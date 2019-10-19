Хватит читать херню! 10 признаков нормального медиа от LIGA.net

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Есть регистрация

Официально зарегистрированные информационные агентства несут ответственность за опубликованную информацию. Вы можете, например, подать в суд на такое медиа за публикацию недостоверной информации, на такое медиа также распространяются законы Украины. Сайт без регистрации как ИА - это не медиа, а скорее всего забор. Есть еще медиа, которые не хотят регистрироваться, потому что бояться преследования. Публичного реестра, куда бы вы могли зайти и проверить, ИА перед вами или нет, нет - для этого надо писать запрос в Минюст. Но можно хотя бы посмотреть, что сайт о себе пишет. У нас, например, написано "информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ". Если вам лень писать в Минюст и проверять, то можете нам просто поверить. Кстати, по секрету: официально онлайн медиа в Украине не существует.