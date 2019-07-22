Инфографика Слуги народа: как будет выглядеть новая Рада

В президентской партии по итогам выборов рассчитывают на 255 мест в новой Верховной Раде. Такую инфографику сегодня на брифинге представил руководитель штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов в депутатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.

"Так будет приблизительно выглядеть Верховная Рада", - прокомментировал Корниенко инфографику.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", - сказал он.

Как ранее сообщалось, большинство кресел в новой Верховной Раде по мажоритарке займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 42% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов – 49,84%.

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