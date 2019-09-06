Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА?

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Кличко выбрали киевляне, а с должности главы КГГА снимает Кабмин и президент. Это законно?

В офисе Кличко говорят, что нет. С одной стороны, закон дает президенту право назначать глав местных администраций на срок полномочий. С другой, у Киева - статус столицы, и это накладывает особенности на местное самоуправление. КГГА также исполнительный орган Киевсовета. В 2003 году КСУ разъяснил, что главой КГГА может быть только мэр, которого президент назначает на должность.

Другими словами, закон о местных администрациях, на который ссылается глава ОП Андрей Богдан, говорит только о процедуре. Как должен быть назначен глава КГГА? Президентом. Кто должен быть назначен главой КГГА? Избранный киевлянами мэр. "Даже Янукович не назначал Попова главой КГГА, пока мэром был Черновецкий. При нем Попов был первым замом", - рассказали LIGA.net в окружении Владимира Кличко.

В офисе президента утверждают, что все законно. Как заявил Богдан, с 2003 года законы о местных выборах и о городе-герое Киеве неоднократно менялись, и решение Конституционного суда 2003 года уже якобы не имеет к ним отношения.

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