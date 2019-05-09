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09.05.2019, 12:15

Бессмертный полк. Что это и как связано с Россией - объясняем

1

Говорят, что марш Бессмертного полка - просто акция памяти? Это так?

День памяти и примирения в Украине уже прошел 8 мая - вчера украинцы вспоминали погибших во Второй мировой войне. Сегодня - День победы, причем в Великой отечественной. В России этот день уже давно превратили в бутафорию с ряжеными ветеранами. Реальных боевых ветеранов практически не осталось.

2

Киевляне пронесут портреты погибших дедов-фронтовиков. Что в этом плохого?

Вы можете даже не догадываться, но вас используют в чужой пропаганде. В Москве журналисты не раз снимали, как после марша такие "портреты дедов" сваливались в общую кучу. А по оккупированным Донецку и Симферополю "полководцы" носились с фотографиями террористов Мотороллы и Гиви.

3

Намекаете, что Бессмертный полк пришел к нам из "русского мира"?

Бессмертный полк - пропагандистская организация, созданная в России в 2012 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Филиал в Украине собирает деньги, в том числе, через переводы на Яндекс.Кошелек (российский сервис). "Полк" как организация также получает финансирование из бюджета РФ для проведения акций по всему миру. И далеко не всегда мирных. 5 мая 2019 года в Португалии россияне, участвовавшие в марше Бессмертного полка, напали на украинцев с плакатами "Сталин - убийца".

4

Зачем это Путину? Ему что, заняться нечем?

Тут все просто. Такими акциями Россия мобилизует и держит в тонусе пророссийские силы в Украине, объясняет директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Жертвы войны уже после смерти стали просто еще одним инструментом росийской пропаганды. В самой России культ победы позволяет милитаризировать общество и идеологически оправдать новые войны. В Украине это попытка расколоть общество.

5

Кто может стоять за организацией маршей в Украине?

Организацию "Бессмертный полк. Украина" возглавляет Юрий Деркач, который считает, что "ублюдки захватили власть в Украине" (цитата на сайте). А еще Деркач значится руководителем харьковской группы "Украинского выбора" Виктора Медведчука. В СМИ также не исключают, что отношение к Бессмертному полку могут иметь некоторые депутаты от Оппозиционного блока. Например, в акции сегодня приняли участие Бойко и Новинский. А транслировать шествие в Киеве под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" будет телеканал Интер, который принадлежит Фирташу-Левочкину.

6

Мне пришло письмо, зовут на марш Бессмертного полка. Чего от меня хотят?

Украинцы говорят, что спам по теме маршей приходит даже на рабочую почту. Вероятно, организаторы пытаются найти пророссийски настроенных людей с помощью широкой системы информирования (письма, социальные сети). Анонсы маршей в Украине вывесили у себя и самые агрессивные пропагандистские сайты, такие как "Русская весна" и сайт "Звезда" (курирует Министерство обороны Российской Федерации).

7

Где, кроме Киева, пройдут шествия Бессмертного полка?

Их география размазана по всей Украине, но в этом году фокус внимания явно смещается на юго-восток. Акции пройдут в Николаеве, Одессе, Запорожье, Мелитополе, Харькове, Херсоне, а также в оккупированных Донецке, Луганске и Симферополе. В Крыму уже не первый год накануне 9 мая детей облачают в военную форму, учат собирать автоматы и петь песни: про Сталина и все тот же Бессмертный полк.

8

Так что, ждать эскалации и столкновений? Или обойдется?

В прошлые годы практически во всех городах, где шел Бессмертный полк, произошли столкновения. В 2016 году - в Киеве и Одессе, в 2017 году в Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье. В полиции говорят, что провокации были сознательными.

9

Кто кого провоцирует: марширующие - радикалов или радикалы - марширующих?

Участники маршей носят с собой запрещенную в Украине коммунистическую символику. А еще - георгиевские ленты (в прошлом году в Киеве женщина вплела ее себе в волосы, а потом прикрывалась ребенком), российские флаги и портреты Сталина. И провоцируют на стычки: как представителей радикально настроенных сил, так и простых украинцев. С другой стороны, националисты откровенно троллят участников парадов - приносят на них портреты воинов УПА.

10

Так чего с ними возиться? Давайте просто запретим.

Формальных оснований для запрета нет, объясняют в полиции. По украинскому законодательству, все граждане имеют право на мирные собрания. Разве что СБУ четко установит связь с Россией. Пока задача полиции - предотвратить столкновения и использование запрещенной символики. Поэтому только в Киеве на 5 тысяч участников маршей выведут на улицы 2 тысячи правоохранителей.

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