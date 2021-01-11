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Микитась сдал Татарова

1 декабря НАБУ сообщило экс-президенту Укрбуда Максиму Микитасю о новом подозрении в даче взятки за фальсификацию экспертизы в виде паркоместа за 250 000 грн, которую получил замдиректора Госэкспертного центра МВД Константин Дубонос.

Микитась пошел на сделку со следствием и вышел из СИЗО, где находился с мая 2020 года. Экс-президент Укрбуда дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова, писал журналист Юрий Бутусов. Он говорит, что Татаров, который ранее работал главой правового департамента Укрбуда, был причастен к подкупу Дубоноса.

По данным журналистов Bihus.info, Татаров был научным руководителем Дубоноса в Нацакадемии внутренних дел. Это в дальнейшем подтвердит тесные связи Татарова с нынешним руководством МВД.

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