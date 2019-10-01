Скандал года. Запутанная история с Трампом - максимально доступно

Короткое название для скандала вокруг президента США Дональда Трампа. Сенат США обвиняет его в давлении на украинскую власть в личных целях, используя пост президента. Поводом стала публикация инсайдерских показаний сотрудника американских спецслужб, который сообщил, что Трамп давил на Владимира Зеленского с целью дать ход расследованию против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Президентские выборы в США пройдут осенью 2020 года. Байден вероятно будет главным конкурентом Трампа. Таким образом, Трамп мог в корыстных целях использовать свое положение. "Гейт" к фамилии добавляют по традиции от Уотергейтского скандала, когда Никсон якобы мог использовать власть, чтобы прослушивать оппонентов.
В 2014 году Хантер Байден (сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена) входил в совет директоров компании Burisma Holding Limited, которая работает в Украине. Собственником компании, по данным СМИ, был бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. По мнению Трампа, Байден, находясь на должности вице-президента, якобы заставил бывшую власть Украины закрыть дела и уволить генпрокурора Виктора Шокина.
Его пригласили на пост директора в совет директоров Burisma Holdings в мае 2014 года. Он курировал юридический блок и сопровождение компании в международных организациях. Был во главе совета до этого года. По данным The New Yorker, в 2019 году Хантер отказался от должности. Но сказал журналистам, что гордится своей работой в компании. И добавил: "Никогда бы не подумал, что Трамп выберет меня в качестве наконечника для копья против того, кто может его победить".
Нефтегазодобывающая компания. На энергетическом рынке Украины с 2002 года. Фигурировала в нескольких уголовных делах, часть из которых уже закрыта.
Первое. В 2014 году ГПУ расследовала незаконное обогащение Злочевского на $35 млн. Был объявлен в розыск. Потом розыск отменили через суд. Статус дела на сегодня - неизвестен.
Второе. ГПУ, затем НАБУ расследовали деятельность Минэкологии в 2010-2012 годах - якобы министерство незаконно выдавало разрешения на добычу газа, в том числе компаниям группы Burisma. Дело было закрыто, потом возобновлено. Статус на сегодня - неизвестен.
Третье. ГПУ расследовала схему, которая в период 2014-2015 года якобы позволила некоторым компаниям (включая компании Злочевского) уклонится от уплаты налогов на сумму около 1 млрд грн. ГПУ закрыла дело в части подозрений по Злочевскому - компании группы Burisma уплатили в бюджет 180 млн грн в качестве возмещения убытков.
25 сентября палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа. По словам спикера палаты, Трамп изменил присяге, поставил под угрозу национальную безопасность и чистоту американских выборов. После опубликования стенограммы, спикер палаты заявила, что необходимость импичмента президента США подтверждена.
По данным опроса новостного канала CBS News, 55% опрошенных американцев поддерживают действия Конгресса, 45% – нет. 42% респондентов считают, что Трамп заслуживает импичмента, 36% - нет. Еще 22% американца считают, что судить рано. Число сторонников импичмента постоянно растет на фоне новых доказательств.
Импичмент - это процедура, завершением которой может стать отставка. Отставок в результате импичмента еще не было. Однако саму процедуру в США уже запускали.
В 1998 году Билл Клинтон оказался под обвинениями во лжи под присягой, когда говорил об отношениях с Моникой Левински. Тогда палата представителей США большинством голосов поддержала импичмент, но дело заглохло в 1999 году, когда попало в Сенат и не набрало ⅔ голосов.
Под угрозой импичмента был и Ричард Никсон. Его обвиняли в том, что он прослушивал штаб конкурента от Демократической партии на выборах (Уотергейтский скандал). Обе палаты Конгресса США выступали за импичмент президента. Но формально в отставку Никсон ушел добровольно - после встречи с представителями палат.
Да, имен - очень много. Но вот, что надо знать об основных героях истории. Руди Джулиани - адвокат Трампа. Он встречался с бывшими генпрокурорами Украины - Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Последний сейчас судится, чтобы восстановиться в должности генпрокурора, а его показания о давлении со стороны Байдена на Украину использует прореспубликанское издание The Hill.
Луценко - активнее всего разыгрывает в Украине карту вмешательства в американские дела. Он заявил, что против сына Байдена доказательств нет, но они могут появиться, если дело будут расследовать в США. Он также утверждает, что Джо Байден якобы давил на Порошенко. Теперь Луценко готов ехать в США, чтобы дать там показания: "Почему бы нет. Я абсолютно открыт".
Курт Волкер - спецпредставитель Госдепа США (теперь уже бывший). Волкер в основном занимался темой минских соглашений и украинско-российской войны. Но как минимум один раз помог адвокату Трампа организовать встречу с окружением Зеленского, а именно - помощником украинского президента Андреем Ермаком (подробно о личности Ермака LIGA.net писала в начале месяца). Когда о действиях Волкера стало известно - он подал в отставку и теперь, возможно, будет давать показания.
Самый интересный персонаж - информатор, с которого все началось. Ожидается, что он выступит перед Конгрессом. Пока что его личность - абсолютная тайна. Известно лишь, что он - агент ЦРУ, работавший в Белом доме, о чем написала The New York Times. Информатор предоставил свой доклад о возможной измене Трампа разведкомитету Конгресса, а Конгресс инициировал расследование. Сейчас информатору, как считают его юристы, грозит опасность.
Трампогейт лично Зеленскому ничем не грозит, но может навредить Украине, поскольку страна оказалась фактически замешана во внутренние дела США. Например, подыгрывание некоторых украинских политиков тому или иному участнику скандала может ухудшить отношения Украины с одной или сразу с обеими партиями в США - республиканцами и демократами. А в будущем может повлиять и на отношения с новым американским президентом. С другой стороны, широкая огласка этого скандала может быть выгодна Украине как защита от теневых попыток договориться о судьбе Украины за спиной Украины - но это тема для отдельного текста.
Сценарий первый. В ходе расследования могут обнаружиться новые доказательства давления Трампа на украинскую власть и большинством голосов будет поддержана отставка Трампа. Однако ее должны поддержать ⅔ голосов в Сенате - то есть и демократы, и республиканцы. Большинство мест у республиканцев. Так что сценарий пока маловероятный.
Сценарий второй. Трампа не отправят в отставку, но скандал повлияет на его шансы переизбраться президентом США. Пока что это наиболее вероятный сценарий. Однако любые новые доказательства могут переломить позицию внутри республиканцев. И - кто знает - Трамп может стать первым президентом, отправленным в отставку по процедуре импичмента.
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