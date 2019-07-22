Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.07.2019, 11:29

Инфографика Слуги народа: как будет выглядеть новая Рада

Президентская партия опубликовала инфографику предположительного распределения мест в парламенте

Инфографика Слуги народа: как будет выглядеть новая Рада

В президентской партии по итогам выборов рассчитывают на 255 мест в новой Верховной Раде. Такую инфографику сегодня на брифинге представил руководитель штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов в депутатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.

"Так будет приблизительно выглядеть Верховная Рада", - прокомментировал Корниенко инфографику.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", - сказал он.

Как ранее сообщалось, большинство кресел в новой Верховной Раде по мажоритарке займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 42% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.

Явка избирателей на досрочных  выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов – 49,84%.

Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника

Читайте также
ЦИК обработала 25% протоколов: в Раду проходят пять партий 22.07.2019В Слуге народа предложили "красивую" дату первого заседания Рады 22.07.2019
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
ЦИК обработала 25% протоколов: в Раду проходят пять партий
Политика ЦИК обработала 25% протоколов: в Раду проходят пять партий
Выборы в Раду. Прогноз Коломойского, записанный 20 июля
Политика Выборы в Раду. Прогноз Коломойского, записанный 20 июля
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Фарма — новый IT для Украины. 7 фактов, которые это доказывают
FMCG Фарма — новый IT для Украины. 7 фактов, которые это доказывают
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Инфографика Слуги народа: как будет выглядеть новая Рада
Инфографика Слуги народа: как будет выглядеть новая Рада
 