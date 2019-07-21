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21.07.2019, 12:05

#ВластьЭтоМы. Вижу нарушение на выборах - что делать? 7 советов

1

Какие нарушения я могу увидеть на избирательном участке?

Самое распространенное нарушение, особенно в крошечных городах и селах - это выдача бюллетеней без паспорта. "Это происходит массово. В селах все друг друга знают и все друг другу родственники. Но на это надо реагировать. Потому что это может быть как безрассудство, так и часть технологии фальсификации", - объяснил LIGA.net аналитик сети ОПОРА Александр Неберикут. За выдачу бюллетеней без паспорта можно получить штраф от 1700 до 5100 грн, исправительные работы или даже ограничение свободы на срок до трех лет.

Если вы видите, что кто-то фотографирует заполненные бюллетени - возможно, речь идет о подкупе избирателей. Именно так происходит контроль за голосованием избирателей, которые продали свой голос или на которых давят, например, руководители. Обращать внимание также надо на попытки вынести бюллетени за пределы участка или вброса пачки в избирательную урну. Организованный подвоз избирателей на участок может быть как законным, - пенсионерам помогают голосовать без агитации, - так и технологией подкупа.

2

Вижу одно из этих нарушений на участке. Как мне на него реагировать?

В первую очередь, следует сообщить об этом наблюдателям, которые присутствуют на участке, советует в беседе с LIGA.net глава КИУ Алексей Кошель. Это могут быть как независимые наблюдатели, так и представители партий. После этого желательно поставить в известность представителей избирательной комиссии, чтобы они остановили нарушение. Они так же, как и наблюдатели, представляют разные партии. Если нарушает сам член комиссии, обратиться можно и к его коллеге. То есть первая реакция - обратить внимание.

3

Что делать, если комиссия не реагирует на мои замечания?

Если нет реакции со стороны членов избирательных комиссий или присутствующих на участке наблюдателей, что в принципе происходит редко, можно вызвать полицию или обратиться к представителям Нацполиции, которые дежурят рядом с участком.

4

Могу ли я сам прекратить нарушение?

Нет. Самостоятельно вмешиваться в ситуацию нельзя, предупреждают в ОПОРе. Простор для маневров больше сводится к сигнализированию о проблеме и к обращению к присутствующим и правоохранительным органам, если это необходимо.

5

У меня есть смартфон. Можно ли мне снимать нарушения на участке?

С этим будьте осторожны. Если вы уверены, что не нарушаете тайну голосования, можете зафиксировать происходящее на фото- или видео.  Например, попытку вынести бюллетени или вбросить их в урну для голосования. Но в кабинку к другим избирателям со смартфоном - не лезть (что бы там ни происходило) и фотографировать так, чтобы не было видно галочку на бюллетенях.

6

Есть ли смысл обращаться в суд? И в каких случаях?

Иногда - есть. Правда, в ситуации, когда вы не нашли себя в списках избирателей в день голосования, исправлять уже никто ничего не будет. Но если вы идете на участок и по пути вам предлагают деньги за голос - сразу надо обращаться в полицию и рассматривать перспективу защиты прав в суде. "Очень много избирателей боятся дальше отстаивать свою позицию, когда становятся свидетелями или участниками схем подкупа избирателей. Этого не надо бояться. Это важно с точки зрения прецедентов и уроков для других", - считает Александр Неберикут.

7

Чего точно не стоит делать на избирательном участке? Никогда, ни при каких условиях?

Восемь "нельзя" от сети ОПОРа: 1) Агитировать за или против определенного кандидата; 2) Брать деньги за агитацию; 3) Мешать голосованию других избирателей; 4) Получать бюллетени без паспорта; 5) Получать бюллетени за товарища; 6) Показывать кому-то заполненный бюллетень; 7) Выносить бюллетень за пределы участка; 8) Соглашаться и брать деньги (или любую другую награду) за свой голос. Если за два первых пункта вам грозит только штраф, то за остальные возможно и уголовное наказание.

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#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект реализуется при поддержке USAID - Internews

Теги досрочные выборы нарушения на выборах выборы-2019 молодежь ВластьЭтоМы
 