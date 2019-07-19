Я - молодежь. Политики обо мне вообще знают? #ВластьЭтоМы

Самая молодая аудитория - у партии Голос. К такому выводу пришли аналитики сети ОПОРА, когда анализировали политическую рекламу в Facebook: изучали, с какими группами в этой соцсети работают партии. "Голос с точки зрения и инструментария, и формата - самая близкая к молодежи партия из 22-х. И наоборот, Оппоплатформа - За життя фактически не работает на людей моложе 35 лет, ориентируется на более старшую возрастную категорию", - объяснил LIGA.net аналитик сети ОПОРА Александр Неберикут. Кроме того, у Голоса самый большой блок программы касается темы образования. Это, конечно, не исключительно молодежная тема - но и не для пенсионеров.
А вообще, целенаправленно на молодежь не работает никто, говорит он. Это слишком узкая аудитория, и если свести кампанию только к молодежке, можно не пройти проходной барьер в Раду. Поэтому в программах партии о молодежи часто - много текста и мало конкретики.
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В программе партии Голос есть раздел, посвященный будущему украинских вузов. Среди прочего, команда Вакарчука обещает дать студентам право самим выбирать дисциплины и оценивать прослушанные курсы. А еще - разработать более современные программы для обучения студентов. Качество образования напрямую зависит от финансирования, и здесь у партии предложение: бюджет вуза будет зависеть от количества студентов, научных публикаций (особенно за рубежом) и особенностей специальности. А вот училища и колледжи должны получать финансирование из областных бюджетов и автономию, чтобы быстрее реагировали на запросы рынка труда.
Да, и еще. Списывать больше не выйдет: Голос будет искоренять плагиаты во всей системе образования.
Партии Слуга народа и Батькивщина предлагают восстановить программу льготного молодежного кредитования. Она существует с 2015 года, но только на бумаге, то есть денег из государственного бюджета на нее не выделили. Перед досрочными выборами в партии Тимошенко предлагают выдавать молодежные кредиты до 30 лет под 3% годовых. В Слуге народа еще определяются с цифрами.
Льготные кредиты без каких-либо подробностей обещают и в партии Порошенко: "Жилье должно быть доступным для молодежи. Перечень критериев для участия в программах и прием заявок должны быть прозрачными и доступными для всех желающих".
Если это не популизм, то - реально. Плохо, что о кредитах для молодежи партии вспоминают только перед выборами, считает эксперт по вопросам недвижимости SV Development Сергей Костецкий. "Если это просто предвыборные обещания, - приняли, а через год забыли, - то тогда лучше никому не брать кредиты. А если будет гарантированная статья бюджета под молодежку, то я буду за", - сказал он LIGA.net.
По мнению эксперта, даже в нынешних условиях выделять небольшие суммы на 100-200 квартир для молодежи – вполне реальная картина.
Партии Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа - За життя предлагают отменить налог на доходы молодых специалистов до 26 лет. Такой закон совсем недавно был принят в Польше и вступил в силу с августа 2019 года.
"Я думаю, это чистой воды популизм, который взят из польского популизма, и очень неактуален для Украины", - считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, это вряд ли кардинально повлияет на миграционные процессы. "Когда вам 23-25 лет, у вас другие факторы решают, а не какой налог вы будете платить в Украине", - объяснил он в комментарии LIGA.net.
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Гражданская позиция Анатолия Гриценко и Оппозиционный блок предлагают ввести гарантированные рабочие места для выпускников университетов. "Если одаренный ребенок поступил в вуз, но семья экономически не может его содержать, государство должно обеспечить общежитие, повышенную стипендию и гарантированное рабочее место", - заявлял еще в ходе президентской кампании Гриценко.
Европейская солидарность в программе обтекаемо намекает, что "не должны создаваться препятствия" для трудоустройства молодых специалистов без опыта в государственном секторе, а для частного сектора нужны "стимулы для приема выпускников".
Директор аналитического цетра CEDOS Егор Стадный считает такую идею обычным популизмом, который тиражируется из программы в программе. По его мнению, такими инициативами работодатели лишаются "священного" права подбирать свой персонал.
"Нет смысла давать работодателю какой-либо другой стимул, чем квалификация работника, который ему нужен. Я не думаю, что Украина в том состоянии, когда мы можем требовать от бизнеса таких экстраординарных условий. К тому же, я не уверен, что наши контролирующие органы имеют необходимые мощности, чтобы это все контролировать", - сообщил Стадный в комментарии LIGA.net.
А это одна из идей партии Владимира Зеленского – ввести образовательный ваучер или так называемый принцип "деньги ходят за студентом". "Это должно повысить конкуренцию, потому что деньгами будет распоряжаться не университет, а студент. Если человек сдает внешнее тестирование на определенном уровне, то он получает образовательный ваучер, который использует как хочет", - объяснил LIGA.net эксперт Слуги народа по вопросам молодежной политики и кандидат в нардепы Александр Санченко.
С похожим предложением идет на выборы и Батькивщина. Независимо от того, где собирается учиться молодежь, в частный вуз или государственный, деньги должны идти следом, считают в партии: это гарантирует бесплатное образование.
Директор аналитического цетра CEDOS Егор Стадный считает эту идею технически сложно реализуемой, хотя и реальной. "Проблема лишь в том, что мы предоставляем право выбирать учреждение и специальность 17-летнему ребенку. Мы делаем зависимым распределение бюджетных средств от решения достаточно незрелого человека", - заявил Стадный.
По его словам, из-за этого фактора механизм ваучеров введен лишь в нескольких американских штатах, Грузии и Казахстане.
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Это - программное обещание партий Голос и Европейская Солидарность. У Вакарчука собираются увеличить объем грантовой поддержки отдельных исследовательских проектов и команд. В партии Петра Порошенко считают, что такая грантовая поддержка талантливой молодежи сможем стать шансом на качественное образование в лучших учебных заведениях.
Гранты и сейчас есть, просто в меньших масштабах, рассказал LIGA.net эксперт в вопросах образования Сергей Горбачев. В Киеве, например, есть гранты городского головы на образовательные проекты. "Есть и другие возможности. В целом речь идет о том, что, упрощенно, это целевая трата средств на конкретные проекты, в том числе на получение личного образования. Это хорошо и правильно".
Партия Батькивщина и Оппозиционная платформа - За життя внесли в свои программы пункты о социальных выплатах на рождение детей. Но суммы предлагают разные. Партия Тимошенко за первенца предлагает платить 50 тысяч гривень, за второго 100 тысяч, и 150 тысяч за третьего. У Бойко-Медведчука заочно расщедрились больше: 100, 200 и 400 тысяч гривень, соответственно.
Реально ли это в текущей ситуации? Все это только вопрос баланса, объяснил LIGA.net министр социальной политики Павел Розенко. Есть доходы бюджета, и они должны отвечать расходам: "Чтобы где-то добавить выплату денег, их надо где-то взять. Из каких статей? У пенсионного фонда? Из программы субсидий? Из зарплат бюджетников? Откуда? Ответов на эти вопросы нет".
#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект реализуется при поддержке USAID - Internews