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23 апреля под Киевом приземлился крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия". Он доставил 12 млн медицинских масок, около 260 000 защитных очков и более 100 000 костюмов пятого уровня защиты. Самолет встречали президент Владимир Зеленский , глава офиса президента Андрей Ермак , министр инфраструктуры Владислав Криклий , главный санитарный врач Виктор Ляшко . Зеленский произнес речь, в которой сказал, что маски предназначены "как для больниц, так и для аптечных сетей". О том, кто оплачивал поставку, и был ли на борту коммерческий груз, президент не говорил.

Помощница Гереги Ольга Григорьева заявила, что письмо Кличко отправили случайно, больше подобных писем представителям власти никто не направлял. Однако после публикации депутаты Верховной Рады сообщили журналистам, что такие же письма приходят и им на официальные электронные адреса.

Журналисты связались с представительницей Эпицентра, номер которой был в письме. Она сообщила, что товары, которые Эпицентр предлагает на продажу, Мрия доставила из Китая не на благотворительной, а на коммерческой основе.

29 апреля в СМИ появилось фото письма народного депутата Александра Гереги (совладелец сети строительных гипермаркетов Эпицентр), адресованное мэру Киева Виталию Кличко . В письме Герега предлагал Кличко приобрести у ООО Эпицентр К товары, которые 23 апреля привезла "Мрия". В письме указаны телефоны контактных лиц, к которым можно обратиться для покупки средств индивидуальной защиты.

Письмо Гереги о продаже масок, доставленных "Мрией" начали бурно обсуждать в Фейсбуке. Например, депутат от фракции Голос Кира Рудик написала пост о том, что президент и его команда презентовали встречу "Мрии" так, "будто это их груз, и скоро его получат врачи". "А потом выяснилось, что самолет доставил в Украину груз для господина Гереги, который дал возможность пропиариться на этом президенту", - написала Рудик. Возмущенный пост опубликовала и депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

Так и в чем подвох?

Так и в чем подвох?

Так и в чем подвох?

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А что говорят Зеленский и Кличко ?

На сайте Офиса президента до сих пор нет официальной реакции на скандал. Утром 30 апреля там вышла новость: в Киев прилетел еще один самолет из Китая, который привез 400 000 респираторов и 50 000 защитных щитков для украинских врачей. Там же есть комментарий заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко – о том, что самолеты из Китая перевозили, в том числе, коммерческие грузы.

"Мы дали возможность коммерческим организациям, в первую очередь, сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы… Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину оплачивают коммерческие организации", - говорит Тимошенко в новости на сайте ОП.

В интервью LIGA.net Тимошенко сказал, что самолет, приземлившийся в Гостомеле 23 апреля, полностью оплатил Эпицентр - по условиям договора с государственным предприятием Антонов (на его балансе находится Мрия). Сколько стоил перелет, и какое на нем было соотношение гуманитарного и коммерческого груза, замглавы ОП не знает.

Офис президента, по его словам, в перевозке груза не участвовал. "Мы решили встретить Мрию, потому что, во-первых, она давно не летала, во-вторых, это гордость нашего авиастроения, а в-третьих, она не везла что-то секретное", - сказал Тимошенко.

В компании Антонов условия перевозки и информацию о заказчике не комментируют, ссылаясь на условия договора.