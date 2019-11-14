Не ходишь на выборы? Тогда ты заслужил жить как в Silent Hill

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Чем вас не устраивает мое "я вне политики"?

Потому что в следующем году МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. И вопрос стоит иначе. Почему тебе ОК серость и грязь вокруг. И почему ты позволяешь делать с твоим городом все, что кому-то захочется. Тебе некуда пойти, нечего делать, город практически разрушен. И даже горячей воды часто нет.

Все потому, что политика - "это же грязно", как ты говоришь, и ты хочешь быть подальше от нее. Сидеть дома, играть в игры, пить, курить кальян, тусить и так далее. Но ты позволяешь воровать твой город, твои деньги. И зарабатывать на твоей глупости. Мы тебе говорим: надо ходить на выборы.