ВластьЭтоМы. Вижу нарушение на выборах - что делать? 7 советов

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Какие нарушения я могу увидеть на избирательном участке?

Самое распространенное нарушение, особенно в крошечных городах и селах - это выдача бюллетеней без паспорта. "Это происходит массово. В селах все друг друга знают и все друг другу родственники. Но на это надо реагировать. Потому что это может быть как безрассудство, так и часть технологии фальсификации", - объяснил LIGA.net аналитик сети ОПОРА Александр Неберикут. За выдачу бюллетеней без паспорта можно получить штраф от 1700 до 5100 грн, исправительные работы или даже ограничение свободы на срок до трех лет.

Если вы видите, что кто-то фотографирует заполненные бюллетени - возможно, речь идет о подкупе избирателей. Именно так происходит контроль за голосованием избирателей, которые продали свой голос или на которых давят, например, руководители. Обращать внимание также надо на попытки вынести бюллетени за пределы участка или вброса пачки в избирательную урну. Организованный подвоз избирателей на участок может быть как законным, - пенсионерам помогают голосовать без агитации, - так и технологией подкупа.