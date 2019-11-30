29 декабря - выборы. Кому идти голосовать и зачем: семь карточек

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Может лучше готовиться к празднованию Нового года?

Меньше чем через год и так пройдут новые местные выборы! Во-первых, без декабрьских выборов твоя громада потеряет почти год развития. Во-вторых, первые выборы в ОТГ - шанс объединить территории именно так, как хотят этого в твоей громаде. Эксперт по вопросам местного самоуправления Максим Ткач предупреждает, что выборы 20-го года будут проводиться уже согласно перспективному плану, спущенному громадам "сверху". Так что лучше не упускать такой шанс. Начать готовиться к Новому году можно прямо с выборов. А вдруг их результаты станут основной для нового, пусть и местного масштаба, но экономического чуда.

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