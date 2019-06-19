Президент, Кабмин, Рада: кто главный в Украине? #ВластьЭтоМы

Такие обещания - спектакль для избирателей, но проверенный и эффективный инструмент в борьбе за голоса. Пенсии и зарплаты - совсем не в зоне ответственности президента. За социально-экономические вопросы в Украине отвечает Кабинет министров, на который президент в теории имеет очень незначительное влияние. Глава государства может рекомендовать парламенту две кандидатуры министров: иностранных дел и обороны. Кандидатуру премьер-министра тоже подает президент, но только ту, которую предложила коалиция в Раде. Последнее слово по всем кандидатам в министры все равно за парламентом.
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В команде президента Владимира Зеленского уже пояснили, что тарифы - не прерогатива президента. "Обещать, что снижение произойдет через день, два или три после инаугурации, было бы ложью. Это непростой, тяжелый процесс", - прокомментировал на следующий день после второго тура выборов глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.
И это правда, повлиять на снижение тарифов президент может очень опосредованно. Тарифы для потребителей устанавливает независимый (по идее) регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
И снова нет. С 2105-го в Украине действует плавающий обменный курс, который зависит от спроса и предложения на иностранные валюты в Украине (в средне- и долгосрочном периоде), говоря другими словами - рынка. Национальный банк Украины каждый рабочий день устанавливает официальный курс гривни к иностранным валютам, но даже на этот показатель президенту повлиять сложно. Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента, но на семилетний срок. Поскольку Яков Смолий возглавил Нацбанк только в 2018 году, его полномочия закончатся уже после президентского срока Владимира Зеленского.
Только за три направления: курирует внешнюю политику, отвечает за нацбезопасность и оборону и является Главнокомандующим ВСУ. Кадровые полномочия президента ограничены. Помимо двух министров, он может назначать высшее командование армии (даже Нацгвардия и Внутренние войска не в счет), половину состава Рады Нацбанка, треть состава КСУ, секретаря СНБО. Большинство других кадровых решений, вплоть до глав СБУ и ГПУ, он обязан утверждать в Раде.
Из других полномочий у президента есть возможность вносить в парламент свои законопроекты и ветировать принятые депутатами законы. Однако даже его право вето не окончательное: Верховная Рада может его преодолеть, если соберет 300 голосов.
Конечно, президент может распустить Раду и объявить досрочные выборы. Но для этого нужны веские основания. Иначе это решение может быть оспорено в Конституционном суде Украины - как в случае с Зеленским и нынешней Верховной Радой.
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В Украине парламентско-президентская форма правления. Так что в теории - да. Если очень коротко, то Рада - единственный орган власти, который может принимать законы вплоть до изменения Конституции. Раз в год депутаты утверждают главный финансовый документ страны - госбюджет, в том числе и оборонный. Рада контролирует, кого и на какие должности хочет назначить президент, чем занимается правительство. Коалиция фракций прямо участвует в формировании Кабмина. И именно коалиция подает президенту кандидатуру премьера.
В украинской практике президент почти всегда контролирует многочисленную фракцию в Верховной Раде, плюс у него есть почти абсолютное влияние на областные администрации. Поэтому в украинской практике президент и премьер-министр находятся в конфликте.
Кабинет министров - это высший орган в системе исполнительной власти. Премьер-министр подает Верховной Раде кандидатуры министров (кроме обороны и иностранных дел, это право президента). Именно Кабмину следует адресовать вопросы экономического развития и размера зарплат и пенсий. Кабмин занимается государственной экономической политикой, управляет объектами госсобственности, обслуживает госдолг. На нем - финансовая, налоговая, таможенная, аграрная политика, вся социалка и т.д.
От того, насколько компетентен Кабмин, его взаимодействия с Радой и президентом и зависит качество жизни украинцев.
В новом составе Верховной Рады сложится коалиция фракций, которая затем сформирует новый же Кабинет министров и утвердит для него программу реформ. Насколько это важно - решать самим избирателям. Традиционно интерес к парламентским и местным выборам значительно ниже, чем к президентским. Как видно из распределения полномочий во власти - зря.
Украинцы привыкли смотреть на власть персонифицированно, объяснил LIGA.net политолог Петр Олещук: "Большинству граждан неинтересно углубляться во все эти политические расклады. Им нужен один человек, который будет за все отвечать, что-то вроде царя. Поэтому все время внимание к выборам президента довольно высокое, к парламентским - уже ниже, а в органы местного самоуправления - вообще минимальное. Хотя именно они важнее всего для каждого украинца. Президент местные водопроводы не прокладывает".
По партийным спискам видно, что ряд перспективных партий услышали запрос общества на обновление власти. Слуга народа и Голос, например, решили не брать в списки тех, кто уже был депутатом. Если обе партии попадут в новый парламент - уже это обеспечит значительное обновление (подробный анализ списков от LIGA.net: Слуги народа - здесь, Голоса - здесь).
"Другое дело, насколько это обновление будет качественным. И как новые фракции смогут сосуществовать в парламенте", - считает Олещук. Проблема номер два: торопясь распустить Раду, Зеленский не выполнил обещание провести выборы по новым правилам. Мажоритарка остается, а партии пока тщательно скрывают кандидатов в округах. С высокой долей вероятности самые одиозные политики и люди олигархов будут избираться именно там.
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