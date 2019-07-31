Бери и делай. Что такое децентрализация и как она меняет Украину

Децентрализация - передача части полномочий из центра государства - громадам, чтобы проблемы местного уровня украинцы могли решать самостоятельно, без вмешательства "сверху". Чтобы получить больше полномочий и денег, местные общины должны создать объединенные территориальные громады (ОТГ).
"Местное самоуправление получает возможность самостоятельно управлять ресурсами и ни у кого ничего не просить, - объясняет LIGA.net директор Харьковского центра развития местного самоуправления (ЦРМС) Диана Баринова. - Местные жители контролируют власть со своей стороны, а государство осуществляет контроль региональной власти относительно соблюдения законов".
Больше власти в принятии решений, касающихся развития своего региона. Самое главное, что получает община - это бюджет. На местах остается 60% налога на доходы физических лиц, единый налог, налоги с недвижимости, земли и транспорта. Плюс все еще остаются субвенции из госбюджета.
Созданы более 900 объединенных территориальных громад, в которых проживают около 10 млн украинцев. Большая часть ОТГ пока что создана в сельской местности. Но с мая 2018 года, когда были урегулированы юридические шероховатости, процесс активно начался и в крупных городах.
Противники децентрализации. Среди них - чиновники, которые не хотят прозрачно работать. Для создания громады необходима инвентаризация имущества. Это, например, ведет к тому, что аграрии должны перейти на полностью прозрачные схемы работы с землей. Мешают реформе и пробелы в законодательстве (в том числе, в сфере земельных отношений), которые еще предстоит заполнить Раде. "Идут споры и иногда даже конфликты. Но эти споры - это очень важно, потому что они запускают демократические процессы на местах", - говорит LIGA.net эксперт по вопросам децентрализации Донецкого ЦРМС Максим Ткач.
Децентрализация остановила вымирание украинской глубинки и запустила процессы развития. Если в 2014 году, по данным Кабмина, местные бюджеты составляли 70 млрд грн, то теперь - почти 270 млрд грн. "Золотопотокская громада Тернопольской области. Это были бедные села, никто не верил, что они выживут, никто не хотел с ними объединяться. По словам руководителя громады, их бюджет до объединения был 2 миллиона, сейчас - 12", - привела пример Ирина Малык.
Децентрализация уже искореняет так называемое совковое мышление, заставляет брать на себя ответственность за свой дом, улицу, поселок. Это запустило процесс формирования новых региональных элит, важную роль в котором играет молодежь.
Кроме того, одно из главных достижений реформы (стартовавшей после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе) - она помогла остановить навязываемую Россией федерализацию. "Это был реальный проигрыш России. Чтобы расшатывать ситуацию, она может договориться с конкретным регионом. Но договориться с каждой громадой и раскачать ситуацию напрямую из какой-нибудь Баштанки, Мерефы, Ивановки - это почти нереально", - подчеркивает для LIGA.net координатор коммуникационного компонента децентрализации программы USAID DOBRE Ирина Малык.
Реформа ведет к росту уровня жизни. Например, опорные школы с современным оборудованием и лучшими учителями позволяют получать качественное образование. "Теперь не надо ехать в райцентр, чтобы отдать своего умного, талантливого ребенка в какой-нибудь интернат с углубленным изучением тех или иных предметов", - отметила Ирина Малык.
По оценке общественников, успешно выстрелила реформа и на первичном уровне медицины. "Сегодня фельдшерско-акушерские пункты имеют скорые помощи, семейного врача, есть деньги на медперсонал, есть лаборатории где делают анализы, людям не надо ехать куда-то очень далеко", - добавила эксперт.
Украинцы стали тратить меньше времени и нервов при получении паспортов, справок, разрешительных документов. "На многих территориях создаются Центры предоставления административных услуг. К примеру, Шаховская громада (Донецкая область). Сейчас даже люди из городов приезжают туда оформлять загранпаспорта", - рассказал Максим Ткач.
Повышается уровень безопасности украинцев - начали открываться специальные центры, объединяющие экстренные службы. К примеру - центр безопасности в Авангардовской объединенной громаде в Одесской области. Он обслуживает и часть Одессы. По словам директора местного ЦРМС Оксаны Молодожен, скорость прибытия спасательных и патрульных машин уменьшилась в несколько раз.
Рано или поздно, вероятно, встанет вопрос не о добровольном, а об административном объединении громад, поскольку основная часть желающих уже прошла процесс создания ОТГ. Теперь центральным властям предстоит разработать процедуру, решить вопросы с законами о местных выборах (возможно и о местном референдуме), о контроле государства за местным самоуправлением, о градостроительной деятельности и так далее.
Очередным этапом реформы должно стать новое административно-территориальное устройство Украины: 102 района вместо нынешних 468. Если власть не изменит курс на децентрализацию и удастся решить все возникающие разногласия с местными общинами - реформу могут реализовать до конца следующего года.
Реформа позволит украинцам лучше жить в своем поселке и городе, а не бежать в Киев и другие крупные города в поисках счастья. "Эта реформа даст шанс молодежи оставаться там, где она родилась и иметь условия для самореализации, работы, влиять на развитие своей территории и строить свою успешную страну", - подчеркнула Диана Баринова.