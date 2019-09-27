Пробиться в Раду: как стать помощником депутата. #ВластьЭтоМы

Есть несколько путей. Например, помощник депутата Кирилла Нестеренко (Слуга народа) Герман Петер сначала прошел с ним всю избирательную кампанию, и только потом получил предложение продолжить сотрудничество в стенах парламента. Хотя, рассказал Герман LIGA.net, этому предшествовала активная общественная деятельность в течение долгого времени.
"Я начал заниматься общественной работой еще в школе, потом возглавлял структуру молодежного совета Днепра, студенческое самоуправление в университете. Сотрудничал с горсоветом... Это резюмирует мой образ жизни... Когда мне предложили принять участие в предвыборной гонке - я согласился", - рассказывает Петер.
Алина Куприянчик работает помощником депутата уже второй созыв подряд, на этот раз - Роксоланы Пидласой (Слуга народа). Всех помощников она делит на несколько категории. Первая - те, кто идет по пути профильного обучения в специальных академиях и школах помощников. Таких предложений немало в интернете и соцсетях. Вторая - люди, которые сами выходят на народных депутатов. Это массово происходило после досрочных выборов: поскольку Рада обновилась на 80%, помощники из восьмого созыва предлагали свои кандидатуры новым депутатам, подавали резюме. И наоборот: многие депутаты-новички в этом созыве набирали себе команду помощников даже через соцсети - как Стефанчук. Но есть еще одна категория: помощники, которые попали в Верховную Раду не из системы.
"Это моя категория. До Рады я работала вообще в другой сфере: сначала кредитным инспектором в банке, потом в частной нотариальной конторе. И тут знакомые сказали, что один депутат ищет себе помощников. Я ни на что не надеялась: для меня это была чуть ли не небесная должность"
Куприянчик прошла три этапа собеседований. На третьем выполнила практическое задание, которое состояло из пяти exercise. "И из шести кандидатов выбрали меня. После месяца испытательного срока я осталась работать с этим депутатом", - рассказала она LIGA.net.
"Я много общаюсь с молодежью, - добавила она, - и часто говорю о том, что не стоит бояться, надо пробовать себя. И даже если тебе на каком-то этапе отказали - всегда ищи новые возможности. Рано или поздно тебя заметят, если ты будешь четко идти к поставленной цели".
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Их количество не бесконечно. Один народный депутат может набрать максимум 31-го помощника-консультанта. На это выделяется специальный фонд: 38 000 гривень после уплаты налогов. Чем больше помощников - тем ниже их зарплата. Поэтому обычно нардепы обходятся двумя-тремя платными помощниками, а остальных при необходимости набирают на общественных началах - бесплатно.
"Мне лично были нужны помощник-юрист, который имеет опыт работы в уголовном праве и устоявшиеся антикоррупционные ценности, а также личный помощник, который хорошо ориентируется в процессах функционирования Верховной Рады, с высокими коммуникационными и аналитическими способностями", - рассказала LIGA.net народный депутат от фракции Голос Александра Устинова. Это ее первая каденция: до выборов она работала в Центре противодействия коррупции, а в парламенте вошла в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Лучше всего, говорит Устинова, если у депутата работают два помощника: один является ассистентом и ведет весь документооборот (в среднем за каденцию депутат направляет около 2,5 тысяч обращений), второй юристом. Причем юрист должен быть профильным, хорошо понимать процессы работы конкретного юридического направления - в зависимости от комитета, членом которого является депутат. "В моем случае - с хорошим знанием Уголовного, Уголовного процессуального кодексов и правоохранительной системы", - уточнила она.
Помощник народного депутата должен иметь высшее образование - этого требует законодательство. Помощник-юрист - высшее профильное юридическое образование. Личные же помощники чаще всего экономисты, международники или журналисты, говорит Устинова.
Конечно, совершенно не лишним будет знание иностранных языков, как минимум - английского.
На кофе времени вряд ли хватит. "Тут не существует даже графика работы. Это как часы, которые должны всегда работать, чтобы показывать актуальное время", - так описывает свои обязанности помощник депутата Герман Петер.
Некоторые депутаты подбирают себе универсальных помощников, которые могут и с законопроектами работать, и административные дела вести. Но это редкость: объем работы слишком большой для одного человека. Поэтому чаще в команду входят два-три помощника.
Помощник-юрист плотно работает над подготовкой законопроектов, готовит своему депутату аналитические записки на уже внесенные законопроекты, а после первого чтения работает над правками в них. После того, как Верховная Рада перешла в режим "взбесившегося принтера" и принимает законы по сокращенной процедуре, юристам приходится брать работу даже на дом.
Административный помощник занимается всем остальным. Это взаимодействие со СМИ и избирателями, составление графиков встреч и их организация, коммуникация с фракцией и международными партнерами, документооборот, частичный PR.
"Вообще обязанности помощников зависят от депутата: насколько он активный, что хочет успеть за созыв, - объясняет Куприянчик. - Если депутат активный, то на его помощника-юриста ложится огромное количество работы над законопроектами. Нередко им приходится и самим встречаться с представителями министерств, общественных организаций для обсуждения законов. Административным помощникам не легче. На них лежит вся остальная ответственность: внутренние вопросы, ответы гражданам, письма на комитеты, отзывы подписей. Чтобы вы понимали, у нас такая бюрократическая система в Раде, что все может быть решено только через письма".
Некоторые депутаты отдельно берут себе помощника-международника или публичного помощника для работы со СМИ.
"День может начаться в 7 утра и закончиться в 4 ночи, а потом снова в 7. Это не работа, это действительно образ жизни. И если на это соглашаться, то нужно понимать, что родные и друзья почти не будут тебя видеть. Это немного огорчает", - признается Герман Петер.
Говорит: его обязанности сложно конкретизировать, но в основном они замкнуты на избирательный округ в Днепре. Здесь депутат Кирилл Нестеренко, которому он помогает, выиграл досрочные выборы: "На мне приемная, обращения, график его пребывания на округе".
Еще как может. В парламенте прошлого созыва Марина Бардина была помощником народного депутата Сергея Лещенко, а в этом созыве она и сама уже - депутат. По иронии судьбы, ее бывший босс по итогам досрочных выборов в новую Раду не попал.
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Работа помощником народного депутата дает четкое понятие об основах функционирования парламента и вообще политической сферы, объясняет депутат Александра Устинова. Партийная жизнь, связи с общественностью, работа с избирателями - этим занимается как депутат, так и его помощники. "Но есть один важный момент для хорошего старта политической карьеры, - считает она. - Это репутация депутата. Ведь его имя и действия всегда прямо отражаются на помощниках. Поэтому здесь все не так однозначно".
Во-первых, утверждает Алина Куприянчик, еще остаются народные депутаты, которые работают без помощников: из-за высоких темпов работы у них просто не было времени на поиски. Во-вторых, до конца каденции наверняка будут открываться новые вакансии. А пока можно попробовать свои силы в качестве помощника на общественных началах: да, без зарплаты, но опыт гарантирован.
Фактически это волонтеры, которые не получают зарплату за свою работу. Часто это студенты, активная молодежь или представители общественных организаций. Как правило, их цель - взаимовыгодно и конструктивно работать над своим направлением (экология, борьба с коррупцией, реформа образования или медицины), используя возможности народного депутата.
Есть. Общественная организация Лига интернов организовывает Программу стажировки в Верховной Раде, говорит Устинова. Это шестимесячная стажировка в секретариатах комитетов и структурных подразделениях Аппарата Верховной Рады для молодых специалистов до 35 лет.
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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.