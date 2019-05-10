День победы. Действительно ли это "любимый праздник украинцев"

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Скорее всего, празднуют пожилые украинцы?

Не совсем. Нет ни одной возрастной категории, где большинство - за День победы. В категории 60-69 лет - 46%, в категории старше 70 лет - 42%. И чем моложе опрошенные, тем меньше их интересует этот день. Например, в категориях от 18 до 39 лет его вспомнили 27-28%.