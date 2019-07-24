Слуга народа получит в Раде 250+ депутатов. Что они могут

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Как партии Зеленского удалось провести столько депутатов в Раду?

После победы на выборах президента Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%. Даже подал в парламент законопроект, но его не внесли в повестку дня. Хотя все равно в пояснительной записке к нему глава администрации президента Андрей Богдан написал, что к досрочным выборам Рады отменить мажоритарку все равно не успеют. Это и позволило Зеленскому сорвать джекпот: кроме условно 126 мандатов по партийному списку, Слуга народа заводит в Раду около 130 мажоритарщиков.

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"Когда сторонники сохранения мажоритарной избирательной системы утверждали, что это не даст Зеленскому монополизировать Раду, они не учли, что рейтинг Зеленского наоборот обеспечит победу Слуги народа в большинстве округов. При другой системе выборов у них было бы порядком меньше мандатов", - объяснил LIGA.net аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев.

С учетом предварительных результатов выборов, теперь у Зеленского в парламенте будет больше 250 депутатов - единоличное большинство. Это означает, что ему незачем искать союзников, создавать коалицию, делиться должностями и формировать правительство "на троих".