Хватит читать херню! 10 признаков нормального медиа от LIGA.net

Умеете ли вы отличать достоверные медиа от недостоверных? Вот несколько простых пунктов, чтобы научиться отличать забор на улице от настоящего медиа.
И первое, что вам понадобится - критическое мышление, потому что даже известные, проверенные и классные интернет-СМИ могут стать жертвами, например, российских хакеров. Поддавайте критическому осмыслению все, что попадается на глаза. Даже если речь об информации авторитетного международного медиа. Не исключены также неумышленные ошибки при подаче информации. Мы, например, иногда их тоже допускаем. Поэтому не воспринимайте все, что вы читаете, на веру. Проверяйте. Уточняйте. Задавайте вопросы.
Есть рейтинг интернет-медиа, регулярно составляемый Институтом массовой информации (при поддержке USAID - Агентства США по международному развитию). Специалисты ИМИ анализируют интернет-площадки на соблюдение журналистских стандартов и ранжируют СМИ по качественным показателям (их три: достоверность, факты отделены от комментариев, соблюден баланс). Ваше любимое медиа соблюдает журналистские стандарты? Смотрите здесь. Если не соблюдает, а вы продолжаете его читать - вы лично помогаете такому медиа существовать, зарабатывать и разрушать украинскую журналистику.
Это когда медиа не маркиркует рекламные новости. Фактически ваше внимание продают, конвертируя в деньги без вашего ведома. Представьте, что вы читаете новостную ленту. И часть сообщений в ней - проданы за деньги заказчика. Медиа никак на это не указывает в сообщении. Что будет с вашей головой, если вы такое потребляете? Идите вот сюда и смотрите, джинсует ли ваше любимое медиа (смотрите здесь). Если да, то, читая такие медиа, вы помогаете украинской журналистике деградировать, а вместе с ней деградирует и общество.
Как понять, что перед вами нормальный сайт, а не сливной бачок? Простейший тест - наличие контактов. Говносайты в лучшем случае укажут и-мэйл для рекламы. Качественный сайт укажет все, что надо знать: адрес редакции, телефоны, и-мейл адреса. Вот как должны выглядеть контакты редакции. А у вашего медиа все три контакта (адрес, телефоны, и-мэйл) есть? Если нет, то вы читаете новости на заборе, а не медиа. Перестаньте анонимов называть медиа, пожалуйста. Говорите прямо: читаю не медиа, а доску объявлений.
Официально зарегистрированные информационные агентства несут ответственность за опубликованную информацию. Вы можете, например, подать в суд на такое медиа за публикацию недостоверной информации, на такое медиа также распространяются законы Украины. Сайт без регистрации как ИА - это не медиа, а скорее всего забор. Есть еще медиа, которые не хотят регистрироваться, потому что бояться преследования. Публичного реестра, куда бы вы могли зайти и проверить, ИА перед вами или нет, нет - для этого надо писать запрос в Минюст. Но можно хотя бы посмотреть, что сайт о себе пишет. У нас, например, написано "информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ". Если вам лень писать в Минюст и проверять, то можете нам просто поверить. Кстати, по секрету: официально онлайн медиа в Украине не существует.
Важный фактор - информация о структуре собственности медиа. Вы вообще знаете, кому принадлежат сайты, которые вы читаете почти каждый день? Чье настроение может влиять на редакционную политику журналистов вашего любимого сайта? Речь об информации, а не о слухах. Вот, например, мы. В отличие от 90% СМИ в Украине, информация о собственниках LIGA.net доступна публично (вот здесь). Но иногда сайты могут врать. Проверить можно здесь (для проверки напишите в поиске ЛІГАБізнесІнформ). Но хватит о нас. Ваш сайт ничего не сообщает о своих собственниках? Скорее всего, вы читаете сливной бачок, существование которого оплачивают неизвестные бенефициары.
Совсем недавно появилось большое исследование Института массовой информации, которое объединяет многие из пунктов, указанных выше. И ранжирует медиа по открытости в целом. Это исследование многое упрощает и делает сразу несколько пунктов за вас. Открывайте и читайте. Есть ли ваши сайты в списке самых прозрачных? Если нет, то зачем вы продолжаете их читать - вы не в себе, что ли?
Еще один фактор доверия/недоверия - дата создания сайта. Предположим, что вы открыли неизвестный сайт, ранее никогда его не видели (ну, заголовок увидели в Фейсбуке, очень понравился). Внимательно оцените, когда эта площадка появилась. Полистайте сайт, поищите даты. Вполне вероятно, что перед вами сайт-однодневка в духе "Патриоты за все хорошее". Это не медиа. Не путайте.
"ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОДАСТ УКРАИНУ ПО КУСКАМ", "ПОРОШЕНКО УКРАЛ МИЛЛИАРД". Шок, сенсация, смотреть без регистрации и СМС - это все не медиа. Если перед вами такие заголовки, вы снова читаете не СМИ, а интернет-забор. К сожалению, огромное количество украинцев продолжают потреблять такого рода информацию, верят в нее и тиражируют.
Давайте проверим, хорошо ли вы усвоили материал. 10 вопросов!
Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.