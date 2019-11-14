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14.11.2019, 14:40

Не ходишь на выборы? Тогда ты заслужил жить как в Silent Hill

1

Чем вас не устраивает мое "я вне политики"?

Потому что в следующем году МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. И вопрос стоит иначе. Почему тебе ОК серость и грязь вокруг. И почему ты позволяешь делать с твоим городом все, что кому-то захочется. Тебе некуда пойти, нечего делать, город практически разрушен. И даже горячей воды часто нет.

Все потому, что политика - "это же грязно", как ты говоришь, и ты хочешь быть подальше от нее. Сидеть дома, играть в игры, пить, курить кальян, тусить и так далее. Но ты позволяешь воровать твой город, твои деньги. И зарабатывать на твоей глупости. Мы тебе говорим: надо ходить на выборы.

2

Зеленского выбрали. Что еще надо-то?

Смотри, ты же ездишь в Евросоюз, радуешься их уровню жизни. Там ходят на выборы. Но особенно - на местные выборы. Они важнее президентских или парламентских, потому что именно мэр и горсовет занимаются инфраструктурой и напрямую влияют на жизнь людей. Не президент Зеленский занимается твоим городом. Не Верховная Рада. Не премьер. Твоим городом занимаются местные власти. И поэтому очень важно ходить на местные выборы, которые пройдут в Украине осенью следующего года.

3

Там все без меня уже решили

Друг, мы уже давно не Беларусь или Россия. У нас выборы честно проходят. Все международные организации это фиксируют. И на наших выборах честно побеждает тот, кто набрал больше голосов. Но это не значит, что нет инструментов купить победу. И если ты будешь сидеть - проголосуют другие. Но как думаешь, многих ли твоих соседей по-старше волнуют "креативные пространства" в твоем городе, например? Они проголосуют за обещание отремонтировать лавочки или сделать ремонт в подъезде. А ты так и будешь мечтать об эмиграции.

4

Ну-у-у, не до конца вы меня убедили

Послушай тогда, что говорят эксперты. По их мнению, грядущие местные выборы осенью 2020 года по значимости приближаются к первым украинским выборам в 1991-м году. "Нас ждет полное обновление", - говорит аналитик сети ОПОРА Александр Неберикут. Ты действительно хочешь и дальше жить как в Мордоре или может все-таки попробуешь что-то изменить?

Тест: как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы

5

Ладно. Может быть я и проголосую

Отлично. Тогда запомни: голосовать будем в октябре 2020 года. Предварительно. Но дата еще может измениться.

6

Но кого мы будем выбирать?

Будем выбирать местную власть: мэров (большие города - в два тура), глав громад, сельские/поселковые советы, областные советы. "Это очень серьезные вещи. Базовый уровень получит очень большие полномочия", - говорит эксперт по вопросам местного самоуправления Юрий Ганущак. 

Именно эти люди будут строить то, что окружает тебя каждый день. Именно они будут решать, как будет жить твой город. А ты - на выборах - решишь, кто именно этим займется.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Теги децентрализация местное самоуправление местные выборы #ВластьЭтоМы выборы-2020
 