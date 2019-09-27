Пробиться в Раду: как стать помощником депутата. #ВластьЭтоМы

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Хочу стать помощником "слуги народа". С чего начать?

Есть несколько путей. Например, помощник депутата Кирилла Нестеренко (Слуга народа) Герман Петер сначала прошел с ним всю избирательную кампанию, и только потом получил предложение продолжить сотрудничество в стенах парламента. Хотя, рассказал Герман LIGA.net, этому предшествовала активная общественная деятельность в течение долгого времени.

"Я начал заниматься общественной работой еще в школе, потом возглавлял структуру молодежного совета Днепра, студенческое самоуправление в университете. Сотрудничал с горсоветом... Это резюмирует мой образ жизни... Когда мне предложили принять участие в предвыборной гонке - я согласился", - рассказывает Петер.

Алина Куприянчик работает помощником депутата уже второй созыв подряд, на этот раз - Роксоланы Пидласой (Слуга народа). Всех помощников она делит на несколько категории. Первая - те, кто идет по пути профильного обучения в специальных академиях и школах помощников. Таких предложений немало в интернете и соцсетях. Вторая - люди, которые сами выходят на народных депутатов. Это массово происходило после досрочных выборов: поскольку Рада обновилась на 80%, помощники из восьмого созыва предлагали свои кандидатуры новым депутатам, подавали резюме. И наоборот: многие депутаты-новички в этом созыве набирали себе команду помощников даже через соцсети - как Стефанчук. Но есть еще одна категория: помощники, которые попали в Верховную Раду не из системы.

"Это моя категория. До Рады я работала вообще в другой сфере: сначала кредитным инспектором в банке, потом в частной нотариальной конторе. И тут знакомые сказали, что один депутат ищет себе помощников. Я ни на что не надеялась: для меня это была чуть ли не небесная должность"

Куприянчик прошла три этапа собеседований. На третьем выполнила практическое задание, которое состояло из пяти exercise. "И из шести кандидатов выбрали меня. После месяца испытательного срока я осталась работать с этим депутатом", - рассказала она LIGA.net.

"Я много общаюсь с молодежью, - добавила она, - и часто говорю о том, что не стоит бояться, надо пробовать себя. И даже если тебе на каком-то этапе отказали - всегда ищи новые возможности. Рано или поздно тебя заметят, если ты будешь четко идти к поставленной цели".

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