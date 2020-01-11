Информационный провал. Что не так в истории с Boeing 737

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Зеленский "вел себя взвешенно" или это "провал коммуникаций"?

Сначала посольство Украины в Иране назвало главной версией падения техническую неисправность, отрицая ракеты (как по иранской методичке). Потом новость об этом посольство удалило. Потом вернуло, но исправило. Глава СБУ Баканов пропустил совещание по катастрофе 9 января, потому что катался на курорте в Куршавеле. Премьер-министр Гончарук отказася озвучивать версии, зато объявил о внеплановой проверке МАУ. Глава МИД Пристайко вообще заявил, что Украина, "к счастью", потеряла "только 11 людей". Президент Владимир Зеленский, которому комиссия с места крушения еще вчера сообщила о следах поражения ракетой на корпусе самолета, избегал конкретики вплоть до признания Ираном вины.

Так что хаос - наиболее точное определение того, что происходило в коммуникациях власти и общества. Мы попросили прокомментировать это Александра Харченко, который в 2014 году отвечал за коммуникации по крушению рейса МН17 над Донбассом. Он считает, что власть провалила тест. Но и критикам советует не перегибать палку: "Могла ли Украина утверждать только с чужих слов, что это была ракета? Я бы поостерегся. Я бы подождал, пока наши люди в комиссии в Иране, которым мы на 100% доверяем, скажут: да, это так. Или пока Иран не признается сам".

Эксперт в сфере информации Александр Смирнов добавляет: "Опираться на данные партнеров - это гигантский риск". "Украине нужно было получить информацию из Ирана, а дальше сформулировать официальную позицию. С "Canadia", конечно, зашквар, но это скорее анекдот, чем проблема (в официальном твиттере президента слово Canada написали с ошибкой, - ред.). А вот поспешить с выводами и оказаться в новом витке кризиса - стало бы бедой", - считает он.