Микитась сдал Татарова
1 декабря НАБУ сообщило экс-президенту Укрбуда Максиму Микитасю о новом подозрении в даче взятки за фальсификацию экспертизы в виде паркоместа за 250 000 грн, которую получил замдиректора Госэкспертного центра МВД Константин Дубонос.
Микитась пошел на сделку со следствием и вышел из СИЗО, где находился с мая 2020 года. Экс-президент Укрбуда дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова, писал журналист Юрий Бутусов. Он говорит, что Татаров, который ранее работал главой правового департамента Укрбуда, был причастен к подкупу Дубоноса.
По данным журналистов Bihus.info, Татаров был научным руководителем Дубоноса в Нацакадемии внутренних дел. Это в дальнейшем подтвердит тесные связи Татарова с нынешним руководством МВД.
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Но Печерский суд и Венедиктова решили его защитить
Накануне запланированного задержания Татарова генпрокурор Ирина Венедиктова поздно вечером 1 декабря меняет группу прокуроров, что сделало невозможным вручение подозрения замглавы ОП, заявило НАБУ.
Следующим на защиту Татарова встал Печерский суд Киева. 14 декабря судья Павел Вовк постановил забрать у НАБУ дело Укрбуда, в котором как раз и проходит Татаров. Пока Венедиктова не успела удовлетворить желание суда, НАБУ 18 декабря предъявило Татарову подозрение. Поскольку Татарова не оказалось ни в ОП, ни дома, детективы передали подозрение по месту работы на Банковую. И.о. главы Спецантикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение и ходатайство в суд об аресте Татарова с альтернативой залога.
Однако 24 декабря в день избрания меры пресечения Офис генпрокурора вспомнил о решении Печерского суда и решил передать дело Укрбуда в СБУ. В связи с чем суд перенесли. А 28 декабря он снова не состоялся, поскольку прокуроры просто не пришли. В итоге 30 декабря работники прокуратуры отозвали ходатайство, поскольку "не могут утверждать, что подозрение Татарову обоснованно". Это обвалило все обвинение.
И старые друзья из МВД тоже помогли
Пока Офис Венедиктовой разваливал подозрение Татарова, 29 декабря следователи Нацполиции сообщили Микитасю о подозрении. По версии следствия, четыре человека по якобы заказу Микитася похитили юриста Укрбуда Олега Мирошниченко.
"Если суд примет решение задержать Микитася, значит из рук НАБУ он попадет в полицию… Там у Татарова сохраняются сильные связи, и высокопоставленные сотрудники полиции заинтересованы спасти Татарова от любой ответственности, а также заставить Микитася отказаться от свидетельских показаний против Татарова", – написал Бутусов 31 декабря накануне избрания меры пресечения Микитасю.
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По словам журналиста, больше всего в спасении Татарова заинтересован начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Именно на основании составленного его подчиненными ходатайства 31 декабря за несколько часов до Нового года Шевченковский суд Киева арестовал Микитася без права залога.
Кто такой Максим Цуцкиридзе
Цуцкиридзе и Татаров – земляки, оба родились в Новоукраинке Кировоградской области. В 2011-2014 годах вместе работали в Главном следственном управлении МВД. Татаров – как замначальника управления, а Цуцкиридзе – как начальник одного из отделов (подчиненный Татарова).
Татаров и Цуцкиридзе – соавторы нескольких научных работ по правоведению. Одна из них – "Расследование массовых беспорядков" от 2014 года. А сейчас оба входят в рабочую группу по реформированию криминальной юстиции в комиссии по правовой реформе при президенте Украины.
Причем здесь Портнов
В 2011-2013 годах руководителем Главного следственного управления МВД и по совместительству начальником Татарова и Цуцкиридзе был Василий Фаринник. На данный момент Фаринник руководит адвокатским объединением Креденс, которое называют "юристами Портнова" (бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова).
Ранее Креденс называлось Татаров Фаринник Головко и не сложно догадаться, что именно в этой конторе работал Татаров с 2015 года. В 2019 году Татаров был, в частности, адвокатом Портнова. Тогда прокурор Александр Божко жаловался, что Портнов вместе с Татаровым угрожали "посадить" его за расследование дела против Портнова.
Связи с Портновым Татаров не скрывает. В мае 2020 года в интервью телеканалу НАШ он заявил, что вместе с командой Портнова представляет потерпевших в деле о пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
ГБР не отстает и тоже помогает Татарову
Связи у Татарова есть и в Госбюро расследований, которое 4 января открыло уголовное производство против и.о. главы САП Грищука. Следствие считает, что Грищук подписал подозрение "невиновному лицу", то есть, Татарову.
В Офисе президента Татаров отвечает за правоохранительные органы, преимущественно, ГБР и Офис генпрокурора. И несмотря на то, что полномочия Татарова временно передали другому замглавы ОП Андрею Смирнову, контакты и связи никуда не делись.
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С августа 2020-го обязанности директора ГБР исполняет Алексей Сухачев. И как раз в августе президент Владимир Зеленский назначил Татарова замом Андрея Ермака.
Сухачев и Татаров входят в авторский коллектив научно-практического комментария к закону о судоустройстве и статусе судей от 2019 года. Кроме того, они члены редколлегии журнала Вісник кримінального судочинства, куда входят также Цуцкиридзе и Фаринник.
Круговая порука в действии
Таким образом, Офис генпрокурора, МВД и ГБР – то есть органы, чью деятельность в ОП курирует Татаров – встали на его сторону.
"Учитывая близкие связи Татарова с руководством ГСУ НПУ, расследование всех дел Микитася-Татарова логично объединить и вернуть как раз в НАБУ и САП. Это исключит малейшие сомнения и не позволит кому-либо из бывших руководителей Укрбуда уйти от ответственности", – считает Бутусов.
В свою очередь Микитась не понимает, почему "в тюрьме должен сидеть он", если они с Татаровым "все делали вместе". По информации Бутусова, Микитась и Татаров были близкими друзьями и семьями встречали Новый год. В качестве доказательства журналист обнародовал их совместные фотографии.
А что говорит Зеленский
Президент публично отреагировал на скандал с Татаровым лишь спустя почти месяц. В интервью журналу Фокус от 25 декабря он заявил, что нельзя делать вывод, что Татаров коррупционер, однако он должен доказать свою невиновность. "Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные", – отметил президент.