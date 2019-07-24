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24.07.2019, 16:30

Слуга народа получит в Раде 250+ депутатов. Что они могут

1

Как партии Зеленского удалось провести столько депутатов в Раду?

После победы на выборах президента Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%. Даже подал в парламент законопроект, но его не внесли в повестку дня. Хотя все равно в пояснительной записке к нему глава администрации президента Андрей Богдан написал, что к досрочным выборам Рады отменить мажоритарку все равно не успеют. Это и позволило Зеленскому сорвать джекпот: кроме условно 126 мандатов по партийному списку, Слуга народа заводит в Раду около 130 мажоритарщиков.

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"Когда сторонники сохранения мажоритарной избирательной системы утверждали, что это не даст Зеленскому монополизировать Раду, они не учли, что рейтинг Зеленского наоборот обеспечит победу Слуги народа в большинстве округов. При другой системе выборов у них было бы порядком меньше мандатов", - объяснил LIGA.net аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев.

С учетом предварительных результатов выборов, теперь у Зеленского в парламенте будет больше 250 депутатов - единоличное большинство. Это означает, что ему незачем искать союзников, создавать коалицию, делиться должностями и формировать правительство "на троих".

2

Такое в украинском парламенте когда-нибудь уже было?

Партия Слуга народа побила два предыдущих рекорд Партии регионов, с которой сейчас некоторые политологи сравнивают ее результат на выборах. В 2007 году партия Януковича набрала по списку 34,37% голосов избирателей (Слуга народа сейчас 43,11%) - и большей поддержки не было ни одной политической силы за время независимости. А в 2012 году ПР выиграла сразу в 113 мажоритарных округах.

3

Что сможет монобольшинство Зеленского в новой Верховной Раде?

Из самого важного - Слуга народа сможет самостоятельно сформировать Кабмин и назначить премьер-министра. Согласование некоторых кандидатур с президентом станет чистой формальностью. Дальше по цепочке: могут назначить руководство АМКУ, Фонда госимущества, Комитета телевидения и радиовещания, главу СБУ, одобрить предложенного Зеленским генпрокурора. При наличии партийной дисциплины не будет проблем и с избранием "своего" спикера Рады: голосование по кандидатурам от фракций проходит в тайном режиме. Здесь же - возможность назначать судей КСУ, отправлять своих представителей в комиссии по отбору НАБУ или НАПК.

Депутаты от Слуги народа также могут принять любой закон, какой посчитают нужным, говорит LIGA.net эксперт по Конституции Юлия Кириченко: "Потому что все законы принимаются простым большинством в 226 голосов. Тут легче сказать, чего они не смогут".

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4

А чего не смогут слуги народа в парламенте?

"Слуга народа не сможет самостоятельно менять Конституцию или объявить импичмент президенту", - отметила Кириченко. Для этого нужно минимум 300 голосов - не обычное, а конституционное большинство. Не получится без этого и преодолеть вето президента Зеленского на принятые Верховной Радой законы, если вдруг возникнет такая необходимость. "Но из того, что они декларировали политически, сегодня они не смогут единолично провести именно конституционную реформу", - напомнила Кириченко.

5

Команда Зеленского собиралась менять Конституцию? Что именно?

В числе первых решений в новой Верховной Раде партия Зеленского обещала отменить депутатскую неприкосновенность. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины, которая ее гарантирует. Дальше, как сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, надо ввести механизм отзыва народного депутата с должности. Продолжить реформу децентрализации, превратить ОГА в префектуры, создавать мировые суды - туда же. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук вообще анонсировал глобальный пересмотр Основного Закона, особенно раздел о правах и свободах - слишком много "декларативных прав".

6

Может ли Слуга народа пойти ва-банк и создать большинство в 300+ голосов?

Ничто не мешает Слуге народа добрать нужные для конституционного большинства голоса, договорившись с другими фракциями о коалиции. "У них есть возможность создать большинство самостоятельно. Это может быть одна фракция, если по итогу выборов она получит больше 226 мандатов, а может быть коалиция фракций. Тогда подписывается коалиционное соглашение. Если у фракции есть большинство, ей никто не запрещает еще с кем-то его создать, чтобы оно было конституционным", - пояснила Кириченко.

Точно так же она может искать союзников под конкретные решения, не расширяя коалицию. В вечер выборов Зеленский пригласил главу партии Голос Святослава Вакарчука поговорить, в том числе и о должности премьера. Пока о таких переговорах в партиях не сообщали.

В партии также не исключают, что расширят фракцию за счет депутатов-мажоритарщиков: "Зависит от того, кто эти люди".

7

Что все это означает на практике?

Шанс на обновление правящего класса или угроза узурпации - оба этих сценария возможны. При любом из раскладов, команда Зеленского выстраивает единую вертикаль власти, в которой президент, парламент и правительство (с высокой долей вероятности) будут представлять одну политическую силу. А значит, несет полную ответственность за то, что будет происходить в Украине.

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Теги верховная рада Слуга народа Владимир Зеленский досрочные выборы коалиция выборы 2019 Дмитрий Разумков
 