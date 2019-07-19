Я - молодежь. Политики обо мне вообще знают? #ВластьЭтоМы

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Пора съезжать из общежития. Кто-то обещает кредиты для молодежи?

Партии Слуга народа и Батькивщина предлагают восстановить программу льготного молодежного кредитования. Она существует с 2015 года, но только на бумаге, то есть денег из государственного бюджета на нее не выделили. Перед досрочными выборами в партии Тимошенко предлагают выдавать молодежные кредиты до 30 лет под 3% годовых. В Слуге народа еще определяются с цифрами.

Льготные кредиты без каких-либо подробностей обещают и в партии Порошенко: "Жилье должно быть доступным для молодежи. Перечень критериев для участия в программах и прием заявок должны быть прозрачными и доступными для всех желающих".

Если это не популизм, то - реально. Плохо, что о кредитах для молодежи партии вспоминают только перед выборами, считает эксперт по вопросам недвижимости SV Development Сергей Костецкий. "Если это просто предвыборные обещания, - приняли, а через год забыли, - то тогда лучше никому не брать кредиты. А если будет гарантированная статья бюджета под молодежку, то я буду за", - сказал он LIGA.net.

По мнению эксперта, даже в нынешних условиях выделять небольшие суммы на 100-200 квартир для молодежи – вполне реальная картина.