТГ и депутатов местного совета. Выборы старост, руководящих конкретными селами в составе громад, назначаются позже.

4

Зачем мне голосовать за новых, если нынешние кое-как справляются?

Реформа позволяет активным украинцам реально начать менять жизнь своего города/села к лучшему. Если у тебя нет сил или желания самому заняться этим, ты можешь хотя бы просто поддержать на выборах такого человека. Потратишь всего полчаса времени, но дашь шанс своему городу/селу развиваться.

5

Допустим. Но разве смогут что-то изменить в "глубинке" эти новые люди?

У них будет столько же возможностей, сколько и в больших городах. Даже самые маленькие села смогут получать деньги напрямую из государственного бюджета. Больше не придется выпрашивать, выбивать их у районной или областной власти.

6

И этих денег хватит на решение всех проблем?

Сразу на все не хватит. Но громада сможет сама распоряжаться полученными деньгами, и определить наиболее важные проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Кроме того, твой город/село смогут начать самостоятельно зарабатывать на развитие. Найдутся ли люди, которые правильно используют эту возможность - зависит от тебя.

7

Может лучше готовиться к празднованию Нового года?

Меньше чем через год и так пройдут новые местные выборы! Во-первых, без декабрьских выборов твоя громада потеряет почти год развития. Во-вторых, первые выборы в ОТГ - шанс объединить территории именно так, как хотят этого в твоей громаде. Эксперт по вопросам местного самоуправления Максим Ткач предупреждает, что выборы 20-го года будут проводиться уже согласно перспективному плану, спущенному громадам "сверху". Так что лучше не упускать такой шанс. Начать готовиться к Новому году можно прямо с выборов. А вдруг их результаты станут основной для нового, пусть и местного масштаба, но экономического чуда.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Теги децентрализация ОТГ выборы громады
 