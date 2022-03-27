Я выхожу из дома. Что нужно иметь при себе?
Самое главное: обязательно возьмите паспорт или ID-карту. То есть документ, который позволит установить вашу личность при проверке, рекомендует LIGA.net пресс-офицер военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Владимир Потапов.
Основания для их проверки одинаковые, передвигаетесь вы в транспорте или пешком, объясняет LIGA.net глава отделения Ассоциации адвокатов в Одесской области Виктор Сизоненко.
Держите документы при себе, их отсутствие может привести к административному задержанию для установления личности в порядке ст. 263 КУоАП – до трех суток.
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А показать паспорт в ДІЯ можно?
Лучше носить бумажный документ. Далеко не у всех военных есть техническая возможность верифицировать электронную версию.
На улице подходит человек в военной форме и просит документы/телефон. Что делать?
Если это происходит не во время комендантского часа, не на блокпосту и это не наряд полиции "по форме", то можно с уверенностью сказать, что такого быть не должно, утверждает Потапов.
"Однако не нужно пытаться что-либо выяснять. Лучше после контакта подойти к ближайшему блокпосту и сообщить об этом человеке, максимально подробно его описав. Если человек попросил позвонить, нужно запомнить номер, на который он звонил", — объясняет он.
Встречно требовать документы от людей, одетых в военную форму, – точно не вариант, говорит боец теробороны, который согласился пообщаться с LIGA.net на условиях анонимности.
Прохожу мимо блокпоста как пешеход. К чему нужно быть готовым?
Блокпост – место проверки не только автомобилистов. Поэтому не удивляйтесь, если у пешехода попросят предъявить документы.
Главная рекомендация – спрятать мобильный телефон. Даже если вы просто разговариваете по телефону и ничего не снимаете.
На блокпосту не знают, снимаете ли вы или просто идете с телефоном. И могут возникнуть вопросы. Сейчас введена уголовная ответственность за съемку наших военных, – напоминает Потапов.
"Если ты проходил мимо важного объекта и держал в это время в руках телефон, то тебя могут остановить и попросить показать фотографии. Потому что ты мог под видом разговора делать снимки", – объясняет LIGA.net логику военных боец теробороны.
Юрист Сизоненко говорит, что военный может забрать у вас телефон/камеру, если после проверки установит, что с них велась съемка запрещенного объекта. В связи с ограничением тайны переписки требование о предоставлении телефона для осмотра может рассматриваться как законное, разъясняет адвокат.
По его словам, порядок вмешательства в тайну переписки во время военного положения не определен на нормативном уровне. Во избежание ненужных конфликтных ситуаций лучше давать средства связи для осмотра, если такое требование корректно и обосновано.
А если я на машине? Как быстро и без проблем пройти проверку на блокпосту?
Первая рекомендация от ВСУ – убрать из автомобиля видеорегистратор, а при подъезде к блокпосту спрятать телефон.
Также необходимо сбросить скорость, выключить фары и не выходить без разрешения. Заранее подготовьте документы для проверки.
"Часто бывало, что человек подъезжает и смотрит с немым вопросом на лице: чего вы хотите? У военного это уже вызывает реакцию, – рассказывает LIGA.net боец теробороны. – Заранее подготовленные документы упростят жизнь и вам, и людям в очереди за вами".
Также на блокпосте лучше по возможности приопустить заднее боковое стекло, поскольку военные часто проверяют салон, и приготовиться к возможному осмотру багажника.
На вопросы военных отвечайте четко и вежливо. "Могут спросить, куда направляетесь. Если человек отвечает, что домой, то могут спросить адрес. Некоторые реагируют не всегда правильно: "А зачем вам знать?" На самом деле это нужно, чтобы понять, насколько человек ориентируется на местности", – добавляет боец.
В случае агрессивного поведения, отказа предоставить документы для проверки или выполнить другие указания военных, вы как минимум можете быть задержаны и доставлены в отделение полиции для составления административного протокола, говорит Пилипенко.
