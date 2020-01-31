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31.01.2020, 19:30

Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика

Крупнейшая взятка - 600 000 грн, крупнейший ущерб - более 2,5 млн грн

Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика

В ходе реформы децентрализации местные бюджеты получили колоссальный ресурс - с 2014 года их доходы выросли почти в четыре раза, превысив 260 млрд грн. Это породило опасения: один лагерь экспертов полагал, что коррупции станет больше. Другой полагал, что ее станет меньше. Статистика МВД говорит, что не оправдались ожидания ни первых, ни вторых. Количество уличенных в коррупции принципиально не изменилось. Если в 2013 году (за год до старта финансовой децентрализации) разоблачили 183 коррупционера, то в 2018 году - 187, за девять месяцев 2019 года - 135.

Интересное наблюдение: изменился состав преступлений. На местах стали меньше брать взятки: 105 таких случаев зафиксированы в 2013 году, 58 случаев - в 2018 и 32 - за девять месяцев 2019 года. Тем не менее взяточничество остается одним из популярных нарушений местных чиновников. Чаще всего деньги вымогают при решении земельных вопросов. И чем ближе громады к мегаполисам, тем суммы взяток выше.

У некоторых руководителей ОТГ проявляется "синдром феодала", как называют его эксперты. "Глава ОТГ может использовать имеющиеся у него полномочия, даже с элементами злоупотребления, а в случае, когда считает, что имеющихся у него полномочий недостаточно, берется их заимствовать у других ветвей. Мотивы могут быть разными. В одних случаях это борьба за политическое влияние и преимущества, в других - попытка продемонстрировать свою заботу о жителях соответствующих поселений", - говорит эксперт-консультант проекта DESPRO Александр Врублевский. В некоторых случаях такая самодеятельность тянет на уголовные дела.

Эксперты полагают, что негативные явления - нормальная составляющая переходного периода. В конечном итоге децентрализация снизит уровень коррупции в областях. По словам специального посланника правительства Германии по вопросам реформ в Украине Георга Мильбрадта, международный опыт показывает, что децентрализованные страны достаточно эффективно борются с коррупцией на местном уровне. Этому может помочь ужесточение контроля за деятельностью органов местного самоуправления со стороны государства и активизация самих украинцев, их более активное участие в жизни своих громад.

Инфографика: LIGA.net

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Андрей ЗАБОЛОТНЫЙ
Для LIGA.net

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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Теги: коррупция, децентрализация, ОТГ, взятки, громады
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Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
 