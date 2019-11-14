Не ходишь на выборы? Тогда ты заслужил жить как в Silent Hill

Потому что в следующем году МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. И вопрос стоит иначе. Почему тебе ОК серость и грязь вокруг. И почему ты позволяешь делать с твоим городом все, что кому-то захочется. Тебе некуда пойти, нечего делать, город практически разрушен. И даже горячей воды часто нет.
Все потому, что политика - "это же грязно", как ты говоришь, и ты хочешь быть подальше от нее. Сидеть дома, играть в игры, пить, курить кальян, тусить и так далее. Но ты позволяешь воровать твой город, твои деньги. И зарабатывать на твоей глупости. Мы тебе говорим: надо ходить на выборы.
Смотри, ты же ездишь в Евросоюз, радуешься их уровню жизни. Там ходят на выборы. Но особенно - на местные выборы. Они важнее президентских или парламентских, потому что именно мэр и горсовет занимаются инфраструктурой и напрямую влияют на жизнь людей. Не президент Зеленский занимается твоим городом. Не Верховная Рада. Не премьер. Твоим городом занимаются местные власти. И поэтому очень важно ходить на местные выборы, которые пройдут в Украине осенью следующего года.
Друг, мы уже давно не Беларусь или Россия. У нас выборы честно проходят. Все международные организации это фиксируют. И на наших выборах честно побеждает тот, кто набрал больше голосов. Но это не значит, что нет инструментов купить победу. И если ты будешь сидеть - проголосуют другие. Но как думаешь, многих ли твоих соседей по-старше волнуют "креативные пространства" в твоем городе, например? Они проголосуют за обещание отремонтировать лавочки или сделать ремонт в подъезде. А ты так и будешь мечтать об эмиграции.
Послушай тогда, что говорят эксперты. По их мнению, грядущие местные выборы осенью 2020 года по значимости приближаются к первым украинским выборам в 1991-м году. "Нас ждет полное обновление", - говорит аналитик сети ОПОРА Александр Неберикут. Ты действительно хочешь и дальше жить как в Мордоре или может все-таки попробуешь что-то изменить?
Тест: как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы
Отлично. Тогда запомни: голосовать будем в октябре 2020 года. Предварительно. Но дата еще может измениться.
Будем выбирать местную власть: мэров (большие города - в два тура), глав громад, сельские/поселковые советы, областные советы. "Это очень серьезные вещи. Базовый уровень получит очень большие полномочия", - говорит эксперт по вопросам местного самоуправления Юрий Ганущак.
Именно эти люди будут строить то, что окружает тебя каждый день. Именно они будут решать, как будет жить твой город. А ты - на выборах - решишь, кто именно этим займется.
Читайте также: "40 страниц сатанизма": светлые и темные стороны нового закона о столице. Разбор LIGA.net
Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.