Юрист Сизоненко советует максимально содействовать военным в выполнении их задач. "Сейчас все находятся в напряжении, поэтому не следует ожидать очень доброжелательного поведения, – объясняет он. – Блокпосты – это не ресторан, а военные – не официанты".
Не успел вернуться домой до начала комендантского часа. Что меня ждет?
Если вы остались на улице после начала комендантского часа – у вас должны быть документы и четкие объяснения.
"В противном случае ночь вы проведете не дома, – предупреждает Потапов. – Мы уже месяц живем в состоянии войны. Если человек не хочет взрослеть самостоятельно – ему в этом помогут военные".
Его слова подтверждает боец теробороны. В комендантский час без спецпропуска вы – полностью на милости человека, который вас остановит, говорит он. И даже наличие документов и прописки, указывающей, что вы живете в соседнем доме, может не помочь. Как вариант – до утра вам придется провести время на блокпосту.
А если я эвакуировал родных на машине и не успел до 20:00?
Скорее всего, придется припарковаться и переночевать на блокпосту, говорит Потапов. Ехать дальше – точно не вариант, вы автоматически становитесь подозреваемым как возможный диверсант.
По словам Сизоненко, для нарушителей комендантского часа, которые имеют при себе документы и не совершали правонарушений, не предусмотрена конкретная ответственность, кроме ограничения перемещения или административного задержания.
Могут ли военные забрать у меня автомобиль?
Законодательство дает такое право военным, но на практике за месяц войны Потапов не припоминает ни одного подобного случая.
"Если вы едете куда-нибудь с семьей и у вас в машине куча вещей, то никто у вас автомобиль не заберет, – уверяет он. – Если вы едете один, то это может быть в очень экстраординарном случае, когда идут боевые действия и нужно доставить раненого".
Собеседник LIGA.net в теробороне также не сталкивался с таким и называет это "дикостью". Особенно в Киеве, где военные для подобных целей используют арестованные автомобили, которых хватает.
Тем более, что с принудительным отчуждением имущества в пользу военных – не все так просто. Оно возможно только по решению военного командования – а это уровень не ниже командира части, так что следует требовать формального решения.
Отчуждение возмездное, закон требует предварительного полного возмещения стоимости имущества. Но на практике не стоит рассчитывать на предварительную компенсацию, особенно в регионах с интенсивными боевыми действиями, говорит Пилипенко.
Если предварительное возмещение невозможно, то лицо, проводящее отчуждение автомобиля, гарантирует последующее возмещение стоимости имущества, добавляет Сизоненко.
Отчуждение фиксируется в акте, который подписывается собственником имущества/его представителем – и уполномоченными лицами военного командования и органа, согласовавшего решение. Акт скрепляется печатями военного командования.
"Следовательно, военный не может просто высадить гражданина из автомобиля, если это не обусловлено немедленной необходимостью, связанной с защитой Украины", – резюмирует Сизоненко.
Выплата компенсации за отчужденное имущество в условиях военного положения рассматривается военным комиссариатом. Отказать в рассмотрении заявления о компенсации нельзя, а отказ в выплате может быть обжалован в суде, объясняет Пилипенко.
Есть ли у меня права, которые даже в военное время нельзя нарушать?
Есть ряд прав и свобод человека, которые не могут быть ограничены даже в военное время. В частности, право на уважение к достоинству человека, право на жилье, судебную защиту, презумпция невиновности, право не выполнять явно преступные распоряжения или приказы.
Военное положение не может быть основанием для пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания.
Куда обращаться, если я считаю, что мои права были нарушены?
Если вам показалось, что представители силовых ведомств вели себя неуважительно, нарушали ваши права, – следует жаловаться, прежде всего, командиру подразделения, где служит нарушитель.
Если такая информация неизвестна – обратитесь в комендатуру или военную администрацию. Также можно обращаться по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ – 0800 50 04 42.
"Помните: ваше право на профессиональную помощь не может быть ограничено во время военного положения. Обращайтесь к адвокатам и требуйте реализации такого права", – объясняет Сизоненко.
Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине"
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