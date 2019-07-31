Бери и делай. Что такое децентрализация и как она меняет Украину

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Что уже дала реформа?

Децентрализация остановила вымирание украинской глубинки и запустила процессы развития. Если в 2014 году, по данным Кабмина, местные бюджеты составляли 70 млрд грн, то теперь - почти 270 млрд грн. "Золотопотокская громада Тернопольской области. Это были бедные села, никто не верил, что они выживут, никто не хотел с ними объединяться. По словам руководителя громады, их бюджет до объединения был 2 миллиона, сейчас - 12", - привела пример Ирина Малык.

Децентрализация уже искореняет так называемое совковое мышление, заставляет брать на себя ответственность за свой дом, улицу, поселок. Это запустило процесс формирования новых региональных элит, важную роль в котором играет молодежь.

Кроме того, одно из главных достижений реформы (стартовавшей после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе) - она помогла остановить навязываемую Россией федерализацию. "Это был реальный проигрыш России. Чтобы расшатывать ситуацию, она может договориться с конкретным регионом. Но договориться с каждой громадой и раскачать ситуацию напрямую из какой-нибудь Баштанки, Мерефы, Ивановки - это почти нереально", - подчеркивает для LIGA.net координатор коммуникационного компонента децентрализации программы USAID DOBRE Ирина Малык.