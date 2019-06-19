Президент, Кабмин, Рада: кто главный в Украине? #ВластьЭтоМы

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За что тогда вообще отвечает президент?

Только за три направления: курирует внешнюю политику, отвечает за нацбезопасность и оборону и является Главнокомандующим ВСУ. Кадровые полномочия президента ограничены. Помимо двух министров, он может назначать высшее командование армии (даже Нацгвардия и Внутренние войска не в счет), половину состава Рады Нацбанка, треть состава КСУ, секретаря СНБО. Большинство других кадровых решений, вплоть до глав СБУ и ГПУ, он обязан утверждать в Раде.

Из других полномочий у президента есть возможность вносить в парламент свои законопроекты и ветировать принятые депутатами законы. Однако даже его право вето не окончательное: Верховная Рада может его преодолеть, если соберет 300 голосов.

Конечно, президент может распустить Раду и объявить досрочные выборы. Но для этого нужны веские основания. Иначе это решение может быть оспорено в Конституционном суде Украины - как в случае с Зеленским и нынешней Верховной Радой.

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