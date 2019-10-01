Скандал года. Запутанная история с Трампом - максимально доступно

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Что такое Burisma?

Нефтегазодобывающая компания. На энергетическом рынке Украины с 2002 года. Фигурировала в нескольких уголовных делах, часть из которых уже закрыта.

Первое. В 2014 году ГПУ расследовала незаконное обогащение Злочевского на $35 млн. Был объявлен в розыск. Потом розыск отменили через суд. Статус дела на сегодня - неизвестен.

Второе. ГПУ, затем НАБУ расследовали деятельность Минэкологии в 2010-2012 годах - якобы министерство незаконно выдавало разрешения на добычу газа, в том числе компаниям группы Burisma. Дело было закрыто, потом возобновлено. Статус на сегодня - неизвестен.

Третье. ГПУ расследовала схему, которая в период 2014-2015 года якобы позволила некоторым компаниям (включая компании Злочевского) уклонится от уплаты налогов на сумму около 1 млрд грн. ГПУ закрыла дело в части подозрений по Злочевскому - компании группы Burisma уплатили в бюджет 180 млн грн в качестве возмещения убытков.