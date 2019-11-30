29 декабря - выборы. Кому идти голосовать и зачем: семь карточек

Да, ЦИК назначила первые местные выборы в шести объединенных громадах. Выборы затронут некоторые ОТГ в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Чернивецкой областях. Крупные города не голосуют.
Украина заканчивает реформу местного самоуправления. Выборы - последний этап. ОТГ начинают перебирать на себя всю власть.
Людей, которые непосредственно влияют на ситуацию в твоем городе/селе: руководителя ОТГ и депутатов местного совета. Выборы старост, руководящих конкретными селами в составе громад, назначаются позже.
Реформа позволяет активным украинцам реально начать менять жизнь своего города/села к лучшему. Если у тебя нет сил или желания самому заняться этим, ты можешь хотя бы просто поддержать на выборах такого человека. Потратишь всего полчаса времени, но дашь шанс своему городу/селу развиваться.
У них будет столько же возможностей, сколько и в больших городах. Даже самые маленькие села смогут получать деньги напрямую из государственного бюджета. Больше не придется выпрашивать, выбивать их у районной или областной власти.
Сразу на все не хватит. Но громада сможет сама распоряжаться полученными деньгами, и определить наиболее важные проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Кроме того, твой город/село смогут начать самостоятельно зарабатывать на развитие. Найдутся ли люди, которые правильно используют эту возможность - зависит от тебя.
Меньше чем через год и так пройдут новые местные выборы! Во-первых, без декабрьских выборов твоя громада потеряет почти год развития. Во-вторых, первые выборы в ОТГ - шанс объединить территории именно так, как хотят этого в твоей громаде. Эксперт по вопросам местного самоуправления Максим Ткач предупреждает, что выборы 20-го года будут проводиться уже согласно перспективному плану, спущенному громадам "сверху". Так что лучше не упускать такой шанс. Начать готовиться к Новому году можно прямо с выборов. А вдруг их результаты станут основной для нового, пусть и местного масштаба, но экономического чуда.
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