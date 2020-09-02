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Что такое ВСП?

Высший совет правосудия - назначает, увольняет, переводит судей. Это надзорный орган. Контролирует соблюдение этики. Может отстранить судью. И только с согласия этого органа судью можно задержать.

ВСП не увидел в действиях Вовка ни коррупционных схем, ни нарушения этики и единогласно отказался его отстранять. Также члены ВСП не считают Вовка подозреваемым, поскольку они не нашли "доказательств надлежащего вручения подозрения".

При этом решение по Вовку принимали три члена ВСП, у которых с ним может быть конфликт интересов. Также члены ВСП, по данным НАБУ, фигурируют в деле ОАСК.

А президент Владимир Зеленский вместо очистки этого органа, наоборот, хочет его усилить. По законопроекту президента, увольнять членов ВСП будет не независимая комиссия, а сам ВСП.

