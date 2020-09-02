Дело главы и судей ОАСК
Национальное антикоррупционное бюро расследует дело главы и судей Окружного админсуда Киева. Из-за этого в СМИ появилось множество аббревиатур: ВККС, ВСП, ВСУ, ВАКС и прочее.
В этих названиях можно запутаться, поэтому LIGA.net сделала словарь, в котором старается просто объяснить, что это за судебный или правоохранительный орган, а главное – как он связан с делом Вовка.
Что такое ОАСК?
Окружной административный суд Киева должен защищать права и интересы граждан от нарушений со стороны органов власти. Рассматривает споры физ и юрлиц с субъектами власти.
На практике последние годы ОАСК выносит решения, которые вызывают подозрения антикоррупционных органов, недоумения юристов и возмущение в обществе: признает незаконной национализацию ПриватБанка, запрещает Супрун осуществлять обязанности главы МОЗ, приостанавливает переименование УПЦ МП, останавливает конкурс на должность главы таможни и возобновляет на посту главы ГФС Романа Насирова. Также судьи ОАСК якобы пытались незаконно следить за журналисткой.
А Национальное антикоррупционное бюро и вовсе заявляет, что глава ОАСК Павел Вовк организовал преступную группу, которая, по версии следствия, планировала захватить власть в стране путем установления контроля за судебными органами Украины.
Что такое НАБУ?
Национальное антикоррупционное бюро борется с коррупцией топ-чиновников.
НАБУ обыскало ОАСК из-за возможного давления на ВККС, вручило подозрение Вовку, его замам и судьям ОАСК (Вовк говорит - вручали не так, как надо). НАБУ подозревает этих людей в создании преступной группы для захвата власти.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, Бюро стараются помешать в деле против ОАСК, и для этого Конституционный суд признал неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ.
Что такое ВККС?
Высшая квалификационная комиссия судей - набирает и экзаменует кандидатов, переаттестовывает судей.
ВККС позволил остаться на должностях около 100 судьям, которые принимали решения против активистов Майдана.
А в НАБУ говорят, что Вовк старался создавать препятствия отдельным членам ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию. Из разговоров якобы Вовка с членами ВККС следует, что судьи влияли на кадровые назначения в ВККС.
Что такое ВСП?
Высший совет правосудия - назначает, увольняет, переводит судей. Это надзорный орган. Контролирует соблюдение этики. Может отстранить судью. И только с согласия этого органа судью можно задержать.
ВСП не увидел в действиях Вовка ни коррупционных схем, ни нарушения этики и единогласно отказался его отстранять. Также члены ВСП не считают Вовка подозреваемым, поскольку они не нашли "доказательств надлежащего вручения подозрения".
При этом решение по Вовку принимали три члена ВСП, у которых с ним может быть конфликт интересов. Также члены ВСП, по данным НАБУ, фигурируют в деле ОАСК.
А президент Владимир Зеленский вместо очистки этого органа, наоборот, хочет его усилить. По законопроекту президента, увольнять членов ВСП будет не независимая комиссия, а сам ВСП.
Что такое КСУ?
Конституционный суд - проверяет законы и решения власти на соответствие Конституции.
КСУ признал неконституционным статью уголовного кодекса о незаконном обогащении, по которой НАБУ расследовали дело против Вовка и его заместителя. Дело пришлось закрыть. А сам Вовк якобы заявлял, что решение этот орган принял по его просьбе и у него есть полный контроль над КСУ.
В августе 2019 года Вовку и судьям ОАСК сообщили о подозрении за принятие ими заведомо неправосудных решений (ст 375 УК). Спустя год КСУ признал эту норму неконституционной, сделав невозможным привлечение судей ОАСК к ответственности. При этом представление о неконституционности этой статьи появилось через несколько месяцев после вручения подозрения.
Недавно КСУ признал неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ. Сытник считает это решение КСУ ответом на дело ОАСК.
Также КСУ признал незаконным ограничение зарплаты госслужащих и судей в период карантина.
Что такое ВСУ?
Верховный суд - рассматривает кассации. Кассация - это заявление об отмене приговора.
ВСУ оставил в силе решение ОАСК, который приостановил приказ о переименовании УПЦ МП, оспорил в КСУ законность карантина, признал незаконным переименование в Херсоне улицы Лютеранской в улицу Катерины Гандзюк и отказался передавать дело Вовка в Высший антикоррупционный суд, где оно должно слушаться.
По данным НАБУ, Вовк влиял на Верховный суд, создавая препятствия для недопущения назначения в ВСУ "нелояльных ему людей".
Что такое ВАКС?
Высший антикоррупционный суд рассматривает и принимает решения по делам, связанным с топ-коррупцией.
Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора забрать у НАБУ дело Вовка и судей ОАСК, передав его другому правоохранительному органу. НАБУ считает, что Печерский суд вышел за рамки полномочий. САП обжалует постановление Печерского суда в ВАКС.
Что такое ОГП?
Офис генерального прокурора выступает гособвинителем в суде и контролирует соблюдение законов правоохранительными органами, которые проводят досудебное расследование и оперативную деятельность.
ОГП якобы пытался сорвать операцию НАБУ по ОАСК – один из глав департамента ОГП пытался заставить прокуроров не ехать вместе с НАБУ на обыски по делу ОАСК. Теперь в НАБУ расследуют возможную попытку ОГП сорвать операцию по делу ОАСК.
Что такое САП?
Специализированная антикоррупционная прокуратура ведет дела, связанные с топ-коррупцией.
САП пробовали вручить подозрения главе и судьям ОАСК через аппарат суда, но их им вернули. В ОАСК говорят, что прокуроры САП якобы оставили их "просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время". Теперь САП отправили подозрения в аппарат ОАСК по почте, настаивая, что аппарат обязан вручить подозрения Вовку и судьям.