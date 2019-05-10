День победы. Действительно ли это "любимый праздник украинцев"

Это неправда. День победы даже не входит в первую пятерку важных праздников. Самый главный праздник - Рождество (82%). На втором месте - Пасха (81%). На третьем - новый год (75%). Дальше идут 8 марта (42%) и Троица (37%). Это результаты соцопроса КМИС на октябрь-ноябрь 2018 года. Украинцам тогда предлагали назвать пять любимых праздников.
Желающих радоваться год от года меньше. Сейчас, например, только 35%, а в 2013 было 40%. Цивилизованный мир в эти дни привык чтить героев и искать примирения, чтобы война не повторилась. Украина на официальном уровне тоже отмечает 8 мая вместе с Европой. Для сравнения: в прошлом году 95% россиян назвали День победы главным праздником в опросе ВЦИОМ.
В большей степени - люди без высшего образования: 37% - закончили девять классов; 39% - закончили 11. Украинцы с высшим образованием меньше других считают День победы важной датой (таких всего 20%).
Чем ближе к Европе - тем сторонников Дня победы меньше, чем ближе к Азии - тем больше. В центре Украины - 36%, на западе - 10%. В южных областях - меньше половины (48%). И только на востоке их относительное большинство (55%).
Не совсем. Нет ни одной возрастной категории, где большинство - за День победы. В категории 60-69 лет - 46%, в категории старше 70 лет - 42%. И чем моложе опрошенные, тем меньше их интересует этот день. Например, в категориях от 18 до 39 лет его вспомнили 27-28%.
Первая тройка в категории до 29 лет такая: Новый год (84%), Пасха (78,5%), Рождество (77%). Дальше с двойным отставанием: 8 марта (44%), Троица (30%). Самый непопулярный праздник - так называемый День трудящихся (9%). Чем моложе, тем чаще выбирают День независимости, День защитника Украины и День Конституции. Тенденция - рост.
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