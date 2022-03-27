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Прохожу мимо блокпоста как пешеход. К чему нужно быть готовым?

Блокпост – место проверки не только автомобилистов. Поэтому не удивляйтесь, если у пешехода попросят предъявить документы.

Среди основных задач блокпостов, предусмотренных законодательством – выявление корректировщиков огня, разведчиков, диверсантов и вражеских групп, пытающихся прорваться в тыл и т.д. Поэтому проверка документов и другие действия, направленные на установление личности на блокпостах, абсолютно законны, говорит LIGA.net адвокат фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" Андрей Пилипенко.

Главная рекомендация – спрятать мобильный телефон. Даже если вы просто разговариваете по телефону и ничего не снимаете.

На блокпосту не знают, снимаете ли вы или просто идете с телефоном. И могут возникнуть вопросы. Сейчас введена уголовная ответственность за съемку наших военных, – напоминает Потапов.

"Если ты проходил мимо важного объекта и держал в это время в руках телефон, то тебя могут остановить и попросить показать фотографии. Потому что ты мог под видом разговора делать снимки", – объясняет LIGA.net логику военных боец теробороны.

Юрист Сизоненко говорит, что военный может забрать у вас телефон/камеру, если после проверки установит, что с них велась съемка запрещенного объекта. В связи с ограничением тайны переписки требование о предоставлении телефона для осмотра может рассматриваться как законное, разъясняет адвокат.

По его словам, порядок вмешательства в тайну переписки во время военного положения не определен на нормативном уровне. Во избежание ненужных конфликтных ситуаций лучше давать средства связи для осмотра, если такое требование корректно и обосновано.