Бессмертный полк. Что это и как связано с Россией - объясняем

День памяти и примирения в Украине уже прошел 8 мая - вчера украинцы вспоминали погибших во Второй мировой войне. Сегодня - День победы, причем в Великой отечественной. В России этот день уже давно превратили в бутафорию с ряжеными ветеранами. Реальных боевых ветеранов практически не осталось.
Вы можете даже не догадываться, но вас используют в чужой пропаганде. В Москве журналисты не раз снимали, как после марша такие "портреты дедов" сваливались в общую кучу. А по оккупированным Донецку и Симферополю "полководцы" носились с фотографиями террористов Мотороллы и Гиви.
Бессмертный полк - пропагандистская организация, созданная в России в 2012 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Филиал в Украине собирает деньги, в том числе, через переводы на Яндекс.Кошелек (российский сервис). "Полк" как организация также получает финансирование из бюджета РФ для проведения акций по всему миру. И далеко не всегда мирных. 5 мая 2019 года в Португалии россияне, участвовавшие в марше Бессмертного полка, напали на украинцев с плакатами "Сталин - убийца".
Тут все просто. Такими акциями Россия мобилизует и держит в тонусе пророссийские силы в Украине, объясняет директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Жертвы войны уже после смерти стали просто еще одним инструментом росийской пропаганды. В самой России культ победы позволяет милитаризировать общество и идеологически оправдать новые войны. В Украине это попытка расколоть общество.
Организацию "Бессмертный полк. Украина" возглавляет Юрий Деркач, который считает, что "ублюдки захватили власть в Украине" (цитата на сайте). А еще Деркач значится руководителем харьковской группы "Украинского выбора" Виктора Медведчука. В СМИ также не исключают, что отношение к Бессмертному полку могут иметь некоторые депутаты от Оппозиционного блока. Например, в акции сегодня приняли участие Бойко и Новинский. А транслировать шествие в Киеве под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" будет телеканал Интер, который принадлежит Фирташу-Левочкину.
Украинцы говорят, что спам по теме маршей приходит даже на рабочую почту. Вероятно, организаторы пытаются найти пророссийски настроенных людей с помощью широкой системы информирования (письма, социальные сети). Анонсы маршей в Украине вывесили у себя и самые агрессивные пропагандистские сайты, такие как "Русская весна" и сайт "Звезда" (курирует Министерство обороны Российской Федерации).
Их география размазана по всей Украине, но в этом году фокус внимания явно смещается на юго-восток. Акции пройдут в Николаеве, Одессе, Запорожье, Мелитополе, Харькове, Херсоне, а также в оккупированных Донецке, Луганске и Симферополе. В Крыму уже не первый год накануне 9 мая детей облачают в военную форму, учат собирать автоматы и петь песни: про Сталина и все тот же Бессмертный полк.
В прошлые годы практически во всех городах, где шел Бессмертный полк, произошли столкновения. В 2016 году - в Киеве и Одессе, в 2017 году в Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье. В полиции говорят, что провокации были сознательными.
Участники маршей носят с собой запрещенную в Украине коммунистическую символику. А еще - георгиевские ленты (в прошлом году в Киеве женщина вплела ее себе в волосы, а потом прикрывалась ребенком), российские флаги и портреты Сталина. И провоцируют на стычки: как представителей радикально настроенных сил, так и простых украинцев. С другой стороны, националисты откровенно троллят участников парадов - приносят на них портреты воинов УПА.
Формальных оснований для запрета нет, объясняют в полиции. По украинскому законодательству, все граждане имеют право на мирные собрания. Разве что СБУ четко установит связь с Россией. Пока задача полиции - предотвратить столкновения и использование запрещенной символики. Поэтому только в Киеве на 5 тысяч участников маршей выведут на улицы 2 тысячи правоохранителей.
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