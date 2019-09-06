Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА?

В офисе Кличко говорят, что нет. С одной стороны, закон дает президенту право назначать глав местных администраций на срок полномочий. С другой, у Киева - статус столицы, и это накладывает особенности на местное самоуправление. КГГА также исполнительный орган Киевсовета. В 2003 году КСУ разъяснил, что главой КГГА может быть только мэр, которого президент назначает на должность.
Другими словами, закон о местных администрациях, на который ссылается глава ОП Андрей Богдан, говорит только о процедуре. Как должен быть назначен глава КГГА? Президентом. Кто должен быть назначен главой КГГА? Избранный киевлянами мэр. "Даже Янукович не назначал Попова главой КГГА, пока мэром был Черновецкий. При нем Попов был первым замом", - рассказали LIGA.net в окружении Владимира Кличко.
В офисе президента утверждают, что все законно. Как заявил Богдан, с 2003 года законы о местных выборах и о городе-герое Киеве неоднократно менялись, и решение Конституционного суда 2003 года уже якобы не имеет к ним отношения.
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Киевсовет в структуре столичной власти - важнее КГГА. Поэтому у мэра Киева и без должности главы КГГА есть все возможности руководить исполнительным органом Киевсовета, говорят у Кличко. Разграничить эти полномочия невозможно де-факто: все сплетено воедино.
Президент Зеленский это прекрасно понимает, утверждает эксперт по вопросам самоуправления Юрий Ганущак: "Даже если он назначит нового главу КГГА, его надо наделить полномочиями. Это разделение должно произойти. Иначе будет огромная легитимная проблема".
Бюджет Киева (кстати, это 57 млрд грн в год) - деньги не государственные, а местного самоуправления. Его подготовка, принятие, корректировка - прерогатива Киевсовета. А вот готовить его должен КГГА, но по поручению Киевсовета и по заданным параметрам.
"Давайте попробуем смоделировать. Глава КГГА ставит одни приоритеты, а Киевсовет - другие. Кто главнее в этой ситуации? Конечно, Киевсовет. Земля - коммунальная, КГГА может распоряжаться только землей государственной собственности. Все остальное через совет. Может ли глава КГГА на это повлиять? Если он не мэр - нет", - отметил собеседник LIGA.net в окружении Кличко.
Не особо. Именно мэр назначает и увольняет замов главы КГГА (статья 16 закона о столице). Он назначает и увольняет руководителей коммунальных предприятий. Спор может быть по увольнению начальников департаментов КГГА, но тут тоже сюр: они получают деньги из местного бюджета, а не государственного. А значит, по статье 42 закона о местном самоуправлении их тоже должен увольнять и назначать мэр.
Новый глава КГГА рискует быть загнанным в чисто исполнительные функции, а сверху еще будет получать указания от мэра - что, как и когда делать, считают у Кличко: "Такой себе еще один зам. Не выполнит - Киевсовет может его заслушать, и явиться туда он обязан по закону. То есть правовая и публичная неразбериха гарантированы". Нечто подобное уж было. Когда Кличко стал мэром, а Владимир Бондаренко еще оставался главой КГГА (назначен Турчиновым), то по требованию мэра он был обязан согласовывать все распоряжения КГГА с секретарем Киевсовета или управляющим делами. Назначения и увольнения в киевской администрации - в том числе.
У Зеленского объясняют это желанием отстранить смотрящих за Киевом (Вадима Столара) от власти. Кличко утверждает, что ему пытались навязать новых: столичного застройщика Андрея Варвиша и гендиректора 1+1 Александра Ткаченко для согласования решений по Киеву.
В офисе мэра говорят, что за увольнением стоит желание части команды Зеленского а) свести личные счеты, и б) попробовать получить контроль над бюджетом, землей, имуществом, благоустройством, стройкой. Возможно, новая команда будет искать для этого лазейки в законах.
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В масштабах Украины это может быть сигналом всем мэрам: договаривайтесь с новым президентом, или будет хуже, сказал LIGA.net политолог Виктор Таран: "Они демонстративно выбивают сильного игрока. Это сигнал местным элитам. Все остальное ситуативно: Варвиш и Богдан, борьба за киевскую землю, перераспределение тендеров. Это только бонус на фоне всеобщей борьбе".
Среди наиболее вероятных кандидатов называют экс-гендиректора 1+1 Александра Ткаченко и бизнесмена Андрея Холодова. Оба они сейчас - депутаты от партии Слуга народа. В прессе обсуждались еще две кандидатуры, но это вряд ли: киевский застройщик Андрей Вавриш будет слишком токсичным, а депутат Киевсовета Илья Сагайдак был слишком близок к Кононенко.
В ближайшие дни в Верховной Раде может быть зарегистрирован законопроект, который переписывает и разделяет полномочия главы КГГА и Киевского городского головы. По словам одного из его авторов Юрия Ганущака, это решит проблему двоевластия и даже даст возможность Зеленскому объявить досрочные выборы в Киеве: "Не сегодня-завтра нужно ожидать, что этот законопроект будет зарегистрирован. Не исключено, что его подаст сам Зеленский. Высшим пилотажем будет, если они еще подадут на вывод Венецианской комиссии. И только потом будет приниматься политическое решение - после закона возникают основания для досрочных выборов".
У Кличко подтверждают, что группа экспертов пишет новый закон о столице: "Хотелось бы увидеть. Конституционалисты считают невозможным".
Не исключено. Как объясняет Ганущак, такую возможность откроется после принятия нового закона: в связи со сменой статуса как Киевского городского головы, так и Киевского горсовета. Одновременно состоятся выборы в районные советы в Киеве. С одним нюансом: выбирать будут на год. "Потому что нормы Конституции о том, что очередные выборы происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть в 2020 году, - их перебить ничто не может. Разве что принимать изменения в саму Конституцию", - пояснил Ганущак.
"Слышали уже несколько дат, - не верят в окружении Кличко. - Но думаю, стороны не готовы".