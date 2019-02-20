Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?

Кровавым событиям на Майдане - пять лет. Ни один сотрудник "Беркута" все еще не понес наказание за расстрелы и убийства участников Революции достоинства в январе-феврале 2014 года. По данным прокуратуры, только на улице Институтская, только 20 февраля и только от огнестрельных ранений погибли 49 человек. Всего в списке Небесной сотни - 107 фамилий.

"Приговоров за убийства нет", - подтвердил LIGA.net начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По его словам, за пять лет удалось посадить только одного титушку - за избиение Татьяны Черновол. И то: изначально Корнилову инкриминировалось покушение на убийство, но суд исключил покушение из приговора. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Горбатюк утверждает, что МВД, СБУ и часть ГПУ препятствуют следователям в расследованиях и и напрямую вмешиваются в них. "Чтобы правоохранительная система оставалась такой, чтобы управлять ею в ручном режиме", - считает он.

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