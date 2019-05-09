Бессмертный полк. Что это и как связано с Россией - объясняем

3

Намекаете, что Бессмертный полк пришел к нам из "русского мира"?

Бессмертный полк - пропагандистская организация, созданная в России в 2012 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Филиал в Украине собирает деньги, в том числе, через переводы на Яндекс.Кошелек (российский сервис). "Полк" как организация также получает финансирование из бюджета РФ для проведения акций по всему миру. И далеко не всегда мирных. 5 мая 2019 года в Португалии россияне, участвовавшие в марше Бессмертного полка, напали на украинцев с плакатами "Сталин - убийца